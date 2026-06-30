GT World | Grandi rimonte per le Ferrari a Spa: una conferma per la 296 GT3 EVO

La 78a edizione della 24h di Spa, terzo round del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, si conclude con un terzo posto assoluto firmato dalla Ferrari 296 GT3 Evo #51 di AF Corse con i piloti ufficiali Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Tommaso Mosca oltre a due prestigiose vittorie di classe.

Il successo nella Bronze Cup è opera della vettura numero 74 di Kessel Racing dell’equipaggio formato da Dustin Blattner, Mathys Jaubert, Dennis Marschall e Ben Tuck, mentre nella Silver Cup festeggiano Rafael Duran, Dylan Medler, David Perel e Alessandro Balzan sulla Ferrari 296 GT3 Evo #45 di Rinaldi Racing, accompagnati sul podio, grazie al terzo posto, dalla #52 di AF Corse con Matias Zagazeta, Jeff Machiels, Gilles Stadsbader e Francesco Braschi.

L’altra Ferrari di AF Corse iscritta in Pro Cup, la numero 50, con i due ufficiali Lilou Wadoux-Ducellier e Arthur Leclerc insieme a Sean Gelael si classifica in quinta posizione.

Per la Casa di Maranello si tratta del terzo podio assoluto consecutivo nella prova GT più importante al mondo. Nel 2024 e 2025 il risultato è stato ottenuto con la Ferrari 296 GT3 e nel 2026 con la versione Evo. A festeggiare in tutte e tre le occasioni il pilota Alessio Rovera, autore quest’anno anche della Superpole e del miglior tempo sul giro in gara.

LA GARA

La prova, iniziata con una temperatura dell’aria di 35°C e 50°C dell’asfalto, è stata molto combattuta, con le Ferrari protagoniste in ogni fase, dimostrando di essere competitive, capaci di firmare il giro più veloce in gara, grazie al tempo di 2’17’’340 fatto registrare da Rovera durante il 406esimo giro.

Il caldo eccezionale si è fatto sentire durante tutte le giornate della settimana della 24 Ore ma non ha scoraggiato il pubblico, con 132.000 spettatori registrati nell’arco dell’intero periodo.

La corsa frazionata, soprattutto nella parte iniziale, è stata caratterizzata dall’ingresso di 10 Safety Car e 14 Full Course Yellow.

PRO CUP

La Ferrari #51, partita dalla pole firmata da Rovera, è riuscita a mantenersi al comando fino a circa quattro ore e mezza dal via, quando una foratura alla ruota posteriore sinistra, ha costretto la vettura, con Nielsen alla guida, a rientrare ai box. Il problema si è verificato però al termine del rettilineo principale costringendo il pilota danese a fare un giro quasi completo con uno pneumatico distrutto.

Al rientro, Mosca si è quindi ritrovato al 45esimo posto. Con tenacia l’equipaggio della 51 ha iniziato una grande rimonta, tornando a lottare nuovamente per la vittoria nella mattina di domenica. Una nuova foratura verso le 10, questa volta alla ruota posteriore destra e provocata da un contatto con un avversario nella lotta per la prima posizione, ha fatto di nuovo perdere terreno alla vettura di AF Corse, che si è ritrovata nona.

Ancora una volta Mosca-Rovera-Nielsen sono riusciti a riportarsi nelle posizioni di vertice, passando sotto la bandiera a scacchi al terzo posto.

“Onestamente ci aspettavamo una gara più semplice, partendo dalla pole position. Quando sei al comando puoi gestire il passo. La foratura è stata un duro colpo, perché ci siamo ritrovati a dover recuperare due giri: una situazione davvero difficile, nella quale abbiamo avuto anche un po' di fortuna con l’ingresso delle safety car", ammette Rovera.

"Nel complesso è stato comunque un ottimo weekend, con la pole position conquistata venerdì e una grande gara, nella quale abbiamo lottato per la vittoria. La pole position è stata una bella soddisfazione. In testa alla corsa avevamo un ottimo passo e riuscivamo a gestire bene anche il traffico".

"Sono contento della prestazione della vettura perché in 24 ore non ha avuto problemi e questo è molto importante. Sono arrivati punti importanti per il team e sono soddisfatto”.

Nielsen è d'accordo: "Non possiamo dire di non essere contenti, perché chiudere sul podio qui è sempre speciale. Considerando anche quello che ci è successo con la foratura nella parte iniziale della gara, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro per recuperare".

"Voglio ringraziare Tommaso, Alessio e tutta la squadra, perché abbiamo fatto tutto il possibile. Credo però che dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che la vittoria sarebbe stata molto, molto difficile anche in condizioni perfette".

"Avevamo una vettura molto competitiva, ma sembrava mancarci un po’ di velocità nel settore centrale, dove era cruciale. Analizzeremo tutto e poi proveremo a tornare il prossimo anno per giocarci un’altra possibilità".

Felice pure Mosca: "Voglio ringraziare tutti, sono stati fantastici: dai piloti a tutta la squadra, che ci ha messo a disposizione una vettura perfetta. Purtroppo, come ha detto Nicklas, ci mancava qualcosa nel secondo settore, e forse in altre condizioni avremmo potuto vincere. Siamo stati bravi a recuperare il tempo perso con le forature e con qualche errore".

Anche la #50 è stata protagonista di una grande rimonta. Dopo il terzo posto in Superpole conquistato da Leclerc, la vettura è stata retrocessa in griglia, partendo dalla 28esima piazza, in seguito ai controlli che hanno accertato la disconnessione del data logger che registra i dati richiesti dal regolamento.

Nonostante questa penalità e un contatto nelle fasi iniziali che li aveva fatti precipitare al 41esimo posto, Wadoux-Ducellier, Leclerc e Gelael, hanno iniziato una lenta risalita che ha permesso di entrare nella top ten finale con il quinto posto.

"Non è stata una gara facile, abbiamo vissuto diversi alti e bassi. Avevamo ottenuto il terzo posto nella Superpole, poi siamo stati retrocessi e quindi siamo partiti dalla 22a posizione", spiega la Wadoux.

"Sappiamo che non è mai semplice partire in mezzo al gruppo, ma Sean ha fatto un lavoro straordinario, con un’ottima partenza, e poi ci siamo ritrovati intorno alla ventesima posizione. Durante la notte siamo riusciti a rientrare nella top ten, ed è stato molto positivo. Poi, al mattino, abbiamo continuato a spingere e alla fine siamo arrivati tra i primi cinque".

"È un risultato molto buono. Credo che possiamo essere davvero soddisfatti, perché era la nostra prima volta tra i Pro e chiudere in questa posizione non è affatto scontato. Possiamo essere contenti, per aver raggiunto questo risultato insieme a tutto il team".

Gelael è sulla stessa linea: "Sono molto contento per la squadra e per l’equipaggio della #51 che ha conquistato il podio, anche se è stata una gara piena di episodi. Credo che, complessivamente, sia la #50 che la #51 abbiano fatto bene".

"Siamo stati coinvolti in un paio di contatti e abbiamo riportato anche qualche danno, ma abbiamo continuato a lottare. Nelle ultime sei ore di gara siamo rimasti sempre intorno alla top five. Naturalmente volevamo salire sul podio, ma credo che sia comunque un buon risultato".

BRONZE CUP

Si conferma, a distanza di un anno, la Ferrari 296 GT3 Evo di Kessel Racing, che dopo la vittoria della passata edizione torna di nuovo a festeggiare sul gradino più alto della gara di durata sul circuito delle Ardenne.

Il team svizzero, campione in carica nella Endurance Cup e dopo aver vinto tutti i titoli nella serie Europe che sono valsi anche la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans del 2026, chiusa nella top ten, aggiunge un altro risultato di prestigio.

"Credo che per noi sia stata una gara davvero lineare. Abbiamo ricevuto un paio di penalità, ma sinceramente non ci hanno attardato troppo. L’obiettivo era soprattutto massimizzare nelle prime 12 ore, quindi il mio tempo di guida è stato piuttosto limitato", racconta Blattner.

"Ho lasciato che i piloti più esperti facessero la loro parte e ci portassero verso questo successo. Poi, nella seconda parte della gara, ho completato i miei stint e loro hanno preso il testimone, aiutandoci a conquistare la vittoria".

Tuck gli fa eco: "Onestamente l’obiettivo principale era sempre la vittoria di classe. Non volevamo fare il passo più lungo della gamba, ma quando Dennis ha portato la vettura in settima posizione in qualifica ci siamo detti che avremmo dovuto cercare di restare il più avanti possibile".

"Come ha detto Dustin, abbiamo disputato una gara molto lineare: abbiamo massimizzato i punti dopo 6 e 12 ore e poi abbiamo portato a casa la vittoria. Sono davvero felice e grato a tutti per avermi dato questa opportunità".

Jaubert commenta: "È stata un’esperienza completamente diversa rispetto alle altre 24 Ore a cui ho partecipato. È un weekend lungo, ma per i piloti è stato abbastanza tranquillo e, come hanno detto anche gli altri, tutto è filato piuttosto liscio".

"Ero molto fiducioso nei miei compagni di squadra: non abbiamo avuto penalità pesanti, né contatti, e tutto è andato nel modo giusto. Nel complesso è stata una bella gara, un ottimo weekend. Abbiamo trascorso molto tempo insieme e siamo felici di far parte di questa squadra e di condividere questo risultato con questi compagni».

Marschall dichiara: "Onestamente pensavo che sarebbe stata una gara più dura anche dal punto di vista fisico. Mi aspettavo più caldo, invece alla fine non è stata così impegnativa. Inoltre, eravamo in quattro piloti e questo ci ha permesso di dividere meglio il tempo di guida rispetto alla PRO, dove gli equipaggi sono composti da tre piloti".

"Direi che è stata una gara lineare, anche se all’inizio ci siamo resi conto di non avere il passo che ci aspettavamo. Per questo ci siamo concentrati soprattutto sui traguardi delle 6 e delle 12 ore, accettando anche l’idea di poter chiudere la 24 Ore al secondo o terzo posto di classe. Poi alcuni avversari hanno avuto problemi, il nostro passo è migliorato leggermente e da lì la gara è diventata più gestibile".

L’altra Ferrari iscritta nella Bronze Cup, la #60 JMW Motorsport con Thomas Kiefer, Rolf Ineichen, Tim Heinemann e Pierre-Louis Chovet è stata costretta al ritiro durante la notte a causa di un inconveniente tecnico.

GOLD CUP

La #71 è stata protagonista nella Superpole con Schandorff che, complice la retrocessione della #50, è riuscita ad ottenere la quarta posizione nella griglia di partenza.

L’equipaggio che ha visto alternarsi alla guida anche Malte Ebdrup, Simon Birch e Conrad Laursen, che nelle prime ore della corsa si era inserito anche in top 15 assoluta, ha portato a termine la prova in quarta posizione nella classe, attardata da alcune penalità ricevute durante la 24 ore.

SILVER CUP

Podio tinto di rosso anche nella Silver Cup con l’affermazione di Duran-Medler-Perel-Balzan autori di una prova consistente che ha permesso di ottenere il successo nella maratona belga, incerta fino alla fine.

"È la decima volta che partecipo a questa gara: ogni volta che ho concluso sul podio è arrivata una vittoria, mentre nelle altre occasioni è stato solo dolore. Questa è stata davvero dura per me, soprattutto fisicamente. Ho completato il tempo massimo di guida, circa 10 ore e 50 minuti, quindi sono piuttosto distrutto. Ringrazio il proprietario, Michele Rinaldi: è un vero uomo del motorsport. Il massimo merito va ovviamente anche ai miei compagni di squadra", rivela Perel.

Contento Balzan: "Credo che la chiave sia stata il lavoro fatto con il team, con il quale insieme a Dylan stiamo disputando il CIGT Endurance. Anche per me non è stato semplice questa 24 Ore, perché ero un po’ arrugginito non avendo corso molto. Ho dovuto abituarmi alla 296 GT3 Evo e alle gomme Pirelli, con cui non avevo grande esperienza: sono pneumatici incredibili, sinceramente, ed è stato molto divertente guidare".

"Conoscere Michele Rinaldi e vedere questi ragazzi fare tutto con una passione incredibile mi ha davvero colpito. Dylan e Rafa hanno vinto una 24 Ore così giovani, mentre io ho dovuto aspettare 45 anni: complimenti!».

Medler esulta: "Era il mio primo tentativo in questa gara e viverlo con questi compagni di squadra ha reso tutto davvero speciale. Loro hanno fatto gran parte del lavoro più pesante durante la notte, ma abbiamo lavorato tutti molto bene insieme. Rinaldi ci ha messo a disposizione una vettura straordinaria".

Duran conclude: "È stata un’esperienza bellissima. Non c’erano molte cose che potessero prepararmi davvero a una gara come questa, ma una cosa mi ha aiutato: avere questa squadra intorno a me. Rinaldi ha fatto tutto alla perfezione, la strategia è stata impeccabile. Mi serviranno un paio di settimane per realizzare davvero quello che è successo".

A impreziosire il risultato di categoria anche il terzo posto dell’altra vettura di AF Corse, la numero 52 di AF Corse con Zagazeta-Machiels-Stadsbader-Braschi capace di restare in lotta per tutte le 24 Ore.

PRO/AM CUP

La #70 di AF Corse con Custodio Toledo, l’ufficiale Miguel Molina, Matthieu Vaxiviere e Peter Dempsey ha dovuto abbandonare la corsa durante la prima ora a causa dei danni riportati dopo essere finita contro le barriere.

"Per prima cosa faccio i complimenti ai due team che hanno portato a casa la vittoria nella Bronze Cup e nella Silver Cup, ovvero Kessel Racing e Rinaldi Racing. È un grande risultato che dimostra come le nostre 296 GT3 Evo siano state performanti con tutti gli equipaggi gentlemen", sottolinea Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti.

"Peccato per la possibile vittoria sfumata nella classe assoluta, dove siamo stati protagonisti per tutte le 24 Ore. Il team AF Corse e i due equipaggi hanno dimostrato grandissima velocità e professionalità, basti pensare a quanto mostrato dai piloti della #51 che erano precipitati oltre la 40a posizione a causa di una foratura, mentre erano in testa alla gara, e sono riusciti a rimontare, riportarsi in testa e lottare fino alla fine, chiudendo con un ottimo podio".

"Siamo molto contenti della nostra vettura e del lavoro delle squadre. Ringraziamo tutti i team clienti e i nostri piloti che hanno corso in maniera impeccabile la 24 Ore".