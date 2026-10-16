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GT World | Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario in pista nel 2027
Dopo il primo anno con la nuovissima vettura del Toro, la squadra diretta da Klaus Graf si appresta a schierare un secondo esemplare per una delle categorie riservate ai piloti clienti.
Francesco Corghi
Pubblicato: 16 ott 2026, 14:29
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Foto di: SRO
Lamborghini Squadra Corse e Rutronik Racing rinnovano la collaborazione per il GT World Challenge Europe e nella stagione 2027 saranno due le Temerario GT3 in pista.
Quest'anno, infatti, la compagine tedesca aveva affrontato la sua prima avventura con la Casa del Toro occupandosi solamente di un esemplare della nuovissima vettura del marchio emiliano, in quella che è stata una annata trascorsa a sviluppare il mezzo e a conoscersi al meglio.
I piloti ufficiali Luca Engstler e Patric Niederhauser, coadiuvati da Marco Mapelli in Endurance Cup, hanno centrato anche il podio un paio di volte in Classe PRO e a livello assoluto.
L'anno prossimo il team disporrà di una seconda Lamborghini per rinforzare la presenza in griglia e ambire a traguardi importanti anche nelle altre categorie, dato che la Temerario verrà destinata ai piloti clienti.
“In un primo anno davvero intenso con la nuova Lamborghini Temerario GT3, siamo riusciti a compiere progressi molto positivi nel progetto insieme a Lamborghini Squadra Corse e a raggiungere i nostri obiettivi con piazzamenti sul podio nella seconda metà della stagione", riconosce il team principal Klaus Graf.
"Eravamo consapevoli che il cambio di Costruttore, in concomitanza con l’introduzione della nuova Temerario GT3, non sarebbe stato un compito facile, pertanto sono particolarmente soddisfatto di quanto abbiamo ottenuto".
"Ampliando il progetto a due vetture nel GT World Challenge Europe, puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Lamborghini. I successi delle nostre auto clienti negli ultimi anni hanno dimostrato in modo impressionante il calibro dei nostri progetti dedicati ai clienti".
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