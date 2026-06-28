GT World | Spa, 15a Ora: incidenti e pioggia ribaltano tutto, Ferrari torna davanti

La 24h di Spa-Francorchamps ha vissuto momenti di relativa calma nelle ore notturne, ma quando siamo giunti al termine della 15a Ora di questo evento del GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge la classifica si è rimescolata ulteriormente, mentre ormai l'alba è sorta.

Durante l'11a Ora abbiamo perso l'Audi-Eastalent #84 che si è schiantata in uscita da 'Blanchimont' con Markus Winkelhock, provocando il decimo Full Course Yellow e l'ingresso della Safety Car per l'ottava volta, mentre le medesime neutralizzazioni si sono rese necessarie attorno al giro di boa, quando le Aston Martin-Comtoyou Racing di Sarah Bovy e Felice Jelmini hanno chiuso anzitempo la loro avventura.

La belga è andata a sbattere a 'Blanchimont' in seguito ad un contatto con un rivale, il varesino ha avuto un problema tecnico parcheggiando nella discesa dopo 'La Source'. Nel frattempo anche la BMW-Century #42 ha avuto noie, mentre la Aston Martin-Blackthorn #56 è dovuta tornare ai box senza l'anteriore sinistra.

Durante il serpentone dietro la SC, il cielo che aveva lampeggiato a lungo con saette minacciose ha fatto quello che a lungo preannunciava, ossia scaricare copiosamente acqua sul tracciato delle Ardenne. Qui, oltre a scegliere strategie differenti a seconda delle gomme, praticamente tutti hanno scelto di tornare ai box per il pit-stop tecnico obbligatorio di sostituzione dei freni e quindi la graduatoria ha avuto diversi cambiamenti, accendendo anche molte battaglie.

Una di queste ha visto un gruppetto rientrare ai box assieme ma, in una sorta di ripetizione di quanto accaduto nel finale del 2024, Daniel Juncadella si è trovato davanti la Ferrari-AF #51 di Tommaso Mosca, che a sua volta aveva dovuto inchiodare per non prendere una Aston e una Porsche bloccate davanti a lui.

Lo spagnolo ha tamponato la 296 e quindi i tecnici di Verstappen Racing si sono visti costretti a sistemare il muso della Mercedes #3, che dunque ha perso terreno. Contatto anche tra le Porsche gemelle di Boutsen VDS #2 e #10, quest'ultima alle prese con un forzato rientro ai box per riparazioni lunghe, scendendo indietro, per altro prendendosi anche 10" di sanzione per aver tagliato l'ingresso della pit-lane.

Altre sanzioni sono state recapitate a McLaren-CSA #111, Mercedes-GetSpeed #222 e Porsche-Car Collection #89 (+15" per infrazione a FCY), McLaren-Optimum #4, Porsche-Dinamic #54 e Aston-Blackthorn #56 (+10" per infrazione a FCY), e McLaren-Optimum #5 (+5" Stop&Go per infrazione al pit stop).

In tutto ciò, la Mercedes-Winward 'Mamba' si è vista incalzata da diverse vetture rivali. Prima dell'acquazzone c'è stata la Ford-HRT #65 a tallonare la AMG, poi dopo la lunga neutralizzazione è passata al comando la BMW-WRT #46 per un paio d'ore, ma nel frattempo una grandissima rimonta l'hanno compiuta le due Ferrari di AF Corse.

Alessio Rovera ha preso in mano il volante della 296 #51 all'alba e con i suoi soliti giri fenomenali è riuscito a balzare in testa guadagnando una manciata di secondi su Lucas Auer, la cui AMG è stata messa nel mirino dalla BMW degli scatenati Max Hesse e Dan Harper, in attesa che torni anche Valentino Rossi.

Molto bene anche la Porsche-Lionspeed #80 in Top5 a 15" dalla vetta, assieme alla Ferrari #50. La Aston Martin-Comtoyou #7 era sesta, ma sul finire della 15a Ora Nicky Thiim si è girato in cima al 'Raidillon' e ha sbattuto contro il muro di sinistra rompendo la ruota. La Vantage è rientrata ai box lentamente, ma questo ha dato modo alla Ford-HRT #65 di guadagnare una posizione, oltre ad essere attualmente prima in SILVER CUP.

Bel recupero anche per la Aston Martin-Walkenhorst #34 fino al settimo posto, nona la BMW-Rowe #98 che ha superato la Porsche-Schumacher CLRT #22 nella sfida per le ultime posizioni di Top10, dove abbiamo pure la BMW-WRT #32.

Seguono la Mercedes-Verstappen #3 e la Porsche-Boutsen VDS #2, la Lamborghini-Rutronik #96 rimane attorno al 17° posto alle spalle della Ford-HRT #64.

In Classe SILVER il secondo gradino del podio virtuale è della Ferrari-AF Corse #52 che ha superato la BMW-WRT #30 e la McLaren-Optimum #5.

In GOLD CUP scende nell'ordine generale la BMW-Rowe #998, che resta al comando con una decina di secondi sulla McLaren-CSA #111, terza la McLaren-Optimum #4, arretra quinta la Ferrari-Selected Car #71 che è stata passata dalla Porsche-Boutsen #10.

In BRONZE la BMW-Paradine #991 ha preso il comando delle operazioni staccando la Ferrari-Kessel #74 e la Mercedes-GetSpeed #12, anche se in agguato per il podio rimangono le Porsche di Lionspeed #89 e Rutronik #97.

In PRO/AM la Mercedes-GetSpeed #999 conduce nei confornti di Corvette-Johor JMR #0, poi c'è il gruppo delle Porsche in lizza per la terza piazza che si stanno giocando High Class #86 Car Collection #8, Tsunami RT #79 e Razoon #914.