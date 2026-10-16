Ultime notizie

GT World Challenge Europe Sprint

GT World | Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario in pista nel 2027

Dopo il primo anno con la nuovissima vettura del Toro, la squadra diretta da Klaus Graf si appresta a schierare un secondo esemplare per una delle categorie riservate ai piloti clienti.

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 14:29

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: SRO

Lamborghini Squadra Corse e Rutronik Racing rinnovano la collaborazione per il GT World Challenge Europe e nella stagione 2027 saranno due le Temerario GT3 in pista.

Quest'anno, infatti, la compagine tedesca aveva affrontato la sua prima avventura con la Casa del Toro occupandosi solamente di un esemplare della nuovissima vettura del marchio emiliano, in quella che è stata una annata trascorsa a sviluppare il mezzo e a conoscersi al meglio.

I piloti ufficiali Luca Engstler e Patric Niederhauser, coadiuvati da Marco Mapelli in Endurance Cup, hanno centrato anche il podio un paio di volte in Classe PRO e a livello assoluto.

L'anno prossimo il team disporrà di una seconda Lamborghini per rinforzare la presenza in griglia e ambire a traguardi importanti anche nelle altre categorie, dato che la Temerario verrà destinata ai piloti clienti.

“In un primo anno davvero intenso con la nuova Lamborghini Temerario GT3, siamo riusciti a compiere progressi molto positivi nel progetto insieme a Lamborghini Squadra Corse e a raggiungere i nostri obiettivi con piazzamenti sul podio nella seconda metà della stagione", riconosce il team principal Klaus Graf.

"Eravamo consapevoli che il cambio di Costruttore, in concomitanza con l’introduzione della nuova Temerario GT3, non sarebbe stato un compito facile, pertanto sono particolarmente soddisfatto di quanto abbiamo ottenuto".

"Ampliando il progetto a due vetture nel GT World Challenge Europe, puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Lamborghini. I successi delle nostre auto clienti negli ultimi anni hanno dimostrato in modo impressionante il calibro dei nostri progetti dedicati ai clienti".

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente GT World | Annullata la squalifica della Mercedes-Winward a Misano, Engel-Auer Campioni 2026

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





WEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati



WEC



WEC



6h di Barcellona



31 min



WEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati





GT World | Annullata la squalifica della Mercedes-Winward a Misano, Engel-Auer Campioni 2026



GT World Challenge Europe Sprint



GT World Challenge Europe Sprint



Misano



1 h



GT World | Annullata la squalifica della Mercedes-Winward a Misano, Engel-Auer Campioni 2026





WEC | Barcellona, Libere 1: le Ferrari partono forte con Kubica e Rovera



WEC



WEC



6h di Barcellona



3 h



WEC | Barcellona, Libere 1: le Ferrari partono forte con Kubica e Rovera

More from

Rutronik Racing





IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"



IMSA



IMSA



6h di Road America



2 gm



IMSA | La Temerario GT3 fa il bis col primo trionfo endurance: "Impensabile 12 mesi fa"





GT World | Bicchiere mezzo pieno per Lamborghini a Spa: "Ma ora c'è da lavorare sulle prestazioni, correre così è dura"



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



24h di Spa



3 gm



GT World | Bicchiere mezzo pieno per Lamborghini a Spa: "Ma ora c'è da lavorare sulle prestazioni, correre così è dura"





GT World | Rutronik mostra la sua Lamborghini Temerario GT3 in livrea 2026



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance 6 gm



GT World | Rutronik mostra la sua Lamborghini Temerario GT3 in livrea 2026

Ultime notizie





GT World | Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario in pista nel 2027



GT World Challenge Europe Sprint



GTWC GT World Challenge Europe Sprint 1 min



GT World | Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario in pista nel 2027





WEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



31 min



WEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati





GT World | Annullata la squalifica della Mercedes-Winward a Misano, Engel-Auer Campioni 2026



GT World Challenge Europe Sprint



GTWC GT World Challenge Europe Sprint



Misano



1 h



GT World | Annullata la squalifica della Mercedes-Winward a Misano, Engel-Auer Campioni 2026





F1 | Mercedes: il nuovo pacchetto ha un anteriore più forte del previsto e ha sbilanciato la W17



Formula 1



F1 Formula 1 1 h



F1 | Mercedes: il nuovo pacchetto ha un anteriore più forte del previsto e ha sbilanciato la W17

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti