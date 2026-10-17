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GT World Challenge Europe Endurance Portimão

GT World | Mercedes-GetSpeed trionfa alla 3h di Portimão, Verstappen rimonta 9°, Rossi KO

Gotz/Aron/Schiller beffano le Porsche, mentre una grande bagarre vede la Mercedes di Max prendere un Drive-Through con Lulham crollando fino al 24° posto, poi rimontissima dell'olandese. Si ferma anche la risalita della BMW-WRT #46.

Heiko Stritzke

Modificato: 17 ott 2026, 21:51

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Foto di: SRO

Dopo diversi tentativi falliti per un soffio, la GetSpeed Performance ha finalmente conquistato la sua prima vittoria assoluta nel GT World Challenge Europe con Maximilian Gotz, Ralf Aron e Fabian Schiller al volante della Mercedes #17 alla 3h di Portimao.

L’AMG è passata al comando dopo la prima girandola di soste e ha dettato il ritmo per tutta la durata della gara, beffando le Porsche di Lionspeed GP #80 (Feller/Preining/Buus) e Boutsen VDS #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello) che scattava in Pole.

Per Max Verstappen arriva invece un nono posto in rimonta, dopo una penalità presa dal suo compagno di squadra Chris Lulham che poi racconteremo, mentre termina con un ritiro la sfortunata annata di Valentino Rossi.

Il primo stint è stato dominato dalle due Porsche, con Preining che ha difeso la seconda posizione sotto la forte pressione di Gotz. Dopo la prima serie di pit stop, una battaglia in uscita tra Preining e Boccolacci è costata tempo a entrambe le vetture, consentendo ad Aron di uscire comodamente davanti ad entrambe le 911.

Aron, che ha saltato gran parte della stagione per riprendersi da un grave incidente alla 12h di Bathurst a febbraio, ha progressivamente aumentato il vantaggio dopo la ripartenza da una Safety Car, mentre dietro di lui le battaglie si sono infuocate.

Tra le prestazioni più brillanti spicca quella di Joseph Loake alla guida della McLaren #59 della Garage 59, condivisa con MacDonald/Hawksworth. Loake ha effettuato tre sorpassi all’esterno della curva 1 da applausi puntando anche al podio.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat

Foto di: SRO

Una Seconda Safety car ha azzerato il vantaggio di 10" accumulato dalla AMG-GetSpeed, ma Schiller non ha avuto problemi alla ripartenza finale, allungando il distacco nei minuti conclusivi e tagliando il traguardo con un vantaggio di 5"062 sulla Porsche della Lionspeed.

Nel finale una bella risalita per la Ferrari-Selected Car Racing #71 di Frederik Schandorff, Malte Ebdrup e Simon Birch, che oltre al quarto posto si prendono il successo in Classe GOLD CUP, mentre la solita super-strategia del Team WRT porta Cordeel/Lismont/Montenegro in Top5 assoluta e a festeggiare per l'ennesima volta in SILVER CUP.

La McLaren #59 alla fine scivola sesta, seguita dalla BMW-Rowe #998 di De Wilde/Tramnitz/Klingmann (seconda GOLD) e dalla Mercedes-GetSpeed #6 di Bartone/Panis/Gazeau che salgono sul podio SILVER.

Per Verstappen, Lulham e Ben Barnicoat c'è invece un nono posto: la Mercedes #3 della Verstappen Racing è stata penalizzata dopo che Lulham ha mandato in testacoda la Mercedes #48 della Winward Racing, vincitrice del campionato, guidata da Lucas Auer, Maro Engel e Luca Stolz, poco dopo la ripartenza dalla prima Safety Car. Dopo aver scontato una penalità di drive-through, Verstappen ha messo in scena una rimonta nel finale di gara, risalendo dal 24° alla Top10 negli ultimi 45'.

La gara era iniziata alla grande per la AMG GT3 gestita da 2 Seas Motorsport: dopo aver sofferto di problemi di assetto durante le qualifiche, la vettura si è dimostrata significativamente più competitiva in versione da gara, con un ritmo molto più vicino a quello dei piloti di testa.

Barnicoat ha recuperato terreno fin dall’inizio. Dopo una breve fase di Full Course Yellow al 20° minuto di corsa, il britannico ha superato l’Aston Martin-Comtoyou #7 nelle mani di Nicki Thiim portandosi in zona punti, poi ha guadagnato altre due posizioni quando la BMW-WRT #32 ha mandato in testacoda Lilou Wadoux sulla Ferrari-AF Corse #50, con la M4 sanzionata con un Drive-Through.

Barnicoat ha portato la vettura ai box da ottavo, passando il testimone a Lulham. La Verstappen Racing ha optato per un primo stint lungo, attuando una strategia di overcut che ha dato i suoi frutti.

Lulham è rientrato in pista in settima posizione netta e ha immediatamente superato la Ford-HRT#64 di Thomas Drouet con una spettacolare manovra all’esterno alla curva 7.

Dopo essere risalito al sesto posto, l'inglese ha fatto registrare una serie di giri veloci avvicinandosi al quintetto di testa. La prima Safety car, entrata in azione quando due Porsche sono finite nella ghiaia, ha azzerato il margine rimanente.



Alla ripartenza, Lulham ha tentato di guadagnare ulteriore terreno, ma una manovra alla curva 8 su Luca Stolz a bordo della AMG “Mamba” #48 è finita con il contatto e il successivo testacoda della Mercedes, prendendosi il Drive Throug e lasciando infine posto a Verstappen, che a 45' dal termine era 24°.

Qui il 4 volte Campione del Mondo ha iniziato a rimontare e una seconda Safety Car — chiamata in causa dallo stop della Lamborghini-Rutronik Racing #96 e dall'uscita di pista della BMW-WRT #46 di Max Hesse, compagno di Valentino Rossi e Neil Verhagen (in quel momento in recupero attorno alla 16a posizione) ha ricompattato il gruppo.

L’incidente ha posto fine in modo deludente a un weekend difficile per 'Il Dottore' e i suoi colleghi, partiti dal fondo del gruppo e già costretti a rientrare ai box alla fine del primo giro di gara, per poi alzare bandiera bianca finendo in ghiaia.

Verstappen alla ripartenza ha iniziato rapidamente a risalire il gruppo dalla 19a piazza, riuscendo anche a scavalcare diverse vetture di altre categorie, intente più che altro a giocarsi le loro posizioni. A 17' dalla fine il pilota Red Bull ha agguantato il 15° posto, proprio dietro a un gruppo di vetture della classe Pro.

Verstappen ha poi superato altre sei auto rivali in 10', toccando quota nona posizione, con un triplice sorpasso compiuto in un'unica mossa come perla della serata. A quel punto, però, il distacco dai primi era troppo ampio per poter guadagnare ulteriori posizioni.

Pos Car # Class Drivers Team Car Time Laps Gap 1 17 Pro Cup Ralf Aron, Maximilian Götz, Fabian Schiller Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.190 94 2 80 Pro Cup Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 1:44.500 94 5.062 3 2 Pro Cup Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 1:44.454 94 5.411 4 71 Gold Cup Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch Selected Car Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:44.648 94 7.692 5 30 Silver Cup Amaury Cordeel, Matisse Lismont, Ignacio Montenegro Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:44.524 94 14.406 6 59 Pro Cup Joseph Loake, Dean Macdonald, Jack Hawksworth Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:43.817 94 17.137 7 998 Gold Cup Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 1:44.834 94 17.952 8 6 Silver Cup Anthony Bartone, Aurelien Panis, Cesar Gazeau GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.245 94 18.266 9 3 Pro Cup Ben Barnicoat, Chris Lulham, Max Verstappen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.506 94 18.556 10 50 Pro Cup Albert Costa, Arthur Leclerc, Lilou Wadoux AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:44.607 94 20.302 11 51 Pro Cup Tommaso Mosca, Lorenzo Ferrari, Nicola Lacorte AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:44.931 94 21.600 12 34 Pro Cup Christian Krognes, Jamie Day, Henrique Chaves natural elements by Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:45.054 94 22.519 13 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson, Reece Barr 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.728 94 22.913 14 48 Pro Cup Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.093 94 25.254 15 66 Silver Cup Sebastian Øgaard, Rocco Mazzola, Ariel Levi Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:45.049 94 27.726 16 64 Pro Cup Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 1:44.663 94 28.623 17 60 Gold Cup Casper Stevenson, Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 EVO 1:45.463 94 29.220 18 87 Bronze Cup Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.995 94 30.008 19 5 Silver Cup Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:45.593 94 31.124 20 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:44.549 94 32.333 21 65 Silver Cup Maxime Oosten, Nicolas Baert, Eduardo Coseteng HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 1:45.249 94 36.627 22 98 Pro Cup Philipp Eng, Marco Wittmann, Jake Dennis Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 1:44.672 94 38.177 23 19 Silver Cup Aaron Walker, Marcos Siebert, Christian Mansell Team Motopark Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.925 94 39.336 24 23 Silver Cup Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr Team RJN McLaren 720S GT3 EVO 1:44.571 94 47.534 25 25 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Ivan Klymenko Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:45.060 94 1:00.979 26 992 Silver Cup Daryl De Leon, Christian Hahn, Josh Rowledge Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 1:45.481 94 1:03.050 27 42 Bronze Cup Javier Sagrera, Ahmad Al Harthy, Calan Williams Oman Racing by Century Motorsport BMW M4 GT3 EVO 1:44.856 94 1:07.414 28 4 Gold Cup Freddie Tomlinson, Harry George, Adam Smalley Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:45.083 94 1:19.636 29 52 Silver Cup Jef Machiels, Gilles Stadsbader, Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:44.756 94 2:02.186 30 32 Pro Cup Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:44.516 93 3.611 31 99 Gold Cup Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:44.425 93 5.962 32 991 Bronze Cup James Kellett, Darren Leung, Robert De Haan Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 1:44.766 93 25.642 33 21 Silver Cup Kobe Pauwels, Oliver Söderström, Sebastien Baud Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:45.122 93 28.070 34 74 Bronze Cup Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:45.093 93 29.849 35 555 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, James Higgins, Loris Cabirou CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:45.148 93 33.486 36 77 Bronze Cup Jop Rappange, Nigel Schoonderwoerd, Yelmer Buurman KPX Motorsport BMW M4 GT3 EVO 1:45.449 93 37.948 37 88 Bronze Cup Daniele Di Amato, Carrie Schreiner, Aleksei Nesov Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:45.130 93 41.616 38 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Robert Renauer, Huub van Eijndhoven Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R EVO 1:45.216 93 51.968 39 11 Bronze Cup Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Valentin Hasse-Clot Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:45.070 93 1:02.433 40 111 Gold Cup Jim Pla, Simon Gachet, James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:45.200 93 1:28.596 41 12 Bronze Cup Gabriel Rindone, Tom Kalender, Mikael Grenier GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.162 93 1:49.988 42 45 Silver Cup Axcil Jefferies, Dylan Medler, David Perel Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:45.257 92 58.415 43 999 Bronze Cup Patrick Charlaix, Jordan Boisson, Marvin Klein GetSpeed Team PCX Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:44.075 91 51.224 44 914 Bronze Cup Richard Wolf, Max Mutschlechner, Leo Pichler Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:46.700 91 1:19.484 45 8 Bronze Cup Reinhold Krahn, Pietro Armanni, Joel Sturm Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:45.191 90 2:31.199 46 35 Silver Cup Lucas Legeret, Mark Kastelic, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:45.586 86 -13:27.816 47 89 Bronze Cup Bashar Mardini, Patrick Kolb, Alex Fontana Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 1:44.610 86 -9:53.448 48 41 Bronze Cup Sebá Malucelli, Alan Hellmeister, Marcos Gomes Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:46.445 81 54.342 49 24 Gold Cup Mikkel Mac, Kasper H. Jensen, Dennis Lind Steller Motorsport Chevrolet Corvette Z06 GT3 R 1:44.695 77 1:29.971 50 46 Pro Cup Max Hesse, Valentino Rossi, Neil Verhagen Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:44.528 75 -37:45.391 51 96 Pro Cup Patric Niederhauser, Marco Mapelli, Luca Engstler Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 1:44.543 74 -39:15.185 52 63 Pro Cup Franck Perera, Maximilian Paul, Mirko Bortolotti TGI Team by GRT Lamborghini Temerario GT3 1:44.971 68 -49:34.572 NC 9 Silver Cup Max Hofer, Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R EVO 1:45.469 49 -1:30:35.445 NC 54 Silver Cup Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside Dinamic GT Porsche 911 GT3 R EVO 1:45.193 49 -1:30:35.200 NC 269 Bronze Cup Max Moritz, Raphael Rennhofer, Klaus Bachler High Class Racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:45.831 47 -1:14:52.765 NC 20 Pro Cup Philip Ellis, Nikita Mazepin, Dominik Baumann Team Motopark Mercedes-AMG GT3 EVO 1:45.108 46 -1:36:08.079 NC 7 Pro Cup Mattia Drudi, Ross Gunn, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:44.750 38 -1:52:02.465 NC 10 Gold Cup Gilles Magnus, Robin Knutsson, Alessandro Ghiretti Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 1:45.650 37 -1:53:08.883 NC 44 Silver Cup Tommy Pintos, Joshua Rattican, Jayden Kelly Greystone GT McLaren 720S GT3 EVO 1:45.624 35 -1:56:11.140 NC 84 Pro Cup Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:45.845 26 -2:14:13.595 NC 93 Bronze Cup Lucas Wolf, Eddie Cheever, Christopher Froggatt Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R EVO 1:45.978 19 -2:24:28.103

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