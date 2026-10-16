Prove Libere
GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Verstappen coinvolto in un contatto nelle prime fasi della FP1 a Portimao: è under investigation
Max Verstappen crea subito scompiglio nelle prime prove libere del GTWC in Algarve. Dopo la collisione con un'Audi potrebbe rischiare una penalità in griglia.
Heiko Stritzke
Pubblicato: 16 ott 2026, 10:03
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Inizio "col botto" per il weekend finale del GT World Challenge (GTWC) Europe: Max Verstappen, che ha preso subito il volante della Verstappen-Mercedes #3, dopo appena tre minuti è entrato in collisione con la Audi Sainteloc #25 di Ezequiel Perez Companc alla curva 3 (Lagos).
Con 61 auto in pista, il traffico è enorme e non è insolito che a volte gli spazi diventino stretti. Tuttavia, la superstar della Formula 1 ha mandato subito in testacoda l'Audi R8 LMS GT3 Evo II. Nel farlo ha gesticolato in modo infastidito: evidentemente presumeva che l'argentino, proprietario del team Madpanda Motorsport, lo avesse visto.
L'incidente è "under investigation", quindi incombe persino una penalità che potrebbe influire sulla gara. Nell GTWC Europe sono possibili penalità in griglia per episodi avvenuti nelle prove. Un altra possibilità di sanzione, meno severa, è la cancellazione dei tempi della sessione.
Quando l'agitazione si è placata, è iniziato il lavoro. Verstappen, che ha indicato la vittoria come obiettivo, inizialmente è rimasto piuttosto defilato con tempi intorno alla 20° posizione e dopo circa 20 minuti è risalito al decimo posto; dopo 30 minuti era 14°. Alla fine il tempo di 1'43"026 minuti è bastato per il 20° posto.
Questo non deve ancora significare nulla: per esempio, è probabile che fosse stato montato un set di gomme vecchie. Dopotutto, la gara si vince con la gestione degli pneumatici, quindi l'utilizzo di gomme vecchie nelle prove avrebbe senso. Perciò nelle prime prove libere non si punta ai migliori tempi, ma prima di tutto ai controlli dei sistemi ed al lavoro di set-up.
Giovedì si è in realtà svolto un test di due ore. Le squadre quindi non sono partite da zero, ma 120 minuti di preparazione con tre piloti per auto non sono certo chissà cosa.
Verstappen ha percorso un lungo stint di 48 minuti prima di consegnare la Mercedes-AMG GT3 a Ben Barnicoat. Il britannico non guidava l'AMG dal febbraio 2025. Principalmente è pilota ufficiale Lexus nell'IMSA SportsCar Championship, mentre in Europa guida anche le vetture GT3 della McLaren.
Barnicoat ha riconsegnato la vettura a Verstappen otto minuti prima della fine, e lui si è poi imbattuto in una Full Course Yellow (FCY). In quel caso tutte le vetture devono ridurre la velocità a 80 km/h. Si trattava di una FCY di prova. Chris Lulham, che è quello che ha più esperienza con la macchina tra i piloti dell'equipaggio, non è sceso in pista in questa prima sessione di prove libere.
Il miglior tempo della sessione è stato ottenuto da Christopher Haase con l'Audi #84 della Eastalent Racing in 1'42"643 minuti, 0"331 più veloce del miglior tempo del test di giovedì. "Abbiamo avuto relativamente molta sfortuna durante la stagione, speriamo di riuscire a mantenere questa forma. La macchina dà buone sensazioni", ha detto l'ex campione dell'ADAC GT Masters.
La BMW #32 della WRT (van der Linde/Pepper/Weerts), 2°, aveva solo 0"004 di ritardo. In totale cinque auto erano racchiuse in un decimo di secondo, tra cui anche la BMW #46 della WRT, quella della leggenda della MotoGP, Valentino Rossi. Ben 50 auto invece erano racchiuse in un secondo. È un gruppo compatto persino per il combattutissimo GTWC Europe.
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