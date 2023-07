GTWC | 24h di Spa: Rovera porta la Ferrari 296 in prima fila

Il risultato è stato ottenuto dalla vettura di AF Corse – Francorchamps Motors grazie all’ottimo giro firmato nella Super Pole da Alessio Rovera.

Il pilota ufficiale del Cavallino Rampante ha fermato il cronometro in 2’16’’996 consentendo all’equipaggio, completato da Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen, di scattare dietro la Porsche numero 20, che ha registrato il tempo di riferimento con un margine di soli 0’’116.

Super Pole

La sessione cronometrata di 30 minuti è andata in scena a metà pomeriggio in condizioni di pista asciutta e temperatura dell’aria intorno ai 18°C.

Dopo il turno di qualifica di giovedì condizionato dalla pioggia, quando il tempo combinato ottenuto da Rovera, Shwartzman e Nielsen – dodicesimo assoluto – aveva permesso alla vettura numero 51 di ottenere un pass per la Super Pole, è stato il pilota italiano classe 1995 a salire nell’abitacolo per cercare di stabilire il miglior riferimento cronometrico.

Obiettivo centrato dal varesino al primo giro lanciato, quando Rovera – che nella stagione in corso è protagonista anche nel FIA WEC con la 488 GTE numero 83, con la quale ha vinto la 6 Ore di Spa nel mese di aprile – è stato il primo pilota a scendere sotto il “muro” dei 2 minuti e 16 secondi sullo storico tracciato belga.

Alessio Rovera: “Sono davvero soddisfatto della prestazione nella Super Pole. In precedenza avevamo faticato durante le prove libere in termini di passo, e nel trovare il migliore set-up. Oggi pomeriggio, invece, abbiamo potuto effettuare due giri ‘puliti’, senza traffico, nei quali ho avuto il modo di portare al limite la nostra 296 GT3, che in particolare nel secondo settore, dove serve tanto carico aerodinamico, è in grado di fare la differenza. Mi sentivo a mio agio e sono riuscito a dare il massimo. Mi è mancato giusto un decimo di secondo per ambire alla pole position, ma penso di sapere dove ho perso quel tempo, quindi sono sereno. Ringrazio tutta la squadra, che ha fatto un ottimo lavoro. La pista di Spa? Su questo storico tracciato personalmente mi trovo molto bene, e sono fiducioso in vista della gara”.

Robert Shwartzman: “Partire dalla seconda posizione in una gara come questa, con oltre 70 vetture iscritte, è senza dubbio un vantaggio: Alessio ha fatto un ottimo giro sfruttando al meglio le caratteristiche della nostra 296 GT3. In vista di questa prova, che sarà la mia prima 24 Ore, il nostro obiettivo è quello lottare per le prime posizioni, arrivando nelle fasi finali con l’opportunità di vincere. Questa, del resto, è l’ambizione della nostra squadra in ogni evento di questo campionato”.

#71 AF Corse-Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Davide Rigon, Antonio Fuoco Photo by: AG Photo

Le Ferrari al via

La 24 Ore di Spa-Francorchamps scatterà sabato 1 luglio alle 16.30. Al via saranno 33ma e 34ma le due vetture del team AF Corse: la 296 GT3 numero 50 di Julien Piguet, Simon Mann, Nicolas Varrone e Ulysse De Pauw e la 488 GT3 Evo 2020 di Lilou Wadoux, Louis e Jef Machiels e Andrea Bertolini, iscritte in classe Bronze.

Alla bandiera verde sarà 40ma la 296 GT3 di ST Racing with Rinaldi affidata a Samantha Tan, Jon Miller, Isaac Tutumlu e Leonard Weiss (Pro-Am); sette caselle più arretrata la Ferrari di AF Corse – Francorchamps Motors numero 71, affidata agli ufficiali Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra.