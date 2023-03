GTWC | Dinamic e Madpanda completano gli equipaggi 2023

Carica lettore audio

I team Dinamic GT e Madpanda Motorsport hanno ufficializzato gli equipaggi con cui saranno impegnati nella stagione 2023 del GT World Challenge Europe.

La nuova compagine emiliana, nata da una costola di Dinamic Motorsport, mantiene il nome presente nella serie di SRO Motorsports Group e, soprattutto, il legame con Porsche Motorsport, stringendo una collaborazione con Huber Racing.

Anche quest'anno ci sarà quindi una vettura di Weissach in azione sia in Sprint che in Endurance Cup marchiata con il #54 e condotta dai piloti ufficiali del marchio tedesco.

La nuova 911 GT3-R in versione 992 verrà affidata al trio formato da Ayhançan Güven, Christian Engelhart e Sven Müller nelle gare più lunghe, mentre in quelle più brevi toccherà ad Adrien De Leener ed Engelhart salire a bordo.

In entrambi i casi l'impegno è in Classe PRO, quindi per dare l'assalto al successo assoluto. L'obiettivo del team è comunque di aggiungere un'auto nella Classe Bronze di Sprint Cup e due - una Bronze e una Silver - in Endurance Cup, per le quali si stanno svolgendo le trattative per assemblare gli equipaggi.

#54 Dinamic GT, Porsche 911 GT3-R Photo by: Dinamic Motorsport

Nel frattempo si muovono anche altri team dato che tra poco meno di un mese scatterà la stagione 2023 con la 3h di Monza, in programma il 21-23 aprile.

In casa Madpanda Motorsport è stata definita la formazione per l'Endurance Cup e la squadra diretta da Ezequiel Pérez-Companc avrà ancora al via la sua Mercedes-AMG #90.

A condurla, oltre al pilota/team principal, vedremo l'esordiente Magnus Gustavsen - reduce dalle avventure nel Lamborghini Super Trofeo e GT4 - ed Alexey Nesov, mentre in Sprint Cup lo stesso Pérez-Companc avrà di fianco Jesse Salmenautio.

#90 Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3: Ezequiel Perez Companc, Sean Walkinshaw, Patrick Kujala, Oscar Tunjo Photo by: Eric Le Galliot

"Sono felice ed orgoglioso di unirmi a Madpanda Motorsport per questo programma, correrci e fare la 24h di Spa è sempre stato un mio sogno fin da quando ero piccolo e mi sento pronto per la sfida", ha dichiarato Gustavsen.

"Ho avuto modo di provare diverse GT3 nel corso degli anni passati e prepararmi per questa stagione, mi sento fiducioso nel salire a bordo della Mercedes di questo team".