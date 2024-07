GTWC | Anche la Ferrari-Frikadelli tra i 50 del Nurburgring

Il GT World Challenge Europe riprende la sua intensa attività questo fine settimana (26-28 luglio) quando una griglia di 50 auto si riunirà per la gara di 3 Ore dell'Endurance Cup al Nürburgring.

La trasferta annuale sulle montagne dell'Eifel arriva pochi giorni dopo che la serie ha disputato il suo terzo evento di Sprint Cup della stagione a Hockenheim e meno di un mese dopo che la 24 Ore di Spa ha celebrato la sua edizione del centenario.

Nove costruttori sono rappresentati tra i concorrenti, con iscrizioni competitive nelle classi Pro, Gold Cup, Silver Cup e Bronze Cup.

Auto in parco chiuso Foto di: Eric Le Galliot

PRO: Comtoyou Racing in vetta dopo la sensazionale vittoria di Spa

È impossibile parlare della gara di questo fine settimana senza ricordare quanto accaduto un mese fa a Spa-Francorchamps. Comtoyou Racing ha assicurato la vittoria all'Aston Martin in modo davvero incredibile, passando in testa a meno di un'ora dal traguardo quando la Ferrari #51 di AF Corse - Francorchamps Motors è stata bloccata all'ingresso dei box da una vettura in panne.

Il risultato ha portato l'equipaggio #7 formato da Thiim/Sørensen/Drudi in testa alla classifica dell'Endurance Cup, anche se la Ferrari #51 di Pier Guidi/Rigon/Rovera rimane saldamente in lotta. A loro si affiancherà la vettura gemella #71 di AF Corse - Francorchamps Motors, mentre una seconda Aston Martin arriverà da Walkenhorst Motorsport.

Anche la BMW si è comportata bene a Spa e sembra destinata a partecipare alla lotta per il titolo. ROWE Racing ha vinto l'apertura della stagione con il trio #998 composto da Harper/Hesse/Farfus, che sono secondi in classifica prima dell'evento di questo fine settimana. La sorella #98 si è ritirata prematuramente a Spa, ma è un'altra chiara pretendente alla vittoria sul terreno di casa.

Il Team WRT ha conquistato un podio alla 24 Ore grazie a un'eccellente prestazione dell'equipaggio della #32 formato da Vanthoor/Weerts/Van der Linde, mentre la sorella #46 di Rossi/Martin/Marciello spererà di riprendersi dopo il crollo di domenica mattina.

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

La Lamborghini ha ottenuto un ottimo risultato a Spa, con la Grasser Racing che ha fatto segnare un tempo record in Superpole e lottato contro le avversità per concludere la gara al quinto posto. L'equipaggio #163 di Perera/Mapelli/Pepper dovrebbe essere un fattore questo fine settimana, mentre l'altra squadra Lamborghini, Iron Lynx, può ambire alla vittoria. In particolare, l'ultimo trionfo assoluto del marchio italiano è avvenuto al Nürburgring nel 2021.

Mercedes-AMG ha vinto la 24 Ore di Spa nel 2022 e si è classificata seconda l'anno scorso, ma le sue vetture Pro non hanno lottato per la vittoria nell'edizione del centenario. Tuttavia, è probabile che se la giochi per il resto dell'Endurance Cup grazie alle partecipazioni di Mercedes-AMG Team Mann-Filter, Mercedes-AMG Team GetSpeed e Boutsen VDS. Il marchio tedesco ha anche ottenuto la sua più recente vittoria al Nürburgring la scorsa stagione.

Spa è stata altrettanto frustrante per la Porsche, anche se la formazione Rutronik Racing composta da Niederhauser/Müller/Andlauer merita un elogio per la sua rimonta e il nono posto alla bandiera a scacchi. Pure Schumacher CLRT e Pure Rxcing schiereranno la 911 GT3 R in questo fine settimana; quest'ultima ha disputato un'ottima gara a Spa prima di uscire di scena domenica mattina.

#96 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992): Patric Niederhauser, Sven Müller, Julien Andlauer Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Garage 59 (McLaren #159) e Proton Competition (Ford #64) sono finiti fuori dai punti alla 24 Ore, anche se entrambi hanno percorso l'intera distanza e saranno fiduciosi sulle loro possibilità al Nürburgring.

Tresor Attempto Racing affronterà l'evento con la sua Audi, mentre la debuttante Eastalent Racing schiererà una R8 questo fine settimana. L'esperto Albert Costa sarà affiancato da Karol Basz e dal debuttante Simon Reicher, a completare uno schieramento Pro di 20 vetture.

#88 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese, Leonardo Moncini Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

BRONZE CUP: AF Corse in testa alla classifica, Tresor Attempto in rimonta

Una delle prestazioni più belle della 24 Ore di Spa di quest'anno è stata quella della Tresor Attempto Racing, che ha ottenuto una vittoria di prestigio in Bronze Cup e un impressionante 10° posto assoluto. La formazione Mukovoz/Pereira/Hofer spera di mantenere questa forma al Nürburgring con l'Audi #66.

Anche se la vittoria a Spa è andata a una R8, la classifica della Bronze Cup è guidata da una coppia di Ferrari. La #52 AF Corse di L.Machiels/J.Machiels/Bertolini è in vantaggio dopo il secondo posto nelle Ardenne, mentre Sky Tempesta Racing (Hui/Froggatt/Cheever) non è lontana.

Presente pure Frikadelli Racing che schiererà una Ferrari 296 in collaborazione con Rinaldi Racing.

La Porsche è rappresentata da tre squadre tedesche, con Lionspeed GP, Herberth Motorsport e Rutronik Racing che puntano alla vittoria in patria. La McLaren può contare su due vetture di Garage 59, mentre Comtoyou Racing e Walkenhorst Motorsport gareggeranno con Aston Martin.

BMW ha due auto a caccia di successi, con OQ By Oman Racing e Century Motorsport che schierano entrambe la M4 GT3.

Barwell Motorsport è salita sul podio a Spa e ha tradizionalmente ottenuto buoni risultati al Nürburgring; l'azienda britannica schiererà una coppia di Lamborghini, completando una griglia della Bronze Cup che conta 15 auto e sette costruttori.

#78 Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Bechtolsheimer, Antoine Doquin, Sandy Mitchell, Ricky Collard Foto di: Eric Le Galliot

GOLD e SILVER CUP: Mercedes in palla dopo Spa

AlManar Racing by GetSpeed si è portata a un solo punto dalla testa della Gold Cup vincendo in grande stile a Spa, concludendo come migliore delle Mercedes-AMG al settimo posto assoluto.

Il trio #777 Al Zubair/Grenier/Baumann cercherà ora di scavalcare Saintéloc Racing, che rimane in testa con la sua Audi #25 di Evrard/Magnus/Pla dopo il secondo posto sulle Ardenne.

Avendo dimostrato regolarmente un buon passo quest'anno, CSA Racing spera di ottenere la prima vittoria nella Endurance Cup del 2024. Lo stesso vale per l'Audi della Tresor Attempto Racing, soprattutto dopo la sensazionale prestazione in Superpole di Lorenzo Patrese a Spa-Francorchamps.

La Mercedes-AMG HRT #77 di Maini/Beretta/Owega completa lo schieramento della Gold Cup di questo fine settimana.

#77 Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO: Arjun Maini, Jusuf Owega, Michele Beretta Foto di: Eric Le Galliot

GetSpeed non ha conquistato solo la Gold Cup a Spa: la squadra tedesca ha anche festeggiato la vittoria della Silver Cup con la sua Mercedes-AMG #3. Infatti, questa è stata l'unica vettura andata al massimo dei punti in gara nell'evento di quest'anno, mandando l'equipaggio Bartone/Kell/Mettler in testa alla classifica.

Ma occhio ai rivali perché la Mercedes-AMG della Winward Racing ha centrato la vittoria all'apertura della stagione ed è arrivata terza a Spa, lasciando Arrow/Caresani/Sathienthirakul a soli sei punti dai leader. Anche Boutsen VDS è a distanza ravvicinata, mentre lo schieramento Mercedes-AMG è ulteriormente rafforzato da Madpanda Motorsport.

Dopo aver ottenuto il secondo posto sulle Ardenne, Dinamic GT punterà ad un ulteriore successo con la sua Porsche #55. La Comtoyou Racing può contare su due Aston Martin, mentre Walkenhorst Motorsport schiera la Vantage del marchio britannico.

Sainteloc Racing rappresenta Audi, mentre la Lamborghini Grasser Racing spera di ripetere la vittoria di classe ottenuta al Nürburgring la scorsa stagione.

#25 Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II: Paul Evrard, Gilles Magnus, Jim Pla Foto di: Eric Le Galliot

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 luglio

08.30-10.00: Test, Sessione 1

13.10-14.40: Test, Sessione 2

17.45-18.45: Bronze Test

Sabato 27 luglio

08.30-10.30: Prove Libere

13.15-14.15: Pre-Qualifiche

Domenica 28 luglio

08.45-09.45: Qualifiche

15:00-18.00: Gara