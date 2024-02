GTWC | Dinamic riparte da Porsche: "Vincere avrà un altro sapore"

La Dinamic GT ripartirà con Porsche per la stagione 2024, dopo l'improvvisa separazione da Ford Performance.

Un paio di settimane fa la squadra emiliana aveva annunciato a grande sorpresa l'interruzione del rapporto con il marchio dell'Ovale Blu, che era stato avviato per schierare le nuovissime Mustang GT3 nel GT World Challenge con tanto di definizione degli equipaggi.

Se quello era stato un fulmine a ciel sereno, giunto per accordi non rispettati da parte del Costruttore quando manca pochissimo al via dell'annata, non è una sorpresa invece sapere oggi che il team sarà al via della serie con la 911 GT3-R 992 come vettura, anche perché il legame con la Casa di Weissach era rimasto per altre attività come quelle dei monomarca e dei weekend sul Nordschleife.

"Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente che questa stagione correremo con Porsche! - si legge nella nota emessa da Dinamic GT - Un enorme grazie per tutto il vostro supporto e un ringraziamento speciale al nostro team, che ha superato un momento difficile con la grinta e il coraggio che ci hanno sempre contraddistinto".

"Perché dopo tutto ciò che abbiamo affrontato nell'ultimo periodo, vincere avrà un altro sapore!"

Sapore che sa molto di vendetta, piatto che va servito freddo come ben sappiamo, qualora le Porsche di Dinamic GT dovessero incrociare le armi e sconfiggere le Ford Mustang.

Ora non resta che attendere i nomi di chi salirà a bordo delle 911 e in quali categorie verranno iscritte le auto tedesche.