GTWC | Comtoyou conferma tre Audi per Endurance e Sprint nel 2023

La Comtoyou Racing sta cominciando a delineare i programmi che nel 2023 la vedranno impegnata per la prima volta nel GT World Challenge Europe come team cliente ufficiale di Audi Sport.

La squadra belga, che dal 2017 ha iniziato la sua attività coi Quattro Anelli nel mondo del TCR, aveva annunciato già all'inizio del novembre scorso la partecipazione alla serie di SRO Motorsports Group con le R8 LMS GT3 Evo II.

In attesa di conoscere i piloti che le condurranno (qualcuno dovrebbe essere reso noto già alla fine di questo mese), arriva la conferma che tre vetture saranno iscritte sia in Sprint che in Endurance Cup dalla squadra diretta da Jean-Michel Baert e François Verbist.

Le Classi di appartenenza sono ancora in via di definizione, come spiega il responsabile del programma GT3 appena arrivato nel team, Sébastien Breuil.

“Voglio prima di tutto ringraziare Jean-Michel e François per la loro fiducia, il nostro obiettivo comune è costruire qualcosa di duraturo a lungo termine e sento che tutto il team è molto motivato”, ha dichiarato Breuil.

“A tutti gli effetti avremo non meno di tre Audi al via dell'intera stagione di Sprint ed Endurance Cup. Due macchine saranno iscritte alla Classe PRO in Sprint e una in Endurance. La terza della Sprint sarà Silver, mentre per le altre due restanti Endurance posso dire che almeno una sarà Silver".

"Per l'altra non escludiamo la possibilità di inserirla in Bronze Cup con un pilota AM, il che ci darebbe la possibilità di essere presenti in tutte e tre le categorie e dimostrare la versatilità del nostro team nel preparare le varie vetture”.

Verbist aggiunge: “Abbiamo comprato tre nuove R8 da Audi Sport Customer Racing e la prima è arrivata a dicembre; questo ci ha dato modo di svolgere già diversi test con questo telaio".

"La seconda ci è stata consegnata la scorsa settimana, mentre la terza è in fase di assemblaggio in Audi Sport".