Qualifiche

GT World Challenge Europe Endurance Portimão

GT World | Porsche-Boutsen VDS in Pole Position a Portimão, Verstappen partirà 15°

Grande prova di Boccolacci/Picariello/Schuring che battono la Mercedes-GetSpeed e la Porsche-Lionspeed, mentre Max e i suoi colleghi della Mercedes #3 incontrano più difficoltà. Ford e Ferrari in Top5, indietro le BMW con la #46 di Valentino Rossi penultima.

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 18:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: SRO

La Porsche di Boutsen VDS ha centrato la Pole Position per la 3h di Portimão che andrà a chiudere la stagione 2026 di Endurance Cup del GT World Challenge Europe, dove la Mercedes di Max Verstappen si ritrova solamente 15a in griglia di partenza.

Dopo le due sessioni di Prove Libere disputate in giornata, il dipartimento tecnico di SRO Motorsports Group ha messo mano al Balance of Performance assegnando 5kg in più ad Audi, Ford e BMW, mentre 5kg sono stati tolti a Mercedes, McLaren e Lamborghini. Chi ha accusato un cambio maggiore sono Ferrari, Corvette ed Aston Martin che beneficiano di una riduzione di peso di 15kg, le uniche a rimanere invariate sono le Porsche.

E proprio la 911 #2 di Dorian Boccolacci, Alessio Picariello e Morris Schuring si è imposta a livello assoluto e in Classe PRO con il crono medio di 1'42"071, staccando per 0"108 la Mercedes-GetSpeed #17 di Aron/Gotz/Schiller.

Fino alla fine è stata in lizza per il primato anche la Porsche #80 della Lionspeed GP con il trio Feller/Buus/Preining, che però si è dovuta accontentare di un terzo posto.

Al suo fianco, a completare la seconda fila dello schieramento, ci sarà la Ford-HRT #64, seguita da Ferrari-AF Corse #50 e Mercedes-Winward 'Mamba' #48 che sono le prime sopra i 0"2 di ritardo in una classifica come sempre cortissima.

Settima la McLaren-Garage 59 #59, mentre la Ferrari-Selected Car Racing #71 di Schandorff/Ebdrup/Birch conclude ottava e si prende la Pole Position della Classe GOLD CUP, dove Mclaren-Garage 59 #58 e Porsche-Boutsen VDS #10 sono alle spalle della 296, fermandosi all'11° e 12° posto assoluto.

A completare la Top10 generale troviamo la Aston Martin-Comtoyou Racing #7 e la Ferrari-AF Corse #51 nello spazio di 0"4 di ritardo dalla vetta.

Per quanto concerne Verstappen, l'olandese ha ottenuto il 14° crono in Q3, ma le difficoltà per la Mercedes #3 del suo team erano già emerse in precedenza nei turni di Ben Barnicoat e Chris Lulham, anch'essi lontani dai migliori.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto di: SRO

Male le BMW, con la WRT #32 che è la migliore delle M4 in 14a piazza e la Rowe Racing #998 19a. Peggio è andata alla #46 di Hesse/Verhagen/Rossi, dato che Valentino si è visto cancellare il miglior tempo per track-limits rimanendo senza crono e quindi scendendo mestamente al 60° e penultimo posto.

Le Lamborghini Temerario di Rutronik Racing #96 e GRT #63 partiranno dal 18° e 20° posto.

In Classe SILVER CUP la Pole se la prendono Coseteng/Oosten/Baert grazie alla media di 1'42"589 ottenuta al volante della Ford-HRT 65, battendo per un soffio la BMW-WRT #30 Campione di categoria, mentre terza si piazza l'Audi-Tresor Attempto Racing #66 staccata di 3 decimi.

Seguono Mercedes-GetSpeed #6 e McLaren-RJN #23, più indietro le Ferrari di Rinaldi Racing #45 e AF Corse #52.

In Classe BRONZE CUP i migliori sono De Haan/Kellett/Leung con la BMW-Paradine #991 che piazzano davanti a tutti in 1'42"976, battendo la Mercedes-Winward #87 e la Ferrari-Kessel Racing #74 per questione di centesimi.

La 3h di Portimão scatterà alle ore 17;00 locali (le 18;00 italiane) di sabato 17 ottobre.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente GT World | Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario in pista nel 2027

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





WEC | Barcellona, Libere 2: Aston Martin e Genesis davanti alla Ferrari gialla



WEC



WEC



6h di Barcellona



2 h



WEC | Barcellona, Libere 2: Aston Martin e Genesis davanti alla Ferrari gialla





GT World | Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario in pista nel 2027



GT World Challenge Europe Sprint



GT World Challenge Europe Sprint 4 h



GT World | Rutronik raddoppia le Lamborghini Temerario in pista nel 2027





WEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati



WEC



WEC



6h di Barcellona



4 h



WEC | Michelin porta a Barcellona una nuova gomma da bagnato fatta al 57% di materiali rinnovabili e riciclati

Ultime notizie





GT World | Porsche-Boutsen VDS in Pole Position a Portimão, Verstappen partirà 15°



GT World Challenge Europe Endurance



GTWC GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



GT World | Porsche-Boutsen VDS in Pole Position a Portimão, Verstappen partirà 15°





Tutto il fumo negli occhi della nuova Tesla Roadster



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Tutto il fumo negli occhi della nuova Tesla Roadster





F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



2 h



F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla





WEC | Barcellona, Libere 2: Aston Martin e Genesis davanti alla Ferrari gialla



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



2 h



WEC | Barcellona, Libere 2: Aston Martin e Genesis davanti alla Ferrari gialla

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti