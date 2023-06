GTWC | 24h Spa, Libere 1: BMW subito davanti ad Audi e Porsche

Sotto il cielo plumbeo di Spa-Francorchamps vanno in archivio le prime Prove Libere della 24h belga valida come evento di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

Qui in Belgio le nuvole dovrebbero scaricare pioggia dal pomeriggio in avanti, ma intanto i team hanno potuto prendere mano alla pista asciutta, che pian piano si sta cominciando a riempire di appassionati e tifosi armati di macchine fotografiche e sacchi a pelo per godersi lo spettacolo.

Nel frattempo la BMW ottiene il primato al termine dei 90' di sessione, interrotti subito da un paio di bandiere rosse per uscite di pista, procedendo poi senza particolari patemi.

La M4 #998 di Rowe Racing firma il 2'18"186 che la posta in testa alla classifica assoluta formata da ben 70 vetture, nonché della Classe PRO, mentre il team Tresor Orange 1 si issa al secondo posto staccato di poco meno di 0"2 con l'Audi #99 regina della Classe Silver Cup.

Bene anche le Porsche, con la #92 di Manthey EMA terza a 0"4 dal primato, mentre la #55 di Dinamic GT Huber Racing e la #911 di Pure Rxcing sono rispettivamente quinta e sesta, ma anche nei primi due posti per quanto riguarda la Classe Bronze.

Davanti alle 911 GT3-R troviamo la McLaren #159 di Garage 59, mentre in ottava posizione c'è l'altra BMW di Rowe Racing, la #98 attualmente leader di campionato per il GTWC.

In Top10 si piazzano anche le Audi #40 di Tresor Orange 1 e #9 di Boutsen VDS, quest'ultima prima in Classe Gold seguita dalle Mercedes #57 e #157 di Winward Racing.

Un po' più arretrate Lamborghini e Ferrari: la migliore Huracan è la #63 di Iron Lynx al 15° posto ad 1 secondo dalla vetta, la 296 GT3 #51 di AF Corse-Francorchamps Motors è 22a.

Solo 29a la BMW #46 che Valentino Rossi condivide con Farfus e Martin, coi loro compagni di WRT della #32 che sono al 14° posto.

Per completare il discorso Silver, secondo crono più distante dai leader per la Lamborghini #85 di GRT, seguita a ruota dalla Mercedes #90 di Madpanda Motorsport.

In PRO-AM si registra la doppietta Mercedes con la #75 di Sun Energy 1 Racing in 2'19"115, mettendosi alle spalle la #2 di GetSpeed e la Lamborghini #70 di Leipert Motorsport.

Alle ore 18;10 sono previste le Pre-Qualifiche, mentre l'appuntamento da non perdere sarà con le Qualifiche delle ore 21;20, dalle quali usciranno i nomi di chi si giocherà la SuperPole di venerdì pomeriggio.