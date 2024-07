GTWC | Barcellona al posto di Jeddah nel calendario 2025

SRO Motorsports Group ha pubblicato il calendario ufficiale della stagione 2025 del GT World Challenge Europe, completando la prima bozza presentata in occasione della 24h di Spa-Francorchamps del mese scorso.

La notizia principale è che il campionato organizzato da Stéphane Ratel non tornerà a Jeddah, circuito che era già rimasto in forse per l'annata corrente, ma che ha avuto conferma di svolgimento a fine novembre dopo una riunione tenutasi al Nurburgring nella giornata di sabato, dove i rappresentanti di team e costruttori avevano comunque ribadito di non gradire questa trasferta.

La tappa araba avrà quindi luogo il 28-30 novembre come ultimo round dell'Endurance Cup, mentre nel 2025 la conclusione della serie di durata avverrà a Barcellona con una gara di 3 Ore il 10-12 ottobre.

Per il resto del calendario, come avvenuto in questa stagione la partenza - preceduta dai test collettivi del Prologo - avverrà al Paul Ricard sabato 13 aprile con il ritorno della 1000 km serale, seguita dalle prime gare Sprint a Brands Hatch e Zandvoort.

Monza il 1° giugno sarà un antipasto alla mitica 24h di Spa, ancora messa alla fine dello stesso mese, mentre a metà luglio c'è la Sprint di Misano, seguita ad inizio agosto da Magny-Cours.

Pausa estiva e poi 3 Ore del Nurburgring a fine agosto, con trasferimento in Spagna per il gran finale Sprint a Valencia a settembre e Barcellona in ottobre come termine Endurance.

Azione in pista Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

GTWC EUROPE - Calendario 2025

10-11 marzo: Prologo al Paul Ricard

11-13 aprile: 1000km del Paul Ricard (Endurance Cup)

2-4 maggio: Brands Hatch (Sprint Cup)

13-14 maggio: Prologo 24h di Spa

16-18 maggio: Zandvoort (Sprint Cup)

30 maggio-1 giugno: Monza (Endurance Cup)

26-29 giugno: 24h di Spa (Endurance Cup)

18-20 luglio: Misano (Sprint Cup)

1-3 agosto: Magny-Cours (Sprint Cup)

29-31 agosto: Nurburgring (Endurance Cup)

19-21 settembre: Valencia (Sprint Cup)

10-12 ottobre: Barcellona (Endurance Cup)