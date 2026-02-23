GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik

La Rutronik Racing avrà un trio di piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse per la stagione 2026 che la vedrà al via del GT World Challenge Europe.

Dopo aver annunciato il passaggio dalla Porsche alla nuovissima Temerario GT3 come team portacolori del marchio del Toro, la compagine tedesca diretta da Klaus Graf ha reso noto l'equipaggio della vettura #96 iscritta alla Classe PRO della serie di SRO Motorsports Group.

Il Campione in carica dell'Endurance Cup, Patric Niederhauser, appena assunto dalla Casa di Sant'Agata Bolognese, tornerà a difendere i colori della squadra e il titolo assieme ai compagni e colleghi d'avventura, Luca Engstler e Marco Mapelli.

“Il passaggio da Porsche a Lamborghini comporta molte novità ed è sicuramente un grande cambiamento per me e per Rutronik Racing. Ecco perché è ancora più bello avere la possibilità di affrontare insieme questa sfida e continuare la nostra collaborazione di grande successo", ha detto Niederhauser, che con Engstler sarà impegnato anche nelle cinque gare di Sprint Cup.

"Luca e Marco sono entrambi piloti di grande talento con cui ho lavorato molto in passato. Abbiamo un pacchetto eccellente e non vedo l'ora che inizi questa stagione e di cogliere questa opportunità”.

Rutronik Racing, Lamborghini Temerario GT3

Engstler, che con Rutronik ha corso nel 2022 in ADAC GT Masters, aggiunge: "Sono felicissimo di tornare in Rutronik, con cui ho conquistato il mio primo podio nella GT3 nell'ADAC GT Masters. Dopo diversi anni, è un grande piacere per me gareggiare di nuovo al fianco di Patric. Ed è fantastico avere Marco in squadra, con cui ho disputato la 24h del Nürburgring lo scorso anno. Penso che sia un ottimo gruppo di piloti e una squadra molto forte".

“Abbiamo una nuova vettura e molto da imparare, ma penso che abbiamo le persone giuste in squadra e che riusciremo a prendere rapidamente confidenza con la vettura. Quest'anno dovremo procedere un passo alla volta. Dopo aver vinto la 24h di Spa davanti a Rutronik lo scorso anno e dopo che la squadra ha vinto l'Endurance Cup, è evidente quanto sia forte il team e la combinazione con noi, e non vedo l'ora che la stagione abbia finalmente inizio!"

Contento anche Mapelli, che affronta una inedita sfida con Rutronik e potrà indicare la strada, essendo uno dei principali piloti ad aver sviluppato la Temerario: “Rutronik Racing è un team molto professionale e stiamo lavorando sodo per ottenere i migliori risultati con Lamborghini. Abbiamo una collaborazione di lunga data e sono molto felice di unirmi a loro”.

"Conosco Patric da molto tempo e ho già lavorato con Luca negli ultimi anni. Come piloti ufficiali Lamborghini, perseguiamo gli stessi obiettivi e vogliamo collaborare con il team per sviluppare ulteriormente la vettura e ottenere le migliori prestazioni possibili. Entrare a far parte di un team Campione in carica mi emoziona ogni volta, e ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi".

Klaus Graf, capo del team, chiosa: "Non vediamo l'ora di partecipare nuovamente all'intera stagione del GTWC Europe! Dopo aver vinto il titolo lo scorso anno in Endurance Cup, abbiamo ovviamente grandi aspettative e speriamo di ottenere buoni risultati fin dall'inizio con la nuova Lamborghini Temerario GT3".

"Siamo molto soddisfatti del trio di piloti e particolarmente felici che Lamborghini abbia ingaggiato Patric mettendolo a nostra disposizione, garantendoci continuità e sicuramente molti aspetti positivi per un nuovo progetto e un cambio di marchio".

"Conosciamo Luca da molti anni, poiché ha già corso per Rutronik nel 2022: siamo quindi lieti di dargli il bentornato. Vorrei dare il benvenuto a Marco nel team: in qualità di pilota ufficiale Lamborghini di lunga data, esperto, responsabile di collaudi e sviluppo, ci sarà di grande aiuto nelle gare endurance".