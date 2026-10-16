Intervista

GT World Challenge Europe Endurance Portimão

GT World | Verstappen avverte i rivali: "Sono fuori dalla mia comfort-zone, ma corro per vincere"

A Portimão l'olandese debutta nella serie di SRO e al volante della Mercedes #3 condivisa con Barnicoat e Lulham punta non solo a divertirsi, ma a mettersi a confronto coi migliori piloti della categoria, per i quali nutre un grande rispetto. Lanciandogli però il guanto di sfida...

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 07:14

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto di: SRO

Siamo finalmente giunti all'ultimo fine settimana della stagione 2026 del GT World Challenge Europe, che nonostante si ritrovi con ben poco da dire a livello di rincorsa ai titoli - ormai praticamente tutti assegnati - non sarà certamente di minor importanza grazie alla presenza di Max Verstappen.

Da tempo l'olandese puntava a fare il proprio esordio nella serie di SRO Motorsports Group e l'appuntamento di Portimão è diventata l'occasione ghiottissima, approfittando dell'assenza di impegni con la F1 e, soprattutto, dell'indisponibilità di Daniel Juncadella e Jules Gounon, che rimarranno a Barcellona per correre nel FIA WEC.

E così Max avrà modo di salire a bordo della Mercedes #3 preparata dalla sua Verstappen Racing in collaborazione con 2 Seas Motorsport, condividendo il volante con Chris Lulham e Ben Barnicoat, coi quali ha già cominciato a lavorare giovedì nei test privati sul tracciato dell'Algarve.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Ben Barnicoat, Chris Lulham

Foto di: SRO

"Il test è andato bene. Naturalmente, i miei punti di riferimento sono legati al Nürburgring Nordschleife, quindi c’è voluto un po’ per abituarmi a guidare la vettura su questo tracciato", ammette l'alfiere di Red Bull, reduce dal doppio successo nel circus.

"Ad ogni modo, la Mercedes è molto ben bilanciata e, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere anche estremamente competitiva. Giovedì ci siamo concentrati sulla messa a punto di alcuni dettagli. Fa ancora piuttosto caldo per questo periodo dell’anno, un fattore di cui bisogna tenere conto. Certo, l’obiettivo è sempre andare più veloci e fare meglio. Per quanto mi riguarda, sto prendendo il ritmo: più giri percorro, meglio mi trovo".

"Inoltre, è importante anche l’aspetto legato all’endurance. Condividere l’auto con dei compagni di squadra è qualcosa che, finora, non ho mai fatto nel corso della mia carriera. Certo, ho avuto un assaggio al Nordschleife e la cosa mi è piaciuta molto. Avere ora questa prima opportunità nel GT World è davvero entusiasmante".

"Con Ben ci siamo sfidati spesso ai tempi dei kart, poi le nostre carriere hanno preso direzioni diverse, ma è bello ritrovarsi e poter condividere l’abitacolo, mentre conosco Chris da molto tempo, grazie al mondo del sim racing, e ora eccolo qui a gareggiare nel mondo reale. A ogni gara fa passi avanti, migliora, accumula sempre più esperienza e sta dimostrando di poter competere alla pari con i grandi nomi del paddock".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto di: SRO

Come dicevamo, la concomitanza con il WEC ha fatto sì che Verstappen diventasse l'indiziato principale per prendere in mano il volante della AMG rossoblu. Juncadella ha scherzato sui social scrivendo "È l'occasione per far correre il nostro pilota di riserva!", e in effetti lo stesso Verstappen ha sempre cercato di non imporsi più di tanto, lasciando spazio ai suoi ragazzi.

Ma venire in Portogallo ad affrontare questa sfida, per altro a cuor leggero e senza titoli in palio da dover per forza di cose conquistare, garantisce un approccio sereno e la situazione migliore per ambientarsi nel mondo del GT World, dove non è da escludere una sua presenza in futuro, probabilmente alla 24h di Spa del 2027.

"Ho sempre amato il Portogallo e ci ho trascorso del tempo con amici e familiari. Quando ho visto la sovrapposizione tra il calendario del GT World e quello del WEC, ho pensato: 'Perché no, posso sostituire qualcuno!'. È un circuito fantastico e un ambiente ideale per i tifosi e le famiglie. È un posto davvero bellissimo".

"Nel GT World il livello è molto alto. Alcuni piloti li ho già affrontati in passato, quando eravamo più giovani. Altri sono un po’ più grandi di me, ma hanno ottenuto grandi risultati in tutto il mondo. Credo che questo livello spieghi perché ci siano così tante auto in griglia: tutti vogliono competere in uno dei campionati GT di più alto profilo".

"Ci sono tantissimi piloti validi, dotati di grande esperienza, che guidano le GT3 quotidianamente. Di conseguenza, i margini sono davvero minimi. Guidare questo tipo di auto mi porta un po’ fuori dalla mia ‘comfort-zone’, ma la cosa mi entusiasma. Amo gareggiare in ogni categoria".

“Per quel che riguarda Spa, la adoro e quindi sto cercando di capire se sia fattibile: voglio arrivare ben preparato e farò tutto il possibile per esserci. Il circuito è vicino al confine olandese e, per metà, sono belga. Sarebbe fantastico poter partecipare a uno degli eventi endurance più importanti dell’anno".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Ben Barnicoat, Chris Lulham

Foto di: SRO

Ma adesso c'è solamente Portimão davanti e un 4 volte Campione del Mondo di F1 non è certamente il personaggio che indossa casco e tuta per farsi una scampagnata. Specialmente se hai un carattere come quello di Max Verstappen...

"L'obiettivo per questo fine settimana è divertirsi, ovviamente; ma c’è anche lo spirito competitivo che spinge a voler far bene, no? Siamo qui per vincere. L’obiettivo è sempre quello".

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