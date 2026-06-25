GT World | Spa, Libere 1: doppietta Ferrari sotto al sole cocente
Temperature già altissime sulle Ardenne, Rovera mette al comando la 296 #51 in una classifica cortissima che vede in Top5 anche Audi, McLaren e Mercedes, mentre le BMW sono leggermente più indietro.
Temperature incredibilmente alte a Spa-Francorchamps, dove il fine settimana della 24h valida per GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge è cominciato sotto ad un sole caldissimo che sta già portando le temperature oltre i 30°C.
Sulle Ardenne i motori si sono accesi poco dopo le ore 10;00 per i primi 90' di Prove Libere, interrotti solamente per alcuni momenti dalla bandiera rossa per l'uscita di Kerong Li con la Porsche-High Class Racing #86 alla 'Paul Frere' mentre per il resto tutti hanno potuto girare cominciando a mettere insieme i dati secondo i rispettivi piani.
Davanti a tutti ci sono due Ferrari: Alessio Rovera ha portato in testa la 296 #51 di AF Corse in 2'17"234 precedendo per appena 0"073 la #71 di Selected Car Racing condotta da Frederik Schandorff, il più rapido della Classe GOLD CUP, tenendosi dietro per pochissimi centesimi la rivale di categoria Audi-Tresor #99.
Classifica molto variegata che vede la McLaren-Optimum Motorsport #5 chiudere quarta ad un paio di decimi dalla vetta e leader della Classe SILVER CUP, in Top5 c'è anche la Mercedes-Winward 'Mamba' #48.
Sesta la Ferrari-Kessel #74 che svetta in Classe BRONZE CUP, mettendosi dietro un gruppetto di vetture PRO capitanato dalla McLaren-Garage 59 #59, alle cui spalle troviamo la Mercedes-GetSpeed #17, la Porsche-Schumacher CLRT #22 e la Aston Martin-Comtoyou #7 che completano la Top10, fuori dalla quale resta la Mercedes-Verstappen Racing #3.
In una classifica come sempre molto corta con 24 vetture nello spazio di 1" le BMW chiudono con la Rowe #98 al 13° posto come migliore delle M4, la Corvette-Steller #24 15a e la Ford-HRT #64 20a, mentre le Lamborghini restano più arretrate dato che la Rutronik #96 è 48a e la GRT #63 65a a 2"5.
Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 16;10, poi in serata avremo le Qualifiche.
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