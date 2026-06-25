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Prove Libere
GT World Challenge Europe Endurance 24h di Spa

GT World | Spa, Libere 2: Leclerc tiene in vetta la Ferrari

Tre 296 in Top5 con Arthur più veloce di tutti, bene anche Mercedes-GetSpeed e McLaren-Garag 59, BMW ancora indietro nel caldo torrido delle Ardenne.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#50 AF Corse, Ferrari 296 GT3 EVO Lilou Wadoux, Arthur Leclerc, Sean Gelael

Foto di: SRO

Caldo torrido a Spa-Francorchamps in un pomeriggio dove l'aria sta sfiorando i 40°C mentre i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge sono tornati in pista per le Prove Libere 2 della 24h 2026.

Nei 60' di attività solo una breve interruzione per recuperare l'Audi-Haas RT #28 rimasta insabbiata con Pierre Castelein al volante dopo un contatto con una vettura rivale.

Per il resto tutti hanno portato avanti il lavoro di messa a punto cercando di mettere insieme più giri possibili cercando di capire il degrado gomme con queste temperature elevatissime.

Le Ferrari continuano a mostrare la loro buona forma occupando le posizioni dispari della Top5: dopo il miglior crono della 296 #51 di AF Corse in mattinata, stavolta è la gemella #50 a svettare in 2'18"189 per mano di Arthur Leclerc, che ha staccato di 0"141 la Mercedes-GetSpeed #17 e per quasi mezzo secondo l'altra Rossa ufficiale di Maranello.

Quarta si issa la McLaren-Optimum #5 che è la più veloce di Classe SILVER CUP, seguita dalla Ferrari-Selected Car Racing #71 ancora riferimento della GOLD CUP.

Sesto tempo a mezzo secondo dal leader per la Mercedes-Winward Racing 'Mamba' #48, alle cui spalle abbiamo la McLaren-Garage 59 #59, la Porsche-Lionspeed #80, l'Audi-Tresor #66 (seconda in SILVER) e la Mercedes-Winward #87 che realizza il miglior tempo in BRONZE CUP e completa la Top10.

Stavolta classifica un pelo più corta con 16 auto in 1" e i marchi Ford e Aston Martin fra questi, mentre Lamborghini risale in 18a piazza con la Temerario-GRT #63 e le BMW che proseguono lavori differenti dagli altri, dato che la WRT #32 è solo 23a e migliore delle M4.

In serata, alle ore 19;45, si terranno le Qualifiche per definire i partecipanti alla Super Pole di domani pomeriggio.

 

 

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