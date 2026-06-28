GT World | Spa, 18a Ora: la Mercedes-Mamba non ci sta e torna leader

La 24h di Spa-Francorchamps si avvia nell'ultimo quarto con la classifica assoluta ancora in bilico tra tutti i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

Alla 16a Ora il traffico dei doppiaggi ha consentito a Thomas Preining di infilare la Ferrari #51 di Nicklas Nielsen portando al comando la Porsche-Lionspeed #80 momentaneamente, prima che un nuovo Full Course Yellow fosse decretato per recuperare la Ford-HRT #64 di Fabio Scherer, fermatasi per problemi tecnici alla 'Bus Stop'.

Successivamente si è infiammata la bellissima battaglia per le ultime posizioni della Top10 tra Raffaele Marciello e Ayhançan Guven che ha visto l'alfiere di BMW-Rowe respingere gli assalti del turco di Porsche-Schumacher CLRT dopo alcune sportellate da brividi.

Ma alla 17a Ora una nuova FCY e SC è stata chiamata quando la McLaren-Greystone GT #44 si è fermata momentaneamente sul rettilineo principale, cosa che ha spinto quasi tutti ad effettuare la nuova sosta, mentre la Mercedes-Verstappen Racing #3 è stata riportata da Dani Juncadella ai box per un mesto ritiro dovuto a problemi di temperature dell'olio motore.

Alla ripartenza la Mercedes-Winward 'Mamba' #48 si è ripresa la vetta davanti alla Porsche-Lionspeed #80 e alla Ferrari-AF Corse #51, mentre Valentino Rossi, tornato al volante della BMW-WRT #46 da quarto, si è preso 10" di penalità per infrazione al FCY, cosa che è stata comminata anche a Ferrari-Selected Car #71, Porsche-Dinamic #54 e McLaren-RJN #23, con 15" dati alla BMW-Rowe #998 e un Drive Through a Porsche-Car Collection #8, Aston-Blackthorn #56 e Mercedes-GetSpeed #222. Uno Stop&Go di 10" è arrivato alla Mercedes-GetSpeed #12.

In questo momento Luca Stolz è tornato sulla 'Mamba' e sta cercando di respingere gli assalti di Bastian Buus armato della Porsche-Lionspeed #80, poco più indietro scatenatissimo Tommaso Mosca che ha piazzato un sorpassone su Guven rimettendo sul podio la Ferrari #51, con la Porsche-Boutsen VS #2 che si è ripresa la Top5 dopo che la BMW-WRT #46 ha scontato la penalità, con Valentino Rossi soddisfatto che ha lasciato il posto a Max Hesse, anche se poco convinto riguardo le possibilità di lottare per il podio.

Occhio invece alla BMW-WRT #32 che con una strategia alternativa si è rimessa in gioco per la Top10, dove al momento restano anche la Aston Martin-Walkenhorst #34, la Ferrari-AF #50 e la BMW-Rowe #98 (che era prima dei doppiati), mentre su diverse soste c'è anche la Lamborghini-Rutronik #96.

In Classe GOLD CUP la BMW-Rowe #998 continua la sua cavalcata davanti alle McLaren CSA #111 e Optimum #4, Porsche-Boutsen #10 e Ferrari-Selected Car #71 rimangono tra i migliori cinque.

In Classe SILVER la Ford-HRT #65 mantiene il primato davanti ora alla McLaren-Optimum #5, che ha scavalcato BMW-WRT #30 e Ferrari-AF Corse #52.

In BRONZE la BMW-Paradine #991 ha ceduto nuovamente il primato alla Ferrari-Kessel #74, mentre sul podio ora abbiamo la Mercedes-Winward #87 seguito dalle Porsche di Lionspeed #89 e Rutronik #97.

In PRO/AM la Corvette-Johor JMR #0 ha soffiato il primo posto a tutti mettendosi dietro Porsche-High Class #86 e Mercedes-GetSpeed #999.