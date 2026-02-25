Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
GT World Challenge Europe Endurance

GT World | Riccardo Pera sulla Porsche-Rutronik per l'assalto Bronze in Endurance Cup

La squadra tedesca conferma l'impegno anche con la 911 #97 senza aggiornamenti e la coppia Au-Müller, che verrà raggiunta dal toscano per le gare di durata, fra cui la 24h di Spa.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#97 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992): Morris Schuring, Antares Au, Loek Hartog, Martin Rump

#97 Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992): Morris Schuring, Antares Au, Loek Hartog, Martin Rump

Foto di: Eric Le Galliot

La stagione 2026 di Riccardo Pera si arrichisce di un'ulteriore programma che lo vedrà al via anche del GT World Challenge Europe.

Oltre agli impegni nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship con Manthey, il toscano ha raggiunto un accordo con Rutronik Racing per correre le cinque gare di Endurance Cup nella serie di SRO Motorsports Group.

Parallelamente alla nuova sfida con la Lamborghini Temerario GT3, la squadra tedesca proseguirà infatti anche con la Porsche #97 (ma senza montare il pacchetto EVO) iscritta alla Classe BRONZE CUP e Pera condividerà il volante con i titolari di tutto l'anno, vale a dire Antares Au, già con il team nel 2025, e l'ufficiale della Casa di Weissach, Sven Müller.

#92 Manthey 1St Phorm Porsche 911 GT3 R LMGT3: Riccardo Pera

#92 Manthey 1St Phorm Porsche 911 GT3 R LMGT3: Riccardo Pera

Foto di: Andreas Beil

"Sono lieto che Antares abbia nuovamente riposto la sua fiducia in Rutronik Racing e che quest'anno gareggeremo ancora insieme nella Bronze Cup, categoria altamente competitiva del GTWC", ha commentato il team principal, Klaus Graf.

"Nel 2025 abbiamo mancato il titolo per un soffio e quest'anno vorremmo ripartire dai successi ottenuti lo scorso anno. Continuare il progetto significa che gareggeremo con due diversi Costruttori. A questo punto, vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti a Porsche e Lamborghini per la loro collaborazione, che rende possibile tutto questo all'interno del team Rutronik Racing".

"La continuazione della nostra collaborazione con Sven, che ha ottenuto grandi successi con noi negli ultimi due anni, sarà sicuramente un grande valore aggiunto. Sono particolarmente lieto che quest'anno supporterà Antares in queste gare!"

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik
Prossimo Articolo GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

Top Comments

More from
Francesco Corghi

WEC | Luccica l'oro nella livrea Cadillac-Jota 2026: Le Mans e Mondiale obiettivi dichiarati

WEC
WEC
WEC | Luccica l'oro nella livrea Cadillac-Jota 2026: Le Mans e Mondiale obiettivi dichiarati

WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3

WEC
WEC
WEC | Mercedes e Iron Lynx presentano le livree 2026 delle AMG LMGT3

WEC | Drudi confermato sulla Aston Martin-Heart of Racing, arrivano Barrichello e Adam

WEC
WEC
WEC | Drudi confermato sulla Aston Martin-Heart of Racing, arrivano Barrichello e Adam
More from
Riccardo Pera

IMSA | Ecco i piloti Porsche-Manthey con Riccardo Pera in GTD

IMSA
IMSA
IMSA | Ecco i piloti Porsche-Manthey con Riccardo Pera in GTD

WEC | Titolo e riconferma in Porsche-Manthey per Pera: "Sensazione incredibile!”

WEC
WEC
Bahrain
WEC | Titolo e riconferma in Porsche-Manthey per Pera: "Sensazione incredibile!”

WEC | Pera ancora leader LMGT3: "Eccezionale considerando il peso"

WEC
WEC
Interlagos
WEC | Pera ancora leader LMGT3: "Eccezionale considerando il peso"
More from
Porsche Motorsport

WEC | L'ingombrante assenza di Porsche a Le Mans: quando il fascino rende prigionieri

Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
WEC | L'ingombrante assenza di Porsche a Le Mans: quando il fascino rende prigionieri

WEC | 2DIE4, nuovo film sulla 24h di Le Mans vista da Nasr e Porsche

WEC
WEC
WEC | 2DIE4, nuovo film sulla 24h di Le Mans vista da Nasr e Porsche

IMSA | Porsche a Daytona per fare ancora la storia: obiettivo tris nel 2026

IMSA
IMSA
24h di Daytona
IMSA | Porsche a Daytona per fare ancora la storia: obiettivo tris nel 2026

Ultime notizie

MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

GT World Challenge Europe Endurance
GTWC GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili