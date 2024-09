GTWC | A Monza c'è il nuovo asfalto da scoprire con le Pirelli

Lo spettacolo del GT World Challenge – le cui sorti a tre gare dalla conclusione restano ancora aperte - torna a Monza, in un circuito in via di rinnovamento ma che già presenta alcune novità di rilievo.

A parte quelle legate alla funzionalità dell’impianto – quali la revisione di alcuni sottopassaggi e la creazione di uno nuovo – le novità più impattanti ai fini della gara, delle prestazioni e degli pneumatici sono il rifacimento dei sistemi di raccolta delle acque e di drenaggio della pista e il rifacimento totale della superficie del tracciato.

Pirelli Foto di: Pirelli

LA SFIDA

I principali cambiamenti determinati dai lavori, già sperimentati da Pirelli nel GP d’Italia di Formula 1, riguardano:

- L’asfalto più liscio e di colore più scuro, come di consueto quando il nuovo conglomerato è recente

- Conseguentemente è prevedibile un aumento delle temperature a terra rispetto al solito in caso di tempo soleggiato, come accaduto durante il fine settimana di F1, quado sono stati raggiunti i 54 gradi centigradi

- Maggiore grip, il che influisce sulle prestazioni complessive di vetture e pneumatici e sulle temperature d’esercizio di questi ultimi

- Rapida evoluzione della pista nel corso del week-end

“Conosciamo benissimo la pista di Monza e le sfide legate all’essere uno dei più veloci in assoluto, che il rifacimento dell’asfalto enfatizzano e rendono più severe", ha dichiarato Matteo Braga, Responsabile delle Attività in Circuito di Pirelli.

"Sarà importante per i team e i piloti massimizzare le informazioni durante le prove e le qualifiche, in modo da ottimizzare la gestione delle gomme come insegna l’esperienza del recente Gran Premio di F1".

"Attenzione però al meteo: non è da escludere la pioggia che cambierebbe le carte in tavola. Per il resto, sono sicuro che assisteremo come sempre a Monza a una gara spettacolare ed entusiasmante”.

Fitting Area Pirelli a Spa Foto di: Francesco Corghi

LE GOMME A MONZA

I piloti avranno a disposizione sull’asciutto Il DHF, sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche di tutte le classi GT.

Tra le principali caratteristiche del DHF ci sono un ampia finestra di funzionamento e una costruzione che ottimizza il bilanciamento dell’auto grazie a una migliore connessione tra anteriore e posteriore.

In caso di pista bagnata i piloti possono fare affidamento sul Cinturato WHA.