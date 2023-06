GTWC | 24h Spa, Qualifiche: volano le Porsche nel diluvio

Alla fine la tanto annunciata pioggia è arrivata e le Qualifiche della 24h di Spa-Francorchamps si sono rivelate un vero e proprio spettacolo con la rincorsa al miglior crono fin dai primi istanti delle quattro sessioni previste, nelle quali le Porsche hanno mostrato i muscoli.

Al semaforo verde il cielo era tornato plumbeo sul tracciato delle Ardenne e quanto le ultime luci del sole hanno abbandonato la scena, ecco le prime goccioline che hanno iniziato ad insidiare i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

L'acqua si è intensificata man mano che le operazioni procedevano e chiaramente ne hanno risentito i tempi medi ottenuti dagli equipaggi, chi più e chi meno avvantaggiato anche dalle scelte strategiche di chi doveva salire in macchina nelle manche, con parecchie sorprese nei risultati.

I sorrisi nel box della Pure Rxcing si sono sprecati grazie al 2'28"569 fissato dalla Porsche 911 GT3-R #911 che già si era fatta vedere nelle Pre-Qualifiche, risultando nuovamente la migliore della Bronze Cup, tenendosi alle spalle per 0"354 la McLaren #5 di Optimum Motorsport, brava a svettare in Classe Gold.

Prove appannaggio degli 'outsider' perché al terzo e quarto posto assoluto abbiamo altre due vetture Bronze, ossia la Porsche #20 della Huber Motorsport con sopra l'ottimo Matteo Cairoli e la Lamborghini #83 delle bravissime Iron Dames, attardate di 1"2, con la Audi #9 di Boutsen VDS che si conferma protagonista chiudendo in Top5 e al secondo posto in Classe Gold, seguita dalla Porsche #44 di CLRT, quarta Bronze.

Bisogna scendere fino al settimo posto per trovare i primi PRO, ovvero i ragazzi della Porsche #92 di Manthey EMA, che hanno dietro quella #91 di Herberth Motorsport (quinta Gold), la Mercedes #999 di GruppeM Racing e l'Audi #40 di Tresor Orange 1, a chiudere la Top10.

Parlando ancora di sorprese, all'11a piazza troviamo la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport che firma il primato in PRO-AM, seguita dalla Ferrari #51 di AF Corse-Francorchamps Motors, unica delle 296 e in generale delle vetture di Maranello capaci di aggiudicarsi un posticino nella lotta per la Superpole di venerdì pomeriggio.

Tredicesima la Lamborghini #60 di VSR, prima Silver, poi ecco un trio di Audi R8 capitanato dalle #11 e #12 di Comtoyou Racing, e con la #17 di Scherer Sport PHX.

Le Lamborhgini #6 di K-Pax Racing e #58 di GRT si prendono il 17° e 18° posto, in Top20 accedono ache la Mercedes #79 di HRT e la Porsche #23 di Grove Racing.

Fra i tanti 'big' rimasti fuori dalla lotta per la prima posizione in griglia di partenza abbiamo le BMW, prima delle quali è la #46 di Valentino Rossi/Augusto Farfus/Maxime Martin, che partirà 21a affiancata dalla sorellina #32. Le M4 #998 e #98 di Rowe Racing si ritrovano invece al 25° e 26° posto, dietro all'Audi #10 di Boutsen VDS e soprattutto alla Mercedes #88 dell'Akkodis-ASP che ha visto Raffaele Marciello allargare le braccia commentando le condizioni meteo.

Masticano amarissimo pure le Lamborghini PRO della Iron Lynx, solamente 54a (#19) e 62a (#63).

Non ha preso parte alla sessione la Mercedes #75 di Sun Energy 1, che dopo il botto di Kenny Habul al 'Raidillon' al termine delle Pre-Qualifiche è andata distrutta; il pilota è stato portato in ospedale per controlli e non potrà correre, dunque il team sta cercando di trovare un telaio sostitutivo ed un altro Bronze che possa rimpiazzare il titolare.

Il diluvio scatenatosi negli ultimi minuti della Q4 hanno spinto la direzione gara a cancellare anche la sessione di prove libere notturne, dunque prossimo appuntamento sarà proprio per la Superpole di venerdì alle ore 15;35.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Medio Q1 Q2 Q3 Q4 1 911 Bronze Cup Alex Malykhin, Joel Sturm, Marco Seefried, Klaus Bachler Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 2:28.569 2:18.937 2:21.486 2:36.778 2:37.078 2 5 Gold Cup Sam de Haan, Tom Gamble, Charlie Fagg, Dean Macdonald Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 2:28.923 2:20.971 2:22.479 2:35.645 2:36.598 3 20 Bronze Cup Antares Au, Tim Heinemann, Jannes Fittje, Matteo Cairoli Huber Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:29.103 2:21.267 2:21.467 2:39.121 2:34.560 4 83 Bronze Cup Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:29.829 2:19.199 2:24.568 2:38.727 2:36.822 5 9 Gold Cup Thomas Laurent, Adam Eteki, Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:29.880 2:18.543 2:23.377 2:38.999 2:38.601 6 44 Bronze Cup Clement Mateu, Frederic Makowiecki, Hugo Chevalier, Steven Palette CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 2:30.323 2:22.223 2:23.684 2:37.244 2:38.143 7 92 Pro Cup Julien Andlauer, Laurens Vanthoor, Kevin Estre Manthey EMA Porsche 911 GT3 R (992) 2:30.456 2:20.441 2:35.746 2:35.182 8 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Kay van Berlo, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:30.497 2:21.019 2:24.781 2:38.371 2:37.819 9 999 Pro Cup Maro Engel, Mikael Grenier, Daniel Juncadella Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 2:30.677 2:20.684 2:36.058 2:35.291 10 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall Audi Sport Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:30.773 2:20.509 2:36.117 2:35.694 11 78 Pro-AM Cup Bashar Mardini, Rob Collard, Patrick Kujala, Dennis Lind Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:30.853 2:20.591 2:28.241 2:39.171 2:35.409 12 51 Pro Cup Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 2:31.026 2:23.095 2:35.120 2:34.864 13 60 Silver Cup Baptiste Moulin, Artem Petrov, Michael Dorrbecker, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:31.258 2:20.457 2:23.139 2:43.265 2:38.173 14 11 Pro Cup Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch Audi Sport Team Comtoyou Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:31.351 2:22.686 2:36.381 2:34.987 15 12 Silver Cup Sam Dejonghe, Loris Hezemans, Lucas Legeret, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:31.444 2:25.045 2:24.734 2:38.536 2:37.463 16 17 Pro Cup Luca Engstler, Kelvin van der Linde, Nicki Thiim Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:31.451 2:22.282 2:37.334 2:34.739 17 6 Pro Cup Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera K-Pax Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:31.463 2:21.359 2:37.173 2:35.858 18 58 Silver Cup Fabrizio Crestani, Sam Neary, Gerhard Tweraser, Ricky Capo GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:31.489 2:18.487 2:23.532 2:40.689 2:43.251 19 79 Bronze Cup Sebastien Baud, Hubert Haupt, Arjun Maini, Jordan Love Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:31.496 2:21.299 2:27.353 2:38.698 2:38.634 20 23 Bronze Cup Stephen Grove, Brenton Grove, Anton de Pasquale, Earl Bamber Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:31.502 2:26.240 2:24.981 2:37.595 2:37.194 21 46 Pro Cup Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi Team WRT BMW M4 GT3 2:31.539 2:22.110 2:35.511 2:36.998 22 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 2:31.667 2:22.677 2:37.100 2:35.224 23 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 2:31.691 2:22.011 2:38.021 2:35.042 24 10 Silver Cup Loris Cabirou, Cesar Gazeau, Andrea Cola, Roee Meyuhas Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:31.712 2:19.109 2:22.007 2:47.303 2:38.429 25 998 Pro Cup Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse Rowe Racing BMW M4 GT3 2:31.922 2:22.034 2:37.243 2:36.491 26 98 Pro Cup Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly Rowe Racing BMW M4 GT3 2:31.955 2:22.824 2:35.927 2:37.116 27 777 Pro Cup Lucas Auer, Luca Stolz, Fabian Schiller Mercedes-AMG Team AlManar Mercedes-AMG GT3 2:31.963 2:24.347 2:36.536 2:35.006 28 188 Bronze Cup Louis Prette, Miguel Ramos, Conrad Grunewald, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 2:31.987 2:21.035 2:24.790 2:40.667 2:41.457 29 25 Pro Cup Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet Audi Sport Team Sainteloc Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:32.026 2:21.585 2:37.661 2:36.832 30 96 Pro Cup Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:32.039 2:22.011 2:35.648 2:38.460 31 62 Bronze Cup Derek Pierce, Xavier Maassen, Andrew James Meyrick, Kiern Jewiss Team Parker Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:32.104 2:24.613 2:28.029 2:40.068 2:35.709 32 21 Gold Cup Nicolas Baert, Maxime Soulet, Max Hofer ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:32.283 2:23.411 2:37.304 2:36.134 33 50 Bronze Cup Julien Piguet, Simon Mann, Nico Varrone, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 296 GT3 2:32.319 2:23.912 2:27.031 2:38.130 2:40.206 34 52 Bronze Cup Lilou Wadoux, Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 2:32.371 2:19.549 2:28.320 2:41.605 2:40.010 35 24 Pro-AM Cup Ivan Jacoma, Niki Leutwiler, Alex Fontana, Nico Menzel Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:32.405 2:21.840 2:34.230 2:36.777 2:36.773 36 66 Bronze Cup Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Sean Hudspeth, Dylan Pereira Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:32.482 2:23.393 2:25.895 2:43.350 2:37.290 37 54 Pro Cup Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:32.704 2:22.139 2:38.176 2:37.797 38 87 Pro Cup Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz Mercedes-AMG Team Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 2:32.836 2:23.648 2:37.007 2:37.855 39 2 Pro-AM Cup Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski, Aaron Walker, Lewis Williamson GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:33.015 2:22.957 2:29.345 2:40.819 2:38.940 40 38 Pro-AM Cup Samantha Tan, Jon Miller, Isaac Tutumlu Lopez, Leonard Weiss ST Racing with Rinaldi Ferrari 296 GT3 2:33.098 2:22.438 2:26.654 2:40.474 2:42.828 41 159 Pro Cup Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 2:33.101 2:21.532 2:37.397 2:40.374 42 89 Bronze Cup Adalberto Baptista, Rodrigo Baptista, Alan Hellmeister, Bruno Baptista AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 2:33.230 2:25.905 2:25.257 2:40.941 2:40.820 43 157 Gold Cup Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2:33.389 2:25.705 2:36.861 2:37.603 44 64 Pro-AM Cup Naveen Rao, Matt Bell, Frank Bird, James Cottingham Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:33.390 2:25.868 2:23.456 2:37.207 2:47.030 45 30 Gold Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten Team WRT BMW M4 GT3 2:33.491 2:24.626 2:38.451 2:37.398 46 93 Bronze Cup Jeffrey Schmidt, Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing McLaren 720S GT3 EVO 2:33.699 2:20.397 2:28.605 2:46.486 2:39.310 47 71 Pro Cup Antonio Fuoco, Davide Rigon, Daniel Serra AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 2:33.935 2:22.647 2:38.313 2:40.846 48 35 Bronze Cup James Kell, Anders Buchardt, Bailey Voisin, Thomas Neubauer Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 2:34.094 2:20.133 2:32.140 2:42.472 2:41.631 49 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:34.169 2:24.249 2:40.744 2:37.514 50 85 Silver Cup Clemens Schmid, Benjamin Hites, Glenn van Berlo GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:34.277 2:21.689 2:42.353 2:38.791 51 888 Pro-AM Cup Erwin Creed, Jean Glorieux, Casper Stevenson, Arthur Rougier CSA Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:34.303 2:23.164 2:35.095 2:40.033 2:38.920 52 57 Gold Cup Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis Winward Racing Mercedes-AMG GT3 2:34.363 2:24.727 2:39.050 2:39.314 53 81 Bronze Cup Reema Juffali, Ralf Aron, Yannick Mettler, Alain Valente Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 2:34.976 2:39.346 2:21.763 2:39.327 2:39.469 54 19 Gold Cup Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:35.012 2:23.708 2:39.324 2:42.006 55 55 Bronze Cup Philipp Sager, Benjamin Barker, Marius Nakken, Christopher Zöchling Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:35.620 2:40.259 2:23.380 2:41.884 2:36.960 56 26 Silver Cup Erwan Bastard, Paul Evrard, Gregoire Demoustier, Antoine Doquin Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:36.355 2:20.865 2:35.768 2:45.411 2:43.379 57 31 Bronze Cup Timothy Whale, Adam Carroll, Lewis Proctor Team WRT BMW M4 GT3 2:38.382 2:36.114 2:38.206 2:40.828 58 56 Silver Cup Jop Rappange, Adrien De Leener, Tanart Sathienthirakul, Daniele Di Amato Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 2:38.436 2:38.958 2:34.153 2:41.423 2:39.212 59 8 Bronze Cup Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin AGS Events Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:38.599 2:37.336 2:40.260 2:38.202 60 33 Silver Cup Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel, Romain Leroux, Ruben del Sarte Bullitt Racing Aston Martin Vantage GT3 2:39.329 2:42.171 2:23.782 2:39.623 2:51.742 61 16 Pro-AM Cup Junlin Pan, Rio, Xiaole He, Adderly Fong Uno Racing Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:39.881 2:24.278 2:35.409 3:00.204 2:39.636 62 63 Pro Cup Andrea Caldarelli, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:30.472 2:23.144 2:37.800 63 3 Bronze Cup Florian Scholze, Kenneth Heyer, Patrick Assenheimer, Alex Peroni GetSpeed Mercedes-AMG GT3 2:33.107 2:21.197 2:39.314 2:38.810 64 90 Silver Cup Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc, Alexey Nesov, Jesse Salmenautio Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 2:38.182 2:28.045 2:39.584 2:46.918 65 70 Pro-AM Cup Gerhard Watzinger, Kerong Li, Jean-Francois Brunot, Brendon Leitch CrowdStrike Racing by Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:40.812 2:49.794 2:37.822 2:41.766 2:42.849 66 4 Pro-AM Cup George Kurtz, Ian James, Colin Braun, Felipe Fraga CrowdStrike Racing by Riley Mercedes-AMG GT3 2:30.050 2:21.489 2:38.612 67 216 Pro-AM Cup Francis Tjia, John Shen, Benny Simonsen, Mathias Beche Modena Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) 2:24.465 2:24.465 68 7 Bronze Cup Brendan Iribe, Oliver Millroy, Fran Rueda, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 EVO 2:33.064 2:33.064 NC 132 Pro-AM Cup Kyle Washington, James Sofronas, Patrick Long, Jeroen Bleekemolen GMG Racing by Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992)