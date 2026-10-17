Intervista

GT World Challenge Europe Endurance Portimão

GT World | Frecciata di Thiim alla F1: "Verstappen qui guida una vera auto da corsa, non roba elettrica!"

La presenza di Max a Portimao ha fatto piacere a diversi piloti GT e il danese di Aston Martin, vincitore della 24h di Spa con Drudi nel 2024, coglie l'occasione per criticare il circus e le sue controverse regole attualmente in vigore.

Heiko Stritzke

Pubblicato: 17 ott 2026, 13:56

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Foto di: SRO JEP

Nicki Thiim ha approfittato della partecipazione straordinaria di Max Verstappen alla gara conclusiva della stagione del GT World Challenge Europe a Portimão per lanciare una frecciatina alla F1.

Le difficoltà del circus con il regolamento 2026 sulle unità di potenza, che prevede una ripartizione della al 50:50 tra motore a combustione interna ed energia elettrica, sono state ampiamente criticate, con modifiche al regolamento già previste per il 2027 e oltre.

Per ora, tuttavia, la F1 deve sopportare le battute rivolte alle monoposto, che lo stesso Verstappen ha più volte messo alla gogna.

Nel frattempo, il danese di Aston Martin-Comtoyou Racing, che condivide il volante della Vantage #7 con Mattia Drudi e Ross Gunn, ha elogiato il quattro volte campione del mondo.

“Ovviamente è fantastico che sia qui. Adoro il suo approccio alle gare: vuole semplicemente scendere in pista e correre a tutti i costi, con qualsiasi mezzo gli capiti a tiro”, ha dichiarato il vincitore della 24h di Spa 2024.

"Probabilmente è qui per guidare una vera auto da corsa, non quelle cose elettriche con cui va in giro!"

"È fantastico averlo qui per l’ultima gara della stagione, ed è ovviamente un bene per tutti noi. Mi aspetto che molti giovani ne saranno molto interessati e la seguiranno con attenzione".

"Questa è una pista fantastica per concludere la stagione! Ovviamente anche noi abbiamo la possibilità di lottare per il secondo posto in campionato, quindi ci aspetta una gara importante".

Max Verstappen

Foto di: SRO/JEP

In tutto il paddock, piloti e personale dei team hanno accolto con favore l’attenzione senza precedenti che la partecipazione di Verstappen porta al GT World Europe, campionato già rinomato per l’alto livello della competizione GT3 professionale e per le gare serrate, ma che ha faticato ad attirare l’interesse del grande pubblico.

Anche Jordan Pepper, pilota ufficiale BMW, si è mostrato soddisfatto: "Ho un enorme rispetto per Max. Non ha davvero nulla da guadagnare venendo a gareggiare con noi nel GT World. Questo dimostra anche il livello a cui siamo arrivati".

"A mio parere, è il migliore della nostra generazione, indipendentemente dalla categoria in cui gareggia. Lo ha dimostrato quest’anno al Nürburgring con le sue prestazioni".

"Ma è davvero fantastico che si prenda un weekend di pausa, venga nel GT e metta davvero in luce ciò che abbiamo qui. La serie va sempre meglio ogni anno. Proprio quando pensi che non possa andare meglio di così, la competizione diventa ancora più agguerrita".

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