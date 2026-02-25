GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026

Il momento clou del calendario sarà ancora una volta la 24 Ore di Le Mans, dove Kessel Racing gareggerà con due vetture grazie alla vittoria nel campionato GT World Challenge Europe Bronze Cup 2025 e nell'Asian Le Mans Series GT Championship 2025/2026, promettendo uno scontro endurance indimenticabile.

Dustin Blattner farà il suo debutto in carriera sul Circuit de La Sarthe, affiancato dai compagni di squadra Lorenzo Patrese e Dennis Marschall, che parteciperanno anch'essi per la prima volta alla 24 Ore. Takeshi Kimura, invece, torna per l'ottavo anno consecutivo, segnando la sua terza partecipazione al fianco del pilota ufficiale Ferrari Daniel Serra. Si attende ancora l'annuncio del terzo pilota.

Nella European Le Mans Series, i riflettori saranno puntati sulle Ferrari 296 LMGT3 Evo #57 e #74. La #57 Car Guy Ferrari sarà guidata dal veterano giapponese Kimura, al suo quinto anno consecutivo nell'ELMS, affiancato dal pilota ufficiale Ferrari Serra. Il duo sarà affiancato da un terzo pilota ancora da confermare, che aggiungerà nuova energia a una vettura che lotterà per le prime posizioni nel campionato LMGT3.

La Ferrari 296 LMGT3 Evo #74 sarà guidata ancora una volta dal pilota britannico Andrew Gilbert e dal suo compagno di squadra spagnolo Fran Rueda, che tornano dopo la loro prima stagione ELMS con il team lo scorso anno. A loro si unirà il nuovo arrivato Romain Leroux, il francese che entra a far parte della Kessel Racing per la prima volta.

Il GT World Challenge Europe vedrà la partecipazione della Ferrari #74, guidata dai campioni in carica dell'ALMS GT e della GTWC Bronze Cup Dustin Blattner e Dennis Marschall nella Sprint Cup, con il giovane italiano Lorenzo Patrese che si unirà alla coppia per la Endurance Series.

La Ferrari #277 sarà nelle mani di Marco Pulcini e David Fumanelli e parteciperà alla Sprint Cup, aggiungendo profondità al programma del team. Dopo un ottimo 2025, Kessel Racing punta a consolidare il proprio successo nella Bronze Cup e a competere per i massimi traguardi durante tutta la stagione.

La Le Mans Cup vedrà in azione le Ferrari #17 e #21. Fumanelli è pronto per la sua terza partecipazione consecutiva, in coppia con il connazionale Lorenzo Innocenti sulla #17. La #21 vedrà il debutto di Oscar Ryndziewicz, che ha impressionato nel Ferrari Challenge Europe dello scorso anno. Il britannico sarà affiancato da Giacomo Altoè, già campione in molte serie GT.

Quest'anno Kessel Racing torna alle origini con il ritorno del team al Campionato Italiano GT. All'inizio degli anni 2000, sotto la guida del fondatore Loris Kessel, la squadra ha gareggiato e conquistato titoli nell'allora denominato Italian GT / GT Italiano, vincendo i titoli di classe nel 2003 e nel 2004 con le vetture Ferrari GT.

Per quest'anno, Kessel Racing schiererà due vetture competitive: la Ferrari #21 con Ryndziewicz, Giacomo e Giovanni Altoè, e la vettura gemella #33 guidata da Murat Cuhadaroglu, Pulcini e Fumanelli.

Infine, il Ferrari Challenge Europe vedrà la partecipazione di un mix di piloti esperti e nuovi arrivati ambiziosi. Stephen Earle, Jean Ryu e Lukas Azzato scenderanno in pista nella Coppa Shell AM con la Ferrari 296 Challenge, mentre Jan Sandmann, campione in carica della Coppa Shell AM, e Fons Scheltema tornano nella categoria Coppa Shell.

Con gli obiettivi ben chiari, Kessel Racing affronta la stagione 2026 concentrata e motivata. Il team guarda avanti verso un anno ricco di sfide e opportunità, pronto a spingere le sue Ferrari al massimo delle loro potenzialità.

