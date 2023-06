GTWC | 24h Spa, Pre-Qualifiche: Porsche svetta davanti a McLaren

La Porsche ottiene il primo posto nella breve sessione di Pre-Qualifiche della 24h di Spa-Francorchamps, valida come evento di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

Qui sulle Ardenne, tanto per cambiare, le previsioni meteo per ora sono state disattese e il sole si è fatto largo tra i minacciosi nuvoloni presenti per tutto il pomeriggio, portando i protagonisti delle serie di SRO Motorsports Group a girare sempre su pista asciutta mentre nel paddock e nel ristorante della terrazza che sovrasta il rettilineo di F1 gli appassionati cominciavano a dedicarsi all'aperitivo.

Nell'arco dei 60' per tre volte è stata esposta la bandiera rossa, due per mano di Naveen Rao, che a quanto pare non digerisce la curva 10 di 'Pouhon'; prima il portacolori di HRT ha sfregato contro le barriere proseguendo e riempiendo la pista di ghiaia, ma successivamente si è girato rimanendo piantato con la sua Mercedes #64, venendo tirato fuori dal carro attrezzi.

L'ultima ha visto Kenny Habul uscire al 'Raidillon' con la Mercedes di Sun Energy 1 e porre fine ai giochi anzitempo (fra l'altro soccorso dall'ambulanza), consegnando quindi il primato agli equipaggi Bronze.

Il migliore è quello di Pure Rxcing con la 911 GT3-R #911 che ottiene il 2'17"924 utile a chiudere al comando della classifica assoluta davanti alle McLaren di Garage 59, delle quali la #188 è seconda generale e Bronze, mentre la #159 è la più rapida dei PRO, entrambe distanti meno di 0"3 dalla vetta.

Più staccata l'Audi #99 di Tresor Orange 1 che si conferma in forma per quanto riguarda la Silver Cup, con dietro la McLaren #5 di Optimum Motorsport che piazza il tempo di riferimento tra i partecipanti alla Classe Gold Cup.

La Porsche #92 di Manthey EMA è sesta assoluta e in piazza d'onore tra i PRO, seguita dall'Audi #9 di Boutsen VDS - seconda Gold - e dalla Lamborghini #63 di Iron Lynx.

Completano la Top10 la Mercedes #3 di GetSpeed - terza Bronze - e l'Audi #11 di Comtoyou Racing, che batte la BMW #98 di Rowe Racing, la prima sopra al secondo di distanza dalla vetta.

Le Ferrari continuano a soffrire e pare che le 296 GT3 di AF Corse-Francorchamps Motors manchino della potenza necessaria per giocarsela; la prima delle Rosse è la #51, 22a generale ad 1"5 dal leader, la #71 è 28a ad 1"8.

In PRO-AM la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport è al comando davanti alla Porsche #24 di Car Collection e alla Mercedes #75 di Sun Energy 1 sopracitata per l'incidente finale.

Alle ore 21;20 appuntamento con le Qualifiche, i cui migliori 20 accederanno alla Superpole di venerdì pomeriggio.