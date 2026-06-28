GT World | Spa, 21a Ora: Porsche prova la fuga, Ferrari torna in gioco e incalza Mercedes

Mancano solamente 180' al termine della 24h di Spa-Francorchamps, ma questo round di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge è tutt'altro che deciso, dato che si è appena verificata una nuova neutralizzazione.

Un colpo di scena notevole è giunto alla 19a Ora, quando nell'aspro duello per il primato Luca Stolz e Tommaso Mosca sono venuti a contatto in fondo al rettilineo del 'Kemmel', quando il pilota Ferrari aveva provato a superare il rivale della Mercedes all'esterno.

Le vetture si sono toccate e questo ha causato la foratura della posteriore destra nell'ultimo settore, mettendo quindi nelle condizioni di rimontare ancora i ragazzi di AF Corse, mentre davanti la AMG #48 si è trovata a combattere contro le temibili Porsche.

Alla seguente sosta, la 911 #80 di Lionspeed è salita davanti a tutti, quelle di Schumacher CLRT #22 e Boutsen VDS #2 hanno tallonato la Mercedes, con la Ferrari che fuori sequenza ha provato a combattere per la Top5, assieme alle BMW-WRT #32 e #46.

All'inizio della 21a Ora, però, Tobias Muller ha perso il controllo della Porsche-Muehlner Motorsport #123 all'Eau Rouge, andando dritto contro le barriere di sinistra poste sotto la tribuna; il pilota è uscito fortunatamente indenne dal botto, ma per sistemare il tracciato sono di nuovo occorsi Full Course Yellow e Safety Car, che hanno tenuto tutti raggruppati a lungo rimettendo in gioco chi era finito indietro.

In particolare, Mosca ha preso il posto di Nicklas Nielsen sulla 296 #51 trovandosi terzo dietro alla Porsche-Lionspeed #80 di Thomas Preining e alla Mercedes-Winward #48 di Maro Engel, con dietro le 911 di Boutsen e Schumacher CLRT quando a 3h30' dal termine la Maserati Safety Car ha ridato il via libera alle battaglie.

Peccato solamente che in mezzo si sia piazzata la BMW di maury Cordeel, che nonostante fosse doppiato ha impiegato un giro per lasciare strada a Mosca e chi seguiva. Inolte al ferrarista sono arrivati anche 5" da scontare al successivo pit-stop poiché in precedenza nielsen aveva superato di forza una Porsche-Boutsen a 'Les Combes' forzandola fuori pista.

Preining intanto è scappato via accumulando un margine di 5", Max Hesse con la BMW-WRT #46 è rimasto sesto non riuscendo a tenere il passo degli altri e dovendo guardarsi le spalle da Lilou Wadoux con la Ferrari #50.

La Aston Martin-Walkenhorst #34 ha tenuto l'ottavo posto, la BMW-WRT #32 è rientrata ai box differenziando la strategia delle soste con gli altri, mentre la BMW-Rowe #98 completa la Top10 con un giro di ritardo dal leader.

La BMW-Rowe #998 è undicesima assoluta e sempre primissima in GOLD CUP, sul podio restano le McLaren di CSA #111 e Optimum #4, Porsche-Boutsen #10 (sanzionata con 10" per velocità limite infranta in corsia box) e Ferrari-Selected Car #71 inseguono a ruota.

In Classe SILVER cambia tutto perché la Ford-HRT #65 si becca 15" di penalità per infrazione durante la sosta e la BMW-WRT #30 può ringraziare ereditando il primato tirandosi dietro la McLaren-Optimum #5 e le Ferrari di AF Corse #52 e Rinaldi #45.

In BRONZE altro scambio di posizioni tra la Ferrari-Kessel #74 e la BMW-Paradine #991, stavolta a favore della 296, agguanta il podio la Porsche-Lionspeed #89 superando la Mercedes-Winward #87, la Porsche-Rutronik #97 scende nell'ordine per problemi tecnici.

Infine è invariata la PRO/AM, capitanata dalla Corvette-Johor JMR #0 con dietro Porsche-High Class #86 e Mercedes-GetSpeed #999.