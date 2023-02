GTWC | Aperta la vendita dei biglietti per la tappa di Monza

Carica lettore audio

Sono ufficialmente partite le vendite di uno degli appuntamenti più prestigiosi nel calendario sportivo 2023 del Tempio della Velocità.

Da oggi sono infatti disponibili i biglietti per la tappa italiana del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, la serie più famosa al mondo per vetture GT3 promossa da SRO Motorsports Group, nella quale Monza torna ad occupare un posto come round di apertura del campionato, come da tradizione.

La 3 Ore del Fanatec GT World Challenge si disputerà nel fine settimana del 21, 22 e 23 aprile e regalerà una gara imperdibile per tutti gli amanti dell’endurance, che potranno seguirla dal vivo in Autodromo acquistando il loro tagliando.

Tra gli elementi di richiamo per il pubblico va sicuramente sottolineata la presenza nel parterre di piloti di Valentino Rossi, pluricampione del mondo in MotoGP, che tornerà a Monza a distanza di quasi 5 anni dall’ultima apparizione, quando era stato protagonista nel Monza Rally Show del 2018.

Il nativo di Urbino sarà alla guida di una BMW M4 GT3 del team WRT e se la dovrà vedere con tutte le altre GT3 che compongono l’entry list.

I biglietti per la manifestazione si possono acquistare su www.monzanet.it oppure direttamente tramite il rivenditore ufficiale sul sito www.ticketone.it e nei quasi 1000 punti vendita fisici dislocati in tutta Italia.

Il venerdì, giornata tradizionalmente dedicata alle prove libere sia della gara di cartello che di quelle di supporto, l’ingresso per il pubblico sarà totalmente gratuito, parcheggio compreso.

Sabato e domenica l’entrata costa invece rispettivamente 20 e 25 euro, mentre l’abbonamento per entrambe le giornate è acquistabile a 35 euro. Incluso nel biglietto è anche l’accesso libero al paddock.

I bambini fino a 6 anni e le persone diversamente abili potranno entrare gratuitamente nel Tempio della Velocità, mentre dovrà spendere un euro, sia per sabato che per domenica, chi ha un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Sconti sono previsti anche per gli under 24, per gli over 65 e per i soci ACI. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it.