GT World | Spa, Libere 1: doppietta Ferrari sotto al sole cocente

Temperature incredibilmente alte a Spa-Francorchamps, dove il fine settimana della 24h valida per GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge è cominciato sotto ad un sole caldissimo che sta già portando le temperature oltre i 30°C.

Sulle Ardenne i motori si sono accesi poco dopo le ore 10;00 per i primi 90' di Prove Libere, interrotti solamente per alcuni momenti dalla bandiera rossa per l'uscita di Kerong Li con la Porsche-High Class Racing #86 alla 'Paul Frere' mentre per il resto tutti hanno potuto girare cominciando a mettere insieme i dati secondo i rispettivi piani.

Davanti a tutti ci sono due Ferrari: Alessio Rovera ha portato in testa la 296 #51 di AF Corse in 2'17"234 precedendo per appena 0"073 la #71 di Selected Car Racing condotta da Frederik Schandorff, il più rapido della Classe GOLD CUP, tenendosi dietro per pochissimi centesimi la rivale di categoria Audi-Tresor #99.

Classifica molto variegata che vede la McLaren-Optimum Motorsport #5 chiudere quarta ad un paio di decimi dalla vetta e leader della Classe SILVER CUP, in Top5 c'è anche la Mercedes-Winward 'Mamba' #48.

Sesta la Ferrari-Kessel #74 che svetta in Classe BRONZE CUP, mettendosi dietro un gruppetto di vetture PRO capitanato dalla McLaren-Garage 59 #59, alle cui spalle troviamo la Mercedes-GetSpeed #17, la Porsche-Schumacher CLRT #22 e la Aston Martin-Comtoyou #7 che completano la Top10, fuori dalla quale resta la Mercedes-Verstappen Racing #3.

In una classifica come sempre molto corta con 24 vetture nello spazio di 1" le BMW chiudono con la Rowe #98 al 13° posto come migliore delle M4, la Corvette-Steller #24 15a e la Ford-HRT #64 20a, mentre le Lamborghini restano più arretrate dato che la Rutronik #96 è 48a e la GRT #63 65a a 2"5.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 16;10, poi in serata avremo le Qualifiche.