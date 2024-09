GTWC | A Monza c'è anche la BMW-Ceccato con Jelmini-Denes-Cassarà

La Ceccato Racing tornerà in azione nel GT World Challenge Europe per la tappa di Endurance Cup che avrà luogo a Monza il 20-22 settembre.

La squadra tricolore diretta da Roberto Ravaglia, che rappresenta in veste ufficiale BMW M Motorsport nel Campionato Italiano Gran Turismo, non si fa mai scappare l'occasione di essere in pista quando una serie internazionale visita il Bel Paese.

Come già accaduto nel 2022 con il DTM e nel 2023 sempre con la competizione di SRO Motorsports Group, anche questa volta abbiamo tra gli iscritti al penultimo evento della stagione 2024 di durata la M4 GT3 della compagine veneta.

A condurre la vettura griffata del suo distintivo #15 per l'assalto alla Bronze Cup vedremo Marco Cassarà, Philippe Denes e Felice Jelmini.

#15 Ceccato Racing, BMW M4 GT3: Philippe Denes Foto di: BMW

I primi due, dotati di licenza Bronze, sono entrambi già conoscitori della BMW essendo tra quelli che la guidano nel CIGT, seppur divisi come equipaggio e quindi pronti vivere una nuova avventura da compagni di abitacolo.

Debutto invece sia nel GTWC che al volante di una BMW per Jelmini, Silver della formazione, che dopo anni di corse turismo da quest'anno affronta una inedita sfida sulla Honda NSX GT3 EVO2 preparata da Nova Race nel campionato di casa nostra.

“Siamo contenti di affrontare questa nuova sfida nell'Endurance Cup del GTWC, un campionato di altissimo livello", ha commentato Roberto Ravaglia, Team Manager di Ceccato Racing.

"Monza è un circuito che regala sempre emozioni speciali e l'equipaggio che schiereremo nella categoria Bronze Cup per questa occasione è un mix interessante di esperienza e talento".

"Siamo fiduciosi che Cassarà, Denes e Jelmini sapranno sfruttare al meglio le potenzialità della nostra BMW M4 GT3 per competere ad alti livelli in una gara così prestigiosa”.

#15 Ceccato Racing, BMW M4 GT3: Marco Cassarà Foto di: BMW

Una sfida nella sfida per Jelmini

Il varesino, cresciuto specialmente nel mondo del turismo tra Clio Cup e TCR, in questa annata ha scelto di fare il passo nel mondo del GT3.

Come detto, la sfida è duplice perché non solo Jelmini si ritrova nella più alta serie del ramo a livello internazionale, ma anche su una macchina che ancora non conosce. Dalla sua, invece, c'è il tracciato di Monza, sul quale ha girato tantissimo in carriera e che ora vedrà scorrere più... velocemente con il volante della potente M4 tra le mani.

"Sicuramente affronto questo weekend con grande entusiasmo, consapevole di arrivare nel massimo campionato di riferimento per il GT e con poca esperienza, ma a me piacciono molto le sfide!", ha ammesso il ragazzo lombardo parlando con Motorsport.com, fresco di successo nel CIGTE ad Imola.

"Sarà una gran bella esperienza e voglio soprattutto ringraziare Roberto Ravaglia e la sua squadra per questa fantastica opportunità che mi hanno offerto. Sono molto contento di poter esordire nel GTWC con loro perché si tratta di un team di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche internazionale".

"L'esordio con la M4 sarà altrettanto curioso da scoprire; per quanto mi riguarda, darò il massimo per cercare di tirare fuori tutto dalla vettura, che è concettualmente molto diversa dal punto di vista meccanico rispetto a quelle che ho guidato fino ad ora".

"Dovrò cercare di adattarmi molto velocemente, anche perché non avrò possibilità di provarla prima e nel weekend sono previsti solamente due turni di prove prima di Qualifiche e Gara, Ho già avuto modo di scambiare qualche parola con gli ingegneri in modo da provare a velocizzare il processo di apprendimento di tutti i sistemi e della macchina".

#15 Ceccato Racing, BMW M4 GT3: Felice Jelmini

"Monza è comunque il palcoscenico migliore per me, poiché è la pista che conosco di più, anche se non ho ancora girato dopo le modifiche apportate quest'anno".

"Non ho mai lavorato con Philippe e Marco, ma so che sono davvero molto veloci, questo è importantissimo in ciò che potremo fare assieme. Da parte mia, cercherò di dare il mio apporto, so di non conoscere bene la M4, ma ce la metterò tutta per poter essere al loro livello. Sono convinto di poter dire la mia".

"Ravaglia è sempre stato un idolo per me, un grande come pilota e pure nel ruolo di team manager. Anche con lui non ho mai avuto modo di lavorare, ma è una persona che non ha bisogno di presentazioni".

"La Bronze Cup è combattutissima, con equipaggi molto equilibrati e competitivi tra i vari team. Conosco parecchi piloti della categoria, penso a quelli di AF Corse e Kessel Racing, sicuramente è la Classe migliore nella quale esordire. A mio parere, il potenziale per dire la nostra c'è tutto, ovviamente sarà la pista a dare il responso finale".