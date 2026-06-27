GT World | Spa, 9a Ora: Mercedes conduce, McLaren e Porsche inseguono

Cala il buio sulla 24h di Spa-Francorchamps, ma non tanto le temperature che restano sui 23°C mentre i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge si avviano verso metà di questa bella e incerta corsa delle Ardenne.

Alla 7a Ora brutte notizie per la McLaren-Garage 59 #59 che Joseph Loake ha dovuto riportare ai box per un problema all'anteriore destra che l'ha costretto al prematuro ritiro, proprio mentre era a ridosso della Top10.

Anche in Comtoyou Racing le cose non sono andate meglio: rallentamento per la Aston Martin #700, poi rientrata in azione nelle retrovie, peggio è andata a Sébastien Baud, che alla curva 'Paul Frère' ha perso il controllo della sua Vantage #21 franando contro le barriere demolendo la vettura con cui inseguiva il podio in SILVER CUP.

Qui è stato inevitabilmente decretato il settimo Full Course Yellow e il successivo ingresso della Safety Car, ma alcuni nel frattempo si erano appena fermati per la sosta e quindi hanno perso terreno nei confronti di chi ha potuto rientrare durante la neutralizzazione, come la Ferrari #51 e la Aston Martin #7.

Neanche il tempo di ricominciare che una collisione multipla in cui ci hanno rimesso in particolare le Porsche di Jonathan Hui (Tempesta #93) e Aleksei Nesov (Pure Rxcing #9), convolte senza particolari danni anche le Aston Martin-Comtoyou di Nicky Thiim e Aaron Muss, con nuovo FCY decretato mentre la maggior parte delle vetture era già tornata ai box, anche se qualcuno ha preferito attendere modificando la strategia rispetto agli altri, come nel caso della Ford-HRT #64, momentaneamente passata davanti a tutti.

Alla 9a Ora foratura alla posteriore sinistra per la BMW-Rowe #98, bravo Raffaele Marciello a rientrare velocemente ai box senza danni, ma ritrovandosi 18° a quasi 1 giro di ritardo dalla vetta, ancora occupata dalla Mercedes-Winward 'Mamba' #48 su cui è tornato Lucas Auer.

Ottima la Porsche-Boutsen VDS #2 che era passata seconda scavalcando la McLaren-Garage 59 #58, prima che Tom Fleming tornasse davanti a Dorian Boccolacci con una bella mossa a 'La Source', con l'inglese sempre primo della Classe GOLD CUP. Sul finire della 9a Ora, però, Morris Schuring ha provato ad attaccare alla 'Bus Stop' la 720S e il contatto ha mandato in testacoda Louis Prette, che quindi ha perso terreno. L'episodio è finito sotto investigazione e costerà molto probabilmente una penalità al ragazzo della 911.

Duello bellissimo anche per la quarta posizione tra Valentino Rossi (BMW-WRT #46), Mathys Jaubert (Ferrari-Kessel #74, leader BRONZE) e Jules Gounon (Mercedes-Verstappen Racing #3) tra sorpassi e risposte, dietro ai quali è un po' più staccata la BMW-WRT #998 seconda GOLD.

Buona risalita in Top10 per la Porsche-Lionspeed #80 e la BMW-WRT #32, che alle spalle hanno la Aston-Comtoyou #7, la Porsche-Schumacher CLRT #22 e la Ferrari-AF Corse #50 a duellare tra il 10° e 12° posto con poco meno di 1' di margine dalla vetta. Ancora nei Top20 la Lamborghini-Rutronik #96.

In SILVER CUP l'ultima neutralizzazione ha portato davanti la Ferrari-AF #52 con una strategia leggermente diversa rispetto a McLaren-Optimum #5 e Ford-HRT #65.

In PRO/AM tutto nuovamente da rifare: la Mercedes-GetSpeed #999 ha superato Porsche-High Class #86 e Porsche-Car Collection #8.