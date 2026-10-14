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GT World Challenge Europe Endurance Portimão

GT World | Verstappen contro le stelle GT3 a Portimão nel gran finale di Endurance Cup

Max Verstappen affronterà alcuni dei nomi più illustri dell'endurance in occasione del gran finale del GT World Challenge Europe a Portimão, in programma questo fine settimana.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 14 ott 2026, 10:59

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Reduce dalla vittoria al Gran Premio di Singapore, la superstar olandese si unisce a una griglia di partenza affollata, composta da 61 vetture e ricca di piloti di grande successo, tra cui alcuni degli specialisti GT più titolati al mondo. L'equipaggio della Mercedes-AMG #3 del Team Verstappen Racing, di cui fanno parte anche Chris Lulham e Ben Barnicoat, dovrà affrontare una sfida impegnativa nel tentativo di conquistare la vittoria.

Ogni appassionato di motorsport conosce Valentino Rossi. "The Doctor" è nove volte campione del mondo di motociclismo – con sette titoli nella classe regina – e vanta già tre vittorie nella Sprint Cup. Questo fine settimana, al volante della BMW #46 del Team WRT, sarà affiancato da Max Hesse e Neil Verhagen, due dei piloti ufficiali più veloci della casa tedesca.

Pochi possono eguagliare il palmarès di Maro Engel. Il fuoriclasse della Mercedes-AMG ha vinto praticamente tutto, inclusi quattro titoli del GT World Challenge. Engel ha inoltre ottenuto due vittorie alla 24 Ore del Nürburgring e quattro successi alla FIA GT World Cup di Macao, oltre ad aver conquistato quest'anno il suo primo trionfo alla 12 Ore di Bathurst.

Di fatto, l'unica grande gara GT che manca al suo albo d'oro è la 24h di Spa. Gentleman fuori dall'abitacolo, Engel si trasforma in un guerriero una volta sceso in pista alla guida della Mercedes-AMG #48 del Team Mann-Filter.

Al volante dell'Audi #84 del team Eastalent Racing troviamo Christopher Haase, che potrebbe essere definito "Mr. GT World". Il pilota tedesco ha partecipato a più gare di chiunque altro, raggiungendo il traguardo delle 100 presenze nell'ultimo appuntamento a Barcellona. Campione di Endurance Cup e vincitore sia della 24h di Spa che (per due volte) della 24h del Nürburgring, ha già dato vita a duelli memorabili con Max sul tracciato del Nordschleife.

Mirko Bortolotti (GRT) è il pilota di riferimento di Lamborghini nelle competizioni GT. Freddo, calcolatore e fulmineo in pista, il pilota italiano è stato fondamentale per il successo del marchio di Sant'Agata Bolognese nell'ultimo decennio. Campione di Endurance Cup nel 2017, ha conquistato il titolo DTM nel 2024 e ha vinto la 24h di Spa – la prima per Lamborghini – nel 2025. Tra gli altri piloti di spicco del marchio italiano figurano l'esperto Franck Perera (GRT) e il campione uscente della Endurance Cup, Patric Niederhauser (Rutronik Racing).

La stella dell'Aston Martin Nicki Thiim (Comtoyou Racing) è un pilota imponente, forte di un curriculum prestigioso e di una personalità altrettanto forte. Il motto del danese è "dare il massimo o andare a casa" e non esita a dimostrarlo, come accaduto in modo memorabile durante il duello con Jules Gounon a Spa nel 2022. Thiim ha trionfato nella gara belga due anni più tardi con Aston Martin e vanta anche una vittoria alla 24h del Nürburgring.

Tra gli equipaggi di altissimo livello spicca quello della Porsche #80 del team Lionspeed GP. Hanno vinto l'edizione di quest'anno della 24h di Spa, mentre Ricardo Feller e Bastian Buus hanno recentemente conquistato il titolo Sprint Cup. Non da meno, il loro compagno di squadra Thomas Preining ha appena ottenuto il suo secondo titolo DTM.

C'è poi l'equipaggio della BMW #32 del Team WRT. Charles Weerts detiene il record di quattro titoli in Sprint Cup; Kelvin van der Linde vanta un titolo Sprint e tre vittorie alla 24h del Nürburgring; Jordan Pepper ha vinto la 24h di Spa nel 2025. Inoltre, il Team WRT è la scuderia più titolata dello schieramento.

Un'altra grande realtà delle corse GT è AF Corse, le cui imprese sono arrivare con Ferrari. Questo fine settimana la squadra schiera Arthur Leclerc, pilota che si sta affermando come una stella nascente del panorama GT internazionale. Il pilota monegasco condivide la 296 #50 con Lilou Wadoux – la prima donna pilota ufficiale Ferrari – e con il veterano Albert Costa, al suo rientro.

Costa, proprio come Verstappen, è uno dei piloti ingaggiati appositamente per questa gara. Tra gli altri figurano Jack Hawksworth, nome di spicco dell'IMSA, che guiderà una McLaren per il team Garage 59; i piloti ufficiali BMW Philipp Eng e Marco Wittmann (ROWE Racing), che vantano complessivamente quattro vittorie alla 24h di Spa e due titoli DTM; e l'ex pilota di F1 Nikita Mazepin (Team Motopark, Mercedes-AMG).

Questo è solo un assaggio. La griglia di partenza di Portimão comprende molti altri piloti che hanno ottenuto successi straordinari nelle gare GT e non solo: il fuoriclasse della Porsche Dorian Boccolacci (Boutsen VDS); i vincitori della 24h di Spa Mattia Drudi (Comtoyou Racing Aston Martin) e Maximilian Götz (Mercedes-AMG Team GetSpeed); il campione del mondo di Formula E Jake Dennis (ROWE Racing BMW); e astri nascenti come Tom Fleming (Garage 59 McLaren) e Jamie Day (Walkenhorst Motorsport Aston Martin).

Complessivamente, l'elenco degli iscritti conta oltre 70 piloti professionisti (classificati come Platinum o Gold dalla FIA). L'equipaggio della Mercedes-AMG #3 del Team Verstappen Racing ha buone possibilità di vittoria questo fine settimana, ma per riuscirci dovrà battere alcuni dei migliori piloti in circolazione.

L'evento principale prenderà il via sabato sera alle 18;00 (orario italiano) e promette di essere un vero scontro tra titani, con i migliori protagonisti del GT World pronti a sfidare la Mercedes di Max.

IL PROGRAMMA

Giovedì 15 ottobre

Test: 12;50-14;50

Bronze Test: 18;40-19;40

Venerdì 16 ottobre

Prove Libere 1: 9;45-11;15

Prove Libere 2: 13;45-15;15

Qualifiche: 18;55

Sabato 17 ottobre

Gara: 18;00 (3h)

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