GTWC | Dinamic completa le sue Mustang con Barker-Sager-Zöchling

Dinamic GT ha completato anche la seconda formazione per la stagione 2024 che la vedrà impegnata come portacolori di Ford Performance nel GT World Challenge Europe.

Dopo aver annunciato il trio che salirà sulla Mustang GT3 per dare l'assalto alla Classe PRO - Christopher Mies/Frédéric Vervisch/Dennis Olsen - la squadra emiliana ha definito i piloti che saliranno sulla vettura #55 di Bronze Cup.

Il pilota ufficiale Ford, Benjamin Barker, dovrà dare una mano a Philipp Sager e Christopher Zöchling in questa avventura di Endurance Cup.

Entrambi austriaci, il primo che ha già avuto modo di fare esperienze in gare GT soprattutto con le Porsche, mentre il secondo ha corso con la squadra nel 2023 in GTWC, ma anche in altre competizioni endurance negli anni scorsi.

Sager e Barker condivideranno il volante della Mustang #55 anche in Sprint Cup.