GTWC | Crestani con Capo e Neary sulla Lamborghini di GRT

Il Grasser Racing Team ha ultimato la formazione con cui scenderà in pista nel GT World Challenge Europe per la stagione 2023.

La squadra austriaca aveva già ufficializzato l'iscrizione di due nuovissime Lamborghini Huracán GT3 EVO2 in Endurance Cup, provate in un test a Monza e la prima affidata a Clemens Schmid, Glenn Van Berlo e Benjamin Hites, marchiata con il #85.

Mancavano invece i nomi per la #58 ed oggi abbiamo conferma che la vettura di Sant'Agata Bolognese verrà condotta da Sam Neary, Ricky Capo e Fabrizio Crestani, pronti ad affrontare la sfida in Classe Silver.

Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: GRT Racing Team

"Sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con GRT. Correre in Europa con una Lamborghini è un sogno che si avvera e sono pronto a sfruttare al massimo questa opportunità", ha dichiarato Neary, 20enne che in queste ultime stagioni si è fatto le ossa nel GT inglese.

"Non ringrazierò mai abbastanza Gottfried e tutti quelli del Grasser Racing Team per avermi dato fiducia in questa stagione. C'è una macchina nuova di zecca da imparare a conoscere, così come nuovi tracciati. Ci aspetta un duro lavoro, ma non vedo l'ora di iniziare".

Con lui vedremo all'opera Capo, 27enne australiano con trascorsi nel GT locale ed ELMS: "Sono davvero entusiasta di unirmi a GRT per il 2023. Gottfried e il team sono molto esperti e mi hanno fatto sentire a casa quando sono stato in Europa per il test ufficiale al Circuit Paul Ricard".

"Non vedo l'ora di partecipare alla 24 Ore di Spa, ma sono altrettanto ansioso di effettuare altri test pre-stagionali e di prendere confidenza con la nuovissima Lamborghini Huracán GT3 EVO2".

Crestani è il più esperto dei tre, visto spesso in azione nel CIGT e altre serie internazionali: "In passato ho sempre sognato di correre per GRT. Sono una squadra di assoluto livello e mi sembra irreale che quest'anno sarò al volante di una delle loro auto. Ho guidato la Lamborghini fino al 2018 e l'ho amata. Sono felice di ritrovare questa fantastica auto da corsa e non vedo l'ora di iniziare e di familiarizzare con la squadra".

Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: GRT Racing Team

Contento anche il team principal, Gottfried Grasser: "Ricky e Sam hanno fatto un'ottima impressione con la Lamborghini durante la nostra preparazione pre-stagionale e per entrambi, i test sono stati i primi chilometri percorsi con questa vettura; siamo certi che dimostreranno di imparare bene durante l'anno".

"Per entrambi si tratta della prima stagione in questo campionato altamente competitivo, quindi per noi era importante completare lo schieramento con un pilota esperto. Fabrizio ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del motorsport e ha già festeggiato successi con la Lamborghini. Abbiamo due coppie di piloti promettenti per la Silver Cup, da cui speriamo di ottenere molto. La strada è stata tracciata e non vediamo l'ora di iniziare una stagione entusiasmante".