GTWC | Dominio Ferrari a Monza con una grandissima Pole Position

La Ferrari ha dominato le Qualifiche del GT World Challenge Europe a Monza andando a conquistare la Pole Position per questo penultimo evento di Endurance Cup.

Nonostante sia stata appesantita di 5kg prima della sessione con il solito cambio di Balance of Performance che SRO immancabilmente piazza tra un giorno e l'altro (+10kg alle Lamborghini, -30kg per la Ford Mustang), la 296 GT3 di Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera e Vincent Abril è risultata la più veloce in ogni manche.

Il trio #51 di AF Corse-Francorchamps Motors ha sempre svettato e la media di 1'44"911 è risultata per 0"172 migliore della Aston Martin #7 di Comtoyou Racing, in una prima fila tra i contendenti per il titolo che si farà molto interessante al via.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Occhio anche alla seconda fila dello schieramento, con la Mercedes #48 'Mamba' che verrà affiancata dalla BMW #32 del Team WRT, mentre con un paio di decimi di ritardo si ritrovano al quinto e sesto posto la Porsche #22 di Schumacher CLRT e la Lamborghini #163 di GRT.

Ottimo anche il settimo tempo a 0"338 per la BMW #46 del Team WRT condotta da Marciello/Martin/Rossi e bravissimo il 'Dottore' a girare sullo stesso passo dei compagni di squadra, tenendosi dietro la Aston Martin #34 di Walkenhorst Motorsport.

Con il nono tempo generale, la McLaren #188 di Garage 59 va a conquistare la Pole Position in Classe BRONZE CUP, mentre la Top10 è completata dalla BMW #998 della Rowe Racing, con dietro la Ferrari #71 e la Mercedes #2 di Get Speed.

In BRONZE CUP è 15a generale e seconda del lotto la Ferrari #52 di AF Corse, più indietro la McLaren #27 di Optimum e le Ferrari di Kessel #8 e Sky Tempesta Racing #93.

In Classe GOLD CUP il primato va alla Aston Martin #21 di Comtoyou Racing, 13a assoluta, seguita a debita distanza dalle Audi di Saintéloc #25 e Tresor Competition #88.

Pole Position per la Lamborghini-GRT #19 in SILVER CUP, in seconda posizione abbiamo l'Audi-Saintéloc #26, terza la Aston Martin #12 di Comtoyou Racing.

Disastroso il debutto di Maxime Oosten sulla BMW #98 di Rowe Racing, finito rovinosamente a muro in uscita dalla 'Ascari' provocando anche una bandiera rossa per diversi minuti della Q2.

Il via della 3h di Monza è previsto per le ore 15;30.