GT World | Mercedes davanti a Ferrari nei Top32 delle Qualifiche di Spa

Per la prima volta una Mercedes conclude al comando una delle sessioni cronometrate della 24h di Spa, coi protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge che hanno affrontato le quattro sessioni di Qualifica da cui - coi tempi medi degli equipaggi - sono emersi i migliori 32 che domani si giocheranno la Super Pole.

Durante la Q2 bandiera rossa per un contatto tra Jordan Boisson e Reinhold Krahn, con il primo che ha provato ad infilarsi all'interno del secondo in uscita da 'Pouhon' con la Mercedes-GetSpeed PCX #999, mandando la Porsche-High Class #86 nella ghiaia.

Neanche il tempo di ricominciare che Anders Fjordbach (Porsche-High Class #86) è finito in testacoda alla curva 9 e alle sue spalle Mathieu Castelein sull'Audi-Haas RT #28 gli è andato dietro, finendo entrambi piantati nella ghiaia, quindi altra interruzione per recuperarle.

Foto di: Ferrari

Il trio Gotz/Gounon/Schiller è riuscito ad imporsi in 2'17"049 al tramonto con la AMG #17 di GetSpeed, battendo per appena 0"019 la Ferrari #51 di AF Corse condotta da Rovera/Nielsen/Mosca.

Classifica molto corta che vede le Porsche di Lionspeed #80 e Boutsen VDS #2 piazzarsi al terzo e quarto posto, davanti alla Ferrari-AF #50 e alle Mercedes di Winward #48 e Verstappen Racing #3, rispettivamente sesta e ottava, separate dalla McLaren-Garage 59 #59 settima.

In Top10 abbiamo anche la Aston Martin-Comtoyou Racing #7 e la McLaren-Garage 59 #58 che svetta in Classe GOLD CUP, tenendosi dietro la rivale di categoria Audi-Tresor #99 e la Ferrari-Selected Car Racing #71 che chiude 13a, dietro alla Porsche-Schumacher CLRT #22 PRO.

Sono 26 le auto in 1" e migliori dei SILVER CUP troviamo la McLaren-Optimum #5 16a, alle spalle della #111 di CSA Racing. Più arretrate in classifica le BMW di Rowe #98 e #998, WRT #32 e #46 che passano comunque il turno assieme alle Lamborghini Temerario di GRT #63 e Rutronik #96.

Si salva al pelo la Ferrari #52 di AF Corse, beffando la Mercedes-Motopark #20 che è prima delle eliminate.

Foto di: Ferrari

Tra queste abbiamo anche le vetture di BRONZE CUP e la Pole Position finisce in casa Kessel Racing grazie al 2'18"448 firmato da Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall con la Ferrari #74, ampiamente davanti alle Mercedes Winward #87 e 2 Seas #222.

In PRO/AM, 48a assoluta, svetta invece la Porsche-High Class #86 sconfiggendo la Ferrari-AF Corse #70 e la Mercedes-Grupo Prom #177.

Non hanno girato la Mercedes-GetSpeed #12, in fase di sostituzione del motore dopo alcuni problemi riscontrati dopo le Libere, e la Ford-HRT #65.

Venerdì alle ore 15;05, le 32 vetture che hanno appena passato il turno parteciperanno alla Super Pole: nei primi 10 minuti, le 16 vetture più lente verranno eliminate e i rimanenti si sfideranno a seguire in una sessione di 7 minuti. Gli 8 migliori avranno poi un'altra sessione di 7 minuti per determinare i 4 finalisti, che si contenderanno la Pole Position con un singolo giro lanciato.