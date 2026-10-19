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GT World | Finale amaro per Rossi: "Una stagione molto sfortunata, ma il potenziale era buono"

A Portimão la gara del 'Dottore' assieme a Hesse e Verhagen era cominciata già dalle retrovie per una brutta Qualifica, conclusasi poi anzitempo a causa di un guasto sulla BMW #46 che ha mandato in fumo quella che stava diventando una bella rimonta dal 60° posto alla Top10.

Francesco Corghi

Pubblicato: 19 ott 2026, 15:30

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Foto di: BMW Motorsport

La stagione 2026 di Valentino Rossi nel GT World Challenge si è conclusa con un mesto ritiro in quel di Portimão, dove sabato è andata in scena la 3h di Endurance Cup che ha messo la parola fine alla annata della serie di SRO Motorsports Group.

Assieme a Max Hesse e al suo nuovo collega Neil Verhagen, giunto in Portogallo in sostituzione di Dan Harper (impegnato nel WEC a Barcellona), il 'Dottore' sperava di poter togliersi una soddisfazione per affrontare l'inverno con un sorriso.

Invece la situazione è sata ben diversa da quanto preventivato e le speranze di uscire dall'Algarve con un bel piazzamento sono praticamente andate in fumo in Qualifica.

Nel turno del pilota di Tavullia è arrivata una sanzione per track-limits non rispettati e senza la possibilità di provare un nuovo giro veloce, automaticamente la media del tempo del trio ha fatto sprofondare la BMW #46 in fondo alla classifica.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse, Neil Verhagen

Foto di: BMW Motorsport

"La giornata di venerdì è iniziata molto presto perché era bella piena, con due sessioni di Libere e le Qualifiche in serata. In mattinata abbiamo cominciato tutto sommato bene, anche se meglio col fresco perché la nostra vettura soffre un po' quando si alzano le temperature", analizza Valentino.

"Siamo molto dispiaciuti per come è andata, i tempi erano buoni e ci avrebbero consentito di partire molto vicini a Verstappen e ai nostri colleghi della BMW #32. Sinceramente non me l'aspettavo, mi sono tenuto sempre un po' di margine in tutte le curve più a rischio".

"Purtroppo in curva 4 mi sono trovato dietro ad un'altra vettura e sono finito un pelo largo, probabilmente un paio di dita... Il problema è che il giro successivo l'ho abortito perché ero nel traffico e sapevo che avrei perso troppo nel superare gli altri, ma la notifica della penalità è arrivata troppo tardi per effettuare un ultimo tentativo".

"Rimanendo senza tempo, ci siamo ritrovati addirittura sessantesimi, penultimi... Un vero peccato perché potevamo lottare con Verstappen, eravamo lì e sarebbe stato bello. Invece è andata così..."

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse, Neil Verhagen

Foto di: BMW Motorsport

La partenza di Rossi non è stata altrettanto fortunata: i contatti in mezzo al caos delle prime curve gli hanno procurato una foratura, crollando nuovamente in fondo alla graduatoria al 60° posto.

Grazie alle neutralizzazioni e alla solita magistrale strategia del Team WRT, pian piano la M4 ha recuperato fino ad arrivare nei primi 30, poi nei primi 20 e infine al 14° posto, quando Verhagen si è ritrovato a perdere il controllo della vettura finendo nella ghiaia.

La causa, evidenziata anche dalle immagini e poi confermata dalla squadra belga, è stata la rottura della sospensione anteriore destra, il che ha posto la parola fine alla rimonta dell'equipaggio #46.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse, Neil Verhagen

Foto di: BMW Motorsport

"È stato un grande peccato perché il potenziale per fare bene c'era, con un passo per arrivare almeno in Top10 e prendere punti. Purtroppo abbiamo avuto subito un problema e infine si è rotta la ruota anteriore destra".

"Dispiace perché è stata una stagione molto sfortunata dove avremmo potuto portarci a casa risultati migliori. Ad ogni modo, ci siamo divertiti e proveremo a tornare più forti il prossimo anno".

Hesse conclude: “Abbiamo dimostrato un buon potenziale per tutta la stagione, ma per qualche motivo non siamo mai riusciti a trasformarlo in risultati concreti. Lo stesso è successo oggi: la foratura al primo giro ci ha fatto scivolare al 60° posto, da cui siamo poi risaliti fino al 14°. Alla fine, però, abbiamo dovuto ritirarci a causa di un problema tecnico, che ora dobbiamo analizzare. È stato un peccato".

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