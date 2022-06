GTWC | Battaglione di 65 macchine al via della 24h di Spa

Carica lettore audio

Un battaglione di 65 vetture sarà al via della 24h di Spa-Francorchamps, prossimo evento valido per l'Endurance Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e come secondo round stagionale dell'Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

L'appuntamento è sulle Ardenne nella settimana del 28-31 luglio, ma i team già oggi e domani saranno di scena in Belgio per i test ufficiali.

Nel fattempo SRO Motorsports Group ha pubblicato l'elenco iscritti provvisorio che annovera 23 equipaggi della Classe PRO, 18 di Silver Cup, 14 in Gold Cup, 8 di PRO-AM e 2 in lizza per la Bronze Cup. E' la prima volta che l'evento avrà cinque categorie differenti a combattere per il successo, con tanti nomi altisonanti.

9 sono i marchi rappresentati grazie alle GT3 di Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche, schierate da team clienti e quelli con supporto ufficiale.

Azione notturna Photo by: Porsche Motorsport

La settimana comincerà con i test riservati ai concorrenti Bronze organizzati per la giornata di martedì 26 luglio, con la tradizionale parata di mercoledì 27 che torna a colorare le strade della città.

Da giovedì 28 si inizia a fare sul serio con Prove Libere al mattino, Pre-Qualifiche al pomeriggio, Qualifiche di sera e nella notte altra sessione di Libere.

Venerdì mattina spazio alle categorie di supporto (Lamborghini Super Trofeo, GT4 European Series, Formula Regional European Championship by Alpine e Championnat de France FFSA F4), poi nel tardo pomeriggio 30' di Warm-Up che precederanno l'assalto alla Superpole.

La partenza della 24h di Spa avverrà alle ore 16;45 di sabato 30 luglio, con bandiera scacchi esposta alla medesima ora di domenica 31.

24h DI SPA 2022: Elenco Iscritti