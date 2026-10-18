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GT World Challenge Europe Endurance Portimão
GT World | Verstappen fa scintille, rimonta 15 posizioni in 45 minuti: "Ho imparato molto e mi sono divertito"
A Portimão la gara di Max con Lulham e Barnicoat è stata segnata da sorpassi e battaglie bellissime, ma una penalità ha costretto la Mercedes #3 a scendere fino al 24° posto, dal quale l'olandese è risalito fino al 9° nell'ultima ora di gara.
Francesco Corghi
Pubblicato: 18 ott 2026, 08:00
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Foto di: Verstappen .nl
La prima uscita di Max Verstappen nel GT World Challenge Europe si conclude con un bel 9° posto ottenuto in rimonta a Portimão, dove nella serata di sabato è andato in scena l'ultimo atto di Endurance Cup 2026.
La Mercedes #3 preparata dalla 2 Seas e griffata Verstappen Racing che l'olandese ha condiviso con Ben Barnicoat e Chris Lulham è stata protagonista in tutte e tre le ore di gara, sia nel bene che nel male.
Non era un impegno facile, quello dell'Algarve, dove con 61 vetture in pista tutto sarebbe potuto accadere. Il via è toccato a Barnicoat, bravissimo ad evitare caos alla prima curva e già in grado di sfruttare sia il proprio talento che alcuni incidenti e penalità davanti a lui per risalire dal 14° posto all'8° posto nel corso della prima ora di una corsa che è stata neutralizzata un paio di volte dalla Safety Car.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto di: SRO
Lasciato il volante della AMG #3 a Lulham, il giovane britannico ha proseguito la cavalcata verso un potenziale podio, al quale il trio ambiva; da applausi il sorpasso all'esterno compiuto da Chris ai danni della Ford-HRT#64 di Thomas Drouet in curva 7, guadagnandosi la sesta posizione.
Ma qui le cose si sono messe male perché, poco dopo la ripartenza da una Safety Car, alla curva 8 Lulham si è buttato all'interno in staccata su Luca Stolz, cercando di sorprenderlo; il rivale della Mercedes 'Mamba' #48 gli ha chiuso la porta e la collisione ha visto la AMG di Winward finire in testacoda, causando un inevitabile Drive-Through per quella in livrea Red Bull, che è scesa mestamente 24a.
L'ultima ora è toccata proprio a Verstappen e qui sono iniziati i fuochi d'artificio dopo la ripartenza dalla seconda Safety Car: nei 45' finali, complici anche battaglie tra piloti di altre categorie che non hanno voluto perdere tempo ostacolando l'olandese, il Campione del Mondo si è fatto largo nel traffico mettendo a segno alcune mosse fantastiche - bello e corretto, in particolare, il duello con la Ferrari di Tommaso Mosca - riuscendo a riagguantare una nona posizione che, per come si erano messe le cose, è sicuramente un risultato di cui essere soddisfatti.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto di: SRO
“Nel complesso, abbiamo avuto un fine settimana discreto. Purtroppo, abbiamo commesso un errore nell’assetto della vettura durante le Qualifiche, il che ha fatto sì che la vettura fosse troppo bassa, strisciando per terra e facendo un po' troppe... scintille!", ha riconosciuto Max.
"Questo ha compromesso le prestazioni e di conseguenza, non siamo riusciti a qualificarci dove avremmo dovuto. Abbiamo modificato l’assetto in vista della gara e siamo stati molto più competitivi".
"Ben ha fatto un ottimo primo stint, riuscendo a evitare la confusione della partenza e portandoci in testa. Anche Chris ha iniziato il suo turno alla grande, conquistando una buona posizione. Ma poi, purtroppo, una manovra un po’ azzardata sulla Mercedes che ci precedeva ci è costata, ovviamente, una meritata penalità".
"In questo modo, ho dovuto ripartire dalla 24ª posizione nel mio turno. Ma mi sono divertito e il passo della nostra auto era davvero buono. È stata una corsa frenetica, c'era un bel caos intorno a me perché tutti volevano risalire".
"Alla fine, terminare 9° recuperando dopo quel Drive-Through, penso sia stato davvero un ottimo risultato. Quindi, nel complesso, anche se non è stato quello che volevamo, abbiamo imparato molto ed è stato un weekend positivo".
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto di: SRO
Barnicoat aggiunge: “È stato un grande onore correre per la Verstappen Racing questo fine settimana, la mia prima gara con la Mercedes dopo più di un anno; e spero che non sia l’ultima".
"Purtroppo non è andata proprio come speravamo. Max ha disputato un incredibile ultimo stint, guadagnando 15 posizioni e portandoci fino al 9° posto: è stato davvero impressionante".
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