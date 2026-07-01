GT World | Imola torna nel 2027: "Siamo un punto di riferimento, premiato il lavoro di questi anni"

La diramazione dei calendari 2027 delle serie gestite da SRO Motorsports Group vedrà il ritorno del GT World Challenge Europe sul tracciato di Imola.

Confermatissima Misano a metà luglio per la Sprint Cup, l'Italia resta un punto fermo nella lista degli eventi per il campionato di Stéphane Ratel; con Monza alle prese coi lavori di ristrutturazione si è dovuto cercare una soluzione per la seconda tappa di Endurance Cup del prossimo anno.

Facile, dunque, scegliere l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che aveva ospitato le GT3 della competizione europea nel 2022, fra l'altro aprendo le danze per quell'anno e tenendo anche a battesimo il debutto di Valentino Rossi nel mondo delle ruote coperte per la sua nuovissima carriera.

Imola, forte ormai di una organizzazione di livello Mondiale con le gare del WEC, ospiterà la 3 Ore il 22-23 maggio 2027 e non può che festeggiare l'accoglienza di una serie di altissimo livello come il GT World.

“Il ritorno del GT World Challenge Europe nel 2027 conferma la centralità internazionale del nostro Autodromo", afferma Marco Panieri, Sindaco di Imola con delega all’Autodromo e ai Grandi eventi.

"Questo prestigioso appuntamento premia il lavoro di questi anni e la nostra visione sui grandi eventi, capaci di confermare Imola come punto di riferimento mondiale del motorsport”.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi Foto di: SRO

Pietro Benvenuti, Direttore dell'Autodromo, aggiunge: “L’inserimento di Imola nel calendario 2027 del GT World è una notizia di grande importanza per il nostro Autodromo e per tutto il territorio".

"Parliamo di uno dei campionati automobilistici più prestigiosi e competitivi al mondo, una serie che vede protagonisti i più importanti marchi del motorsport e che rappresenta un punto di riferimento assoluto per il mondo delle competizioni GT. Il ritorno a Imola dopo l’ultima edizione disputata nel 2022 testimonia il valore del lavoro svolto in questi anni e conferma la credibilità e l’attrattività del nostro circuito a livello internazionale.

"Accogliere nuovamente questa manifestazione significa rafforzare ulteriormente il posizionamento di Imola tra i grandi autodromi europei e proseguire nel percorso che ci vede impegnati a portare sul nostro tracciato eventi di assoluto rilievo mondiale. Sarà un fine settimana di altissimo livello sportivo e spettacolare, capace di generare importanti ricadute per il territorio e di offrire agli appassionati uno spettacolo unico”.

A Spa, un paio di battute in merito siamo riusciti a scambiarle anche con Rossi, che nella sua ultima gara disputata con la BMW M4 GT3 sulle rive del Santerno (6h del WEC 2025) era salito sul podio.

"Sono felice del ritorno di Imola, una pista fantastica dove, solitamente, io riesco a guidare bene e la BMW è molto forte. Inoltre è il tracciato in cui feci il mio debutto", ricorda il 'Dottore'.

"Sarà interessante, dato che nel GT World ci sono tantissime vetture e il tracciato è piuttosto stretto, ma credo sia ottimo per le GT3 e credo che ci divertiremo".