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GT World | Verstappen difende il compagno Lulham dagli insulti dopo l'incidente di Portimão

Una toccata tra la Mercedes del team di Max, condotta dall'inglese, e la AMG di Stolz ha causato all'equipaggio #3 un Drive-Through che l'ha fatto scivolare indietro. Ma come purtroppo spesso accade, sui social si sono scatenate le stupidaggini...

Heiko Stritzke

Pubblicato: 21 ott 2026, 07:15

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto di: SRO

Max Verstappen ha difeso con fermezza il suo compagno di squadra Chris Lulham dalle critiche sui social media, dopo la gara conclusiva della stagione 2026 del GT World Challenge Europe.

A Portimão, la collisione tra il britannico e la Mercedes #48 di Luca Stolz aveva comportato un Drive-Through per il giovane britannico compagno di equipaggio di Max, che sul web si è visto arrivare una pioggia di insulti da parte dei fan dell'olandese.

"Ritengo sia necessario affrontare la questione dell’odio e degli attacchi a cui Chris è stato sottoposto dopo la gara. Ognuno può avere la propria opinione su ciò che è accaduto in pista, ma questi attacchi personali non sono accettabili", ha scritto su Instagram il 4 volte Campione del Mondo di F1, schierandosi in difesa del collega che ha condiviso il volante della Mercedes #3 con lui.

"Chris ha guidato in modo davvero eccellente, e gli errori possono capitare. Non c’è posto per questo tipo di attacchi nel nostro sport, né altrove. Ci sono stati alti e bassi, ma come squadra abbiamo imparato molto".

Chris Lulham e Verstappen sono amici da anni grazie alle gare di simulazione e hanno disputato innumerevoli eventi per il Team Redline, che ora si chiama anche Verstappen Racing.

Max persegue l’obiettivo di portare i piloti di simulazione nel mondo reale dell’automobilismo a lungo termine. Lulham è il primo pilota ad aver fatto il salto nelle gare reali attraverso questo programma.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto di: SRO

Lo stesso Lulham si è mostrato riflessivo dopo l’incidente e ha ripensato alla gara con sentimenti contrastanti.

"Un nono posto alla fine di una gara da alti e bassi che sembrava davvero promettente. Il contatto con la #48 e la conseguente penalità ci hanno esclusi dalla lotta per il podio», ha spiegato il 23enne, che poi si è assunto la responsabilità dell'accaduto.

"Chiedo scusa a loro per l’incidente e per come ha influito sul loro weekend. È stato un enorme sforzo di squadra rimettere a punto la vettura dopo le qualifiche e portarla ad avere il giusto passo per la gara di sabato. Un grande grazie ai ragazzi della 2 Seas Motorsport, a Max e a Ben Barnicoat".

Il momento chiave in dettaglio: come è avvenuta la collisione

L’incidente si è verificato nella seconda ora di gara, dopo un periodo di Safety Car. La Mercedes #3 si era fatta strada con determinazione in gara dopo aver avuto problemi di assetto nelle qualifiche.

Dopo l'ottima partenza, Barnicoat ha ceduto il volante a Lulham in ottava posizione, con quest'ultimo risalito al sesto posto grazie a ottimi tempi sul giro e a uno spettacolare sorpasso all’esterno della curva 7 contro la Ford-HRT #64. L’interruzione causata dalla Safety Car ha azzerato completamente il distacco dal gruppo di testa e un posto sul podio sembrava a portata di mano.

Alla successiva ripartenza, Lulham ha attaccato Stolz, che lo precedeva a bordo della AMG “Mamba” alla curva 8: ha tentato di buttarsi all’interno per passare, ma Stolz ha sterzato chiudendo la porta e la collisione con l'anteriore della Mercedes di Lulham ha fatto finire in testacoda quella del tedesco. Colpa di Lulham, ovviamente, ma in definitiva il tipo di incidente che capita di vedere ogni fine settimana nel mondo dell’automobilismo.

La direzione di gara ha giudicato la manovra una collisione evitabile e ha inflitto alla #3 la penalità decisiva. Verstappen ha preso il volante dopo aver scontato la penalità solo al 24° posto e ha limitato i danni nell’ultimo stint con una rimonta fino al 9°.

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