GT World | Riccardo Pera sulla Porsche-Rutronik per l'assalto Bronze in Endurance Cup
La squadra tedesca conferma l'impegno anche con la 911 #97 senza aggiornamenti e la coppia Au-Müller, che verrà raggiunta dal toscano per le gare di durata, fra cui la 24h di Spa.
#97 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992): Morris Schuring, Antares Au, Loek Hartog, Martin Rump
Foto di: Eric Le Galliot
La stagione 2026 di Riccardo Pera si arrichisce di un'ulteriore programma che lo vedrà al via anche del GT World Challenge Europe.
Oltre agli impegni nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship con Manthey, il toscano ha raggiunto un accordo con Rutronik Racing per correre le cinque gare di Endurance Cup nella serie di SRO Motorsports Group.
Parallelamente alla nuova sfida con la Lamborghini Temerario GT3, la squadra tedesca proseguirà infatti anche con la Porsche #97 (ma senza montare il pacchetto EVO) iscritta alla Classe BRONZE CUP e Pera condividerà il volante con i titolari di tutto l'anno, vale a dire Antares Au, già con il team nel 2025, e l'ufficiale della Casa di Weissach, Sven Müller.
#92 Manthey 1St Phorm Porsche 911 GT3 R LMGT3: Riccardo Pera
Foto di: Andreas Beil
"Sono lieto che Antares abbia nuovamente riposto la sua fiducia in Rutronik Racing e che quest'anno gareggeremo ancora insieme nella Bronze Cup, categoria altamente competitiva del GTWC", ha commentato il team principal, Klaus Graf.
"Nel 2025 abbiamo mancato il titolo per un soffio e quest'anno vorremmo ripartire dai successi ottenuti lo scorso anno. Continuare il progetto significa che gareggeremo con due diversi Costruttori. A questo punto, vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti a Porsche e Lamborghini per la loro collaborazione, che rende possibile tutto questo all'interno del team Rutronik Racing".
"La continuazione della nostra collaborazione con Sven, che ha ottenuto grandi successi con noi negli ultimi due anni, sarà sicuramente un grande valore aggiunto. Sono particolarmente lieto che quest'anno supporterà Antares in queste gare!"
