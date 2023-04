GTWC | Cola completa gli equipaggi delle Audi di Boutsen VDS

Carica lettore audio

Con l'ingaggio di Andrea Cola la Boutsen VDS ha finalmente composto gli equipaggi delle sue Audi con cui prenderà parte alla stagione 2023 del GT World Challenge Europe.

La squadra olandese-belga diretta da Olivier Lainé, Olivia Boutsen e Marc Van Der Straten già dallo scorso novembre aveva annunciato l'impegno nella serie di SRO Motorsports Group con due R8 LMS GT3 EvoII.

I primi piloti ad approdare nel team erano stati Alberto Di Folco ed Aurélien Panis, seguiti poi da Adam Eteki, César Gazeau e Roee Meyuhas, ai quali ora si aggiunge appunto il 23enne romano Cola, con esperienze maturate in Lamborghini e nel Campionato Italiano Gran Turismo.

A questo punto le formazioni sono state composte sia per l'Endurance che per la Sprint Cup. Al volante della #9 iscritta alla Classe Gold si metteranno Eteki/Panis/Di Folco per le gare più lunghe, con questi ultimi due che faranno coppia in Sprint.

Boutsen VDS, Audi R8 LMS GT3 EVOII Photo by: SRO

Sulla 'gemella' #10 toccherà a Cola/Gazeau/Meyuhas dare l'assalto alla Classe Silver dell'Endurance, mentre Eteki/Gazeau correranno in Classe Gold le gare Sprint.

"Sono molto contento di annunciare che quest'anno correrò con l'Audi #10 in Silver Cup assieme a Roee e César, coi quali siamo concentratissimi per raggiungere l'obiettivo!", ha detto Cola, che da qualche settimana sta lavorando nei test per prendere confidenza con la R8.

"Sono felicissimo di poter prendere parte all'Endurance Cup del GTWC con Boutsen VDS, sono in un campionato che ho sempre sognato di fare, per cui grazie al team per aver creduto in me, oltre a tutti i miei sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile ciò, e la mia famiglia per il sostegno di ogni giorno. E per ultimi, ma non ultimi, i miei tifosi, semplicemente i migliori!"