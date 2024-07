GTWC | 5 Ferrari all'assalto del Nürburgring: "Ce la giochiamo"

Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera e Davide Rigon, che condividono la vettura numero 51, e Thomas Neubauer, impegnato con la 296 GT3 numero 71 – entrambe del team AF Corse – Francorchamps Motors in classe PRO.

Andrea Bertolini è invece iscritto in classe Bronze con la Ferrari numero 52 di AF Corse. La gara sulla distanza delle tre ore, che si disputa sul tracciato “GP” lungo 5,137 chilometri e caratterizzato da 17 curve, scatta domenica 28 luglio alle 15 (orario locale).

#71 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3: Thomas Neubauer, Vincent Abril, David Vidales Foto di: Eric Le Galliot

Classe PRO

Dopo il secondo posto ottenuto alla 24 Ore di Spa lo scorso mese di giugno, un risultato giunto al termine di una corsa a lungo dominata, Pier Guidi-Rovera-Rigon si presentano in Germania con l’obiettivo di confermarsi protagonisti della serie endurance.

“Ripartiamo dal Nurburgring, dove, visto l’ottimo lavoro svolto finora da tutta la squadra e le sensazioni di guida che ci restituisce la Ferrari, credo potremo giocarci le nostre possibilità", rivela Rovera.

"Il 70% del lavoro, comunque, lo faranno le prove ufficiali. Su un circuito come quello tedesco il sorpasso non è mai semplice, quindi l’importante sarà disputare una buona qualifica e riuscire a partire almeno nelle prime due file, poi per le strategie di gara si vedrà".

"In classifica siamo terzi a 15 punti e quindi è tutto aperto con tre round ancora da disputare. Fra questi c’è quello di casa a Monza, al quale dopo il Nurburgring cercheremo di arrivare con un risultato prezioso”.

Sulla vettura “gemella” con il numero 71 Neubauer – alla prima stagione da pilota ufficiale del Cavallino Rampante –, in equipaggio con Vincent Abril e David Vidales, proverà a riscattare la prova belga che ha visto il trio ritirarsi anzitempo dalla competizione dopo aver completato 236 giri.

#52 AF Corse Ferrari 296 GT3: Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini, Tommaso Mosca Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Classe Bronze

Dopo due podi ottenuti in altrettante gare Bertolini, insieme a Louis e Jef Machiels, riparte dall’evento in scena sull’iconica pista tedesca con la Ferrari numero 52 di AF Corse, tra le favorite nella sfida al titolo di categoria.

Nell’impegnativa classe che prevede la partecipazione di squadre composte da professionisti e gentlemen driver, inoltre, sono al via altre due vetture della Casa di Maranello: la numero 93 di Sky Tempesta Racing, affidata a Eddie Cheever, Jonathan Hui e Christopher Froggatt, e la numero 333 di Frikadelli Racing con i piloti Klaus Abbelen, David Perel e Felipe Fernandez-Laser.

Rispetto alle prime due gare stagionali non partecipano alla 3 ore del Nürburgring le due Ferrari del team Kessel Racing.

Nicolò Rosi, impegnato a Spa con la numero 8, era stato coinvolto in un incidente che gli aveva causato una frattura alle costole: il pilota non si è ancora ripreso appieno e la squadra non ha iscritto, quindi, la vettura; l’equipaggio numero 74 non è al via, invece, per gli impegni personali del pilota John Hartshorne.

#1 Frikadelli Racing Ferrari 296 GT3: Felipe Fernandez Laser, Daniel Keilwitz, Luca Ludwig Bornheim, Nicolás Varrone Foto di: Gruppe C GmbH

La situazione

Nella classifica assoluta Piloti Pier Guidi-Rovera-Rigon sono terzi a 15 punti dai leader mentre AF Corse – Francorchamps Motors è terza, con uno svantaggio di 14 lunghezze, in quella riservata ai Team.

In classe Bronze Bertolini-L. e J. Machiels sono primi a 57 punti, 14 in più di Hui-Froggatt-Cheever; la classifica riservata ai Team vede AF Corse in prima posizione davanti a Sky – Tempesta Racing.