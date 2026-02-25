Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
GT World Challenge Europe Endurance

GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

Dopo un 2025 ricco di successi, Kessel Racing è pronta a scendere in pista per un'altra emozionante stagione. Con 12 vetture schierate, il team con sede a Lugano gareggerà con le sue Ferrari 296 GT3 Evo e Challenge nei campionati più impegnativi d'Europa.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
#74 Kessel Racing Ferrari 296 GT3: Dustin Blattner, Conrad Laursen, Dennis Marschall, Zacharie Robichon

#74 Kessel Racing Ferrari 296 GT3: Dustin Blattner, Conrad Laursen, Dennis Marschall, Zacharie Robichon

Foto di: Eric Le Galliot

Il momento clou del calendario sarà ancora una volta la 24 Ore di Le Mans, dove Kessel Racing gareggerà con due vetture grazie alla vittoria nel campionato GT World Challenge Europe Bronze Cup 2025 e nell'Asian Le Mans Series GT Championship 2025/2026, promettendo uno scontro endurance indimenticabile.

Dustin Blattner farà il suo debutto in carriera sul Circuit de La Sarthe, affiancato dai compagni di squadra Lorenzo Patrese e Dennis Marschall, che parteciperanno anch'essi per la prima volta alla 24 Ore. Takeshi Kimura, invece, torna per l'ottavo anno consecutivo, segnando la sua terza partecipazione al fianco del pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra. Si attende ancora l'annuncio del terzo pilota.

Nella European Le Mans Series, i riflettori saranno puntati sulle Ferrari 296 LMGT3 Evo #57 e #74. La #57 Car Guy Ferrari sarà guidata dal veterano giapponese Kimura, al suo quinto anno consecutivo nell'ELMS, affiancato dal pilota ufficiale Ferrari Serra. Il duo sarà affiancato da un terzo pilota ancora da confermare, che aggiungerà nuova energia a una vettura che lotterà per le prime posizioni nel campionato LMGT3.

La Ferrari 296 LMGT3 Evo #74 sarà guidata ancora una volta dal pilota britannico Andrew Gilbert e dal suo compagno di squadra spagnolo Fran Rueda, che tornano dopo la loro prima stagione ELMS con il team lo scorso anno. A loro si unirà il nuovo arrivato Romain Leroux, il francese che entra a far parte della Kessel Racing per la prima volta.

Il GT World Challenge Europe vedrà la partecipazione della Ferrari #74, guidata dai campioni in carica dell'ALMS GT e della GTWC Bronze Cup Dustin Blattner e Dennis Marschall nella Sprint Cup, con il giovane italiano Lorenzo Patrese che si unirà alla coppia per la Endurance Series.

La Ferrari #277 sarà nelle mani di Marco Pulcini e David Fumanelli e parteciperà alla Sprint Cup, aggiungendo profondità al programma del team. Dopo un ottimo 2025, Kessel Racing punta a consolidare il proprio successo nella Bronze Cup e a competere per i massimi traguardi durante tutta la stagione.

La Le Mans Cup vedrà in azione le Ferrari #17 e #21. Fumanelli è pronto per la sua terza partecipazione consecutiva, in coppia con il connazionale Lorenzo Innocenti sulla #17. La #21 vedrà il debutto di Oscar Ryndziewicz, che ha impressionato nel Ferrari Challenge Europe dello scorso anno. Il britannico sarà affiancato da Giacomo Altoè, già campione in molte serie GT.

Quest'anno Kessel Racing torna alle origini con il ritorno del team al Campionato Italiano GT. All'inizio degli anni 2000, sotto la guida del fondatore Loris Kessel, la squadra ha gareggiato e conquistato titoli nell'allora denominato Italian GT / GT Italiano, vincendo i titoli di classe nel 2003 e nel 2004 con le vetture Ferrari GT.

Per quest'anno, Kessel Racing schiererà due vetture competitive: la Ferrari #21 con Ryndziewicz, Giacomo e Giovanni Altoè, e la vettura gemella #33 guidata da Murat Cuhadaroglu, Pulcini e  Fumanelli.

Infine, il Ferrari Challenge Europe vedrà la partecipazione di un mix di piloti esperti e nuovi arrivati ambiziosi. Stephen Earle, Jean Ryu e Lukas Azzato scenderanno in pista nella Coppa Shell AM con la Ferrari 296 Challenge, mentre Jan Sandmann, campione in carica della Coppa Shell AM, e Fons Scheltema tornano nella categoria Coppa Shell.

Con gli obiettivi ben chiari, Kessel Racing affronta la stagione 2026 concentrata e motivata. Il team guarda avanti verso un anno ricco di sfide e opportunità, pronto a spingere le sue Ferrari al massimo delle loro potenzialità.

#74 Kessel Racing, Ferrari 296 GT3 - Dustin Blattner, Chris Lulham, Dennis Marschall

#74 Kessel Racing, Ferrari 296 GT3 - Dustin Blattner, Chris Lulham, Dennis Marschall

KESSEL RACING - I PILOTI 2026

 
European Le Mans Series 
#57 Ferrari 296 GT3 LMGT3 Evo
Takeshi Kimura (JAP)
Daniel Serra (BRA)
TBC
#74 Ferrari 296 GT3 LMGT3 Evo
Andrew Gilbert (UK)
Fran Rueda (ESP)
Romain Leroux (FRA)
 
Le Mans Cup
#17 Ferrari 296 GT3 Evo
Lorenzo Innocenti (ITA)
David Fumanelli (ITA)
#21 Ferrari 296 GT3 Evo
Oscar Ryndziewicz (UK)
Giacomo Altoè (ITA)
 
GT World Challenge Europe - Sprint Cup
#74 Ferrari 296 GT3 Evo
Dustin Blattner (USA)
Dennis Marschall (GER)
#277 Ferrari 296 GT3 Evo
Marco Pulcini (ITA)
David Fumanelli (ITA)
 
GT World Challenge Europe - Endurance Cup
#74 Ferrari 296 GT3 Evo
Dustin Blattner (USA)
Dennis Marschall (GER)
Lorenzo Patrese (ITA)
 
Campionato Italiano GT - Endurance
#21 Ferrari 296 GT3 Evo
Oscar Ryndziewicz (UK)
Giacomo Altoè (ITA)
Giovanni Altoè (ITA)
#33 Ferrari 296 GT3 Evo
Murat Cuhadaroglu (TR)
Marco Pulcini (ITA)
David Fumanelli (ITA)
 
Ferrari Challenge Europe 2026
Coppa Shell
 
#177 Ferrari 296 Challenge
Fons Scheltema (NLD)
 
#186 Ferrari 296 Challenge
Jan Sandmann (GER)
Coppa Shell AM
 
#100 Ferrari 296 Challenge
Stephen Earle (USA)
 
#108 Ferrari 296 Challenge
Jean Ryu (KOR)
 
#138 Ferrari 296 Challenge
Lukas Azzato (SUI)

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente GT World | Riccardo Pera sulla Porsche-Rutronik per l'assalto Bronze in Endurance Cup

Top Comments

More from
Redazione Motorsport.com

MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

25 anni di MotoGP frenando sempre con Brembo

MotoGP
MotoGP
25 anni di MotoGP frenando sempre con Brembo
More from
Ferrari

F1 | Ferrari: lo scarico soffiato della SF-26 può valere fino a mezzo secondo

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari: lo scarico soffiato della SF-26 può valere fino a mezzo secondo

F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari ci crede: persa la lotta politica sulla PU, scommette sull'aero

F1 | Ferrari come Mercedes nel 2011: il comando dell’ala nell’endplate, ma è più sofisticato

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari come Mercedes nel 2011: il comando dell’ala nell’endplate, ma è più sofisticato

Ultime notizie

MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ducati ai blocchi di partenza ancora da favorita, con un Bagnaia ritrovato in più

GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

GT World Challenge Europe Endurance
GTWC GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Di Giannantonio: "Arriviamo al primo weekend con le idee chiare"

La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
La Golf GTI con il triplo di cilindri rispetto ai sedili