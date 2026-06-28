GT World | Porsche vince la 24h di Spa battendo Mercedes, podio Ferrari in rimonta

La Porsche torna a vincere la 24h di Spa-Francorchamps al termine di una gara molto bella e combattuta, sempre incerta e ricca d'azione che ha visto il marchio di Weissach imporsi dopo il successo ottenuto nel 2020.

In questa gara valida per GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge abbiamo visto tante lotte anche nel finale e l'affermazione assoluta di Ricardo Feller, Thomas Preining e Bastian Buus ha anche il sapore dell'impresa, vista la partenza dalla pitlane dopo aver sostituito il motore.

Fantastica anche la guerra tra Mercedes e Ferrari per la piazza d'onore, mentre nelle altre categoria abbiamo successi per BMW e Corvette, oltre a Ferrari in due divisioni distinte.

PRO

Gara all'insegna delle rimonte, quella delle Ardenne, con la Porsche #80 di Lionspeed GP che era stata costretta a scattare dalla corsia box sabato pomeriggio. Il caldo e le condizioni incerte di domenica all'alba hanno spesso rimescolato le carte, la certezza è stata avere Feller/Buus/Preining capaci di evitare guai, incidenti e, soprattutto, risalire con estrema calma e pazienza la china, fino a toccarla a qualche ora dal termine.

Fin lì, pareva che la Mercedes-Winward Racing 'Mamba' #48 di Engel/Stolz/Auer potesse riuscire a mantenere il primato, a lungo avuto fra le mani salvo per alcuni momenti.

Quando però la 911 è salita in cima, ecco che la AMG ha avuto un altro problema, quello della Ferrari-AF Corse #51 di Rovera/Mosca/Nielsen che hanno dovuto stringere i denti più volte per riprendersi da forature, penalità ed episodi controversi.

Le ultime due ore eroiche del solito Rovera hanno regalato spettacolo e brividi con Stolz ed Auer, quest'ultimo aiutato anche in maniera non proprio correttissima dalla vettura gemella #87 condotta da Gabriele Piana, che per rallentare il varesino ha alzato il piede nella salita dell'Eau Rouge/Raidillon, facend uscire l'austriaco davanti in occasione dell'ultima sosta.

Quarta la Porsche-Schumacher CLRT #22, anch'essa emersa nell'ultimo quarto di gara con Guven/Campbell/Makowiecki sanzionati con 5" alla penultima ora per un contatto con la Porsche-Boutsen VDS #2 di Boccolacci/Picariello/Schuring che ha provocato la rottura di parte della carrozzeria alla 911 belga, crollata nona dicendo addio ad ogni speranza di podio.

In Top5 troviamo anche la Ferrari #50 di Leclerc/Wadoux/Gelael che come la gemella ha dovuto portare pazienza e recuperare terreno, riuscendo a scavalcare nel finale la BMW-WRT #46. La M4 di Valentino Rossi, Max Hesse e Dan Harper è la migliore delle bavaresi, vista anche davanti all'alba quando il fresco e l'umido avevano consentito al trio del team belga di balzare anche al comando, prima di accusare un passo inferiore ai rivali.

La Aston Martin-Walkenhorst Motorsport #34 di Chaves/Day/Krognes conquista un ottimo settimo posto, avendo la meglio della BMW-Rowe Racing #98 di Marciello/Farfus/Dennis, attardata da una foratura e poi nona al traguardo, dato che all'ultimo giro la BMW-WRT #32 di Van Der Linde/Weerts/Pepper ha accusato un guaio scivolando 12a, dopo aver accusato anche un problema ad una ruota per un contatto al via e poi capaci di superare rivali a ripetizione.

Amarezza invece per altri team Mercedes, come Verstappen Racing #3 e GetSpeed #17: il primo era in lizza per il podio, ma il motore della AMG ha iniziato a soffrire di surriscaldamento e quindi Gounon/Juncadella/Lulham si sono fermati, la seconda ha patito un incidente sabato sera.

L'esordio in una 24h per le Lamborghini Temerario si conclude con il 19° posto ottenuto dalla #96 di Rutronik Racing condotta da Niederhauser/Engstler/Mapelli affrontando una corsa senza rischi e raccogliendo informazioni molto preziose che torneranno utili anche al team GRT, il quale invece ha dovuto fermare la #63 per alcune noie elettriche.

Gara da dimenticare per gli idoli locali di Comtoyou Racing: tutte le Aston Martin hanno avuto problemi ed incidenti, in particolar modo grida vendetta l'errore di Nicky Thiim domenica mattina, quando si è girato andando a sbattere sul Raidillon quando lottava in Top10 con una Vantage #7 che senz'altro avrebbe potuto essere protagonista nel finale.

Una sola Audi al traguardo, la #25 di Saintéloc Racing che sfiora i primi 30 posti, dato che hanno alzato bandiera bianca quelle di Haas RT #28, Eastalent #84 e Tresor Attempto Racing #99, #88 e #66.

GOLD CUP

La battaglia per il successo in Classe GOLD CUP ha subito avuto protagonisti piuttosto ben definiti e finita ai box lungamente la McLaren-Garage 59 #58 nella serata tra sabato e domenica, la scena se l'è presa la BMW-Rowe #998 di De Wilde/Tramnitz/Klingmann che oltre a sfiorare la Top10 assoluta hanno preso il largo sui rivali, attardati anche da penalità.

A difendere i colori di McLaren c'erano Pla/Rougier/Gachet con la 720S #111 di CSA Racing che hanno prima superato e poi distaccato la Porsche-Boutsen VDS #10 di Magnus/Knutsson/Ghiretti, fino a quando la vettura nero-oro non è dovuta rientrare a 1h17' dal termine per risolvere alcuni problemi, perdendo ogni premio.

Terza abbiamo quindi la McLaren-Optimum #4 di Smalley/George/Del Sarte/Tomlison, mastica amaro la Ferrari-Selected Car Racing #71 che inizialmente aveva condotto stando anche fra i primi assoluti.

SILVER CUP

In Classe SILVER i cambiamenti si sono sprecati e fino all'ultimo tutto è rimasto in bilico. Ad emergere con un recupero da applausi è la Ferrari-Rinaldi Racing #45 di Balzan/Duran/Medler/Perel, decima assoluta e beffando incredibilmente la BMW-WRT #30 di Cordeel/Montenegro/Detry/Lismont.

Terza la Ferrari-AF Corse #52 nelle mani di Machiels/Braschi/Zagazeta/Stadsbader, sperava in qualcosa di più la BMW-Paradine #992 che però all'ultima ora ha forato la posteriore sinistra perdendo una vittoria alla portata.

BRONZE CUP

Bellissima anche la sfida della BRONZE CUP che va per un soffio alla Ferrari-Kessel Racing #74 di Jaubert/Marschall/Blattner/Tuck autori di un duello fantastico che li vede sconfiggere la BMW-Paradine #991 di Kellett/Leung/Pittard/Fourie solo all'ultima ora.

Lionspeed GP porta a casa un altro trofeo col terzo posto della Porsche #89 di Fontana/Mardini/Jefferies/Kolb, si devono accontentare della Top5 Mercedes-Winward #87 e Mercedes-2 Seas #222.

PRO/AM

In PRO/AM non c'erano molte vetture iscritte e i guai iniziali patiti da alcuni hanno di fatto lasciato nelle mani di una manciata di auto le sorti della categoria, andata a chi ha sbagliato meno o avuto minor numero di problemi.

La Corvette-Johor JMR #0 dei Principi Jefri e Bakar Ibrahim con il duo Love/Green ha avuto la meglio della Porsche-High Class Racing #86 guidata da Li/Fjordbach/Ye/Yuan, nella seconda parte di gara in combattimento per la piazza d'onore con la Mercedes-GetSpeed #999 di Klein/Paque/Boisson/Charlaix.

Quarto posto con una marea di penalità all'attivo per la Porsche-Tsunami RT #79, più indietro le Porsche di Car Collection #8 e Razoon-More Than Racing #914.