GT World | Dominio Ferrari a Spa, Rovera in Superpole per la 24h

Le Ferrari hanno letteralmente dettato legge nelle tre sessioni di Supepole andate in scena nella calura di Spa-Francorchamps e Alessio Rovera è l'eroe di giornata regalando alla 296 #51 di AF Corse la partenza al palo per la 24h valida per GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

Il varesino ha dominato la scena centrando sempre il migliori crono e il 2'18"613 finale gli ha consentito di battere per 0"428 la McLaren-Garage 59 #58 del velocissimo Tom Fleming, che seppur staccato di 0"208 può gioire per il primato ottenuto in Classe GOLD CUP, anche se è finito sotto investigazione per velocità superata in corsia box due volte.

"Mi è piaciuto il nuovo format della Superpole perché consente di gestire un po' meglio le gomme e fin dall'inizio la strategia era di fare un giro veloce subito in modo da mantenere pneumatici freschi per il resto della sessione", ha spiegato Rovera salito in sala stampa per la conferenza, alla quale ha preso parte anche Motorsport.com.

"Credo sia stata la strategia migliore, facendo un giro pulito in ogni sessione, senza commettere errori e ci siamo riusciti, quindi sono molto contento. Il caldo oggi è stato molto impegnativo da gestire, non ero molto fiducioso quando sono uscito dalla corsia box perché non sentivo molta aderenza, ma alla fine era così per tutti, dunque mi sono concentrato sul fare un giro pulito".

"Anche in gara le temperature saranno un fattore chiave da tenere sotto controllo, ma l'importante è restare fuori dai guai e sappiamo che in una 24h tutto può accadere, per cui vediamo. Abbiamo visto negli anni scorsi cosa è successo e mi auguro di avere più fortuna rispetto agli anni scorsi. Nel 2025 abbiamo avuto problemi in avvio di gara e siamo riusciti a recuperare un giro arrivando al podio, ma sarà importante anche gestire bene la fatica fisica".

Foto di: Francesco Corghi

La Ferrari-AF Corse #50 nelle mani di un ottimo Arthur Leclerc partirà dalla terza casella dello schieramento, affiancata dalla Mercedes-Verstappen Racing #3 di Jules Gounon.

Superpole 3 all'insegna di Rovera in 2'18"971 e mastica un po' amaro Frederik Schandorff, a lungo nelle posizioni di vertice e in testa alla categoria GOLD, prima di scendere quinto con la Ferrari-Selected Car Racing #71 e fuori dalla manche finale.

Ariel Levi regala la Superpole all'Audi-Tresor #66 chiudendo sesto, con dietro Dennis Marschall migliore della BRONZE CUP con la Ferrari-Kessel #74, solo ottavo Lucas Auer con la Mercedes-Winward 'Mamba' #48.

In Superpole 2 il 2'18"775 di Rovera ha visto concludere 13 vetture racchiuse in 1" e il nono tempo di Marvin Kirchhofer ha sancito l'eliminazione per il pilota della McLaren-Garage 59 #59 per quasi 1 decimo, che ha salvato Marschall.

In Top10 c'è Alex Aka al volante dell'Audi-Tresor #99 che è terzo dei GOLD CUP, seguito da César Gazeau con la Mercedes-GetSpeed #6 seconda SLVER CUP e dalla Ford-HRT #64 di Arjun Maini.

Tra il 13° e il 15° posto abbiamo gli altri della Top5 SILVER CUP, ovvero David Perel (Ferrari-Rinaldi #45) e le McLaren di Ben Dorr (Team RJN #23) e Guilherme Oliveira (Optimum #5), con Ricardo Feller solamente 16° alla guida della Porsche-Lionspeed #80, che comunque sarà costretto a scattare dalla corsia box per aver sostituito il motore dopo le Libere.

Anche in Superpole 1 il riferimento lo ha segnato Rovera in 2'18"330 e il primo degli eliminati è risultato Morris Schuring con la Porsche-Boutsen VDS #2, fermatosi 17° e beffato da Kirchhofer per appena 8 centesimi.

La nona fila dello schieramento viene completata dalla BMW-WRT #32 di Jordan Pepper, dietro al quale ci sono Ayhançan Guven sulla Porsche-Schumacher-CLRT #22 e Mirko Bortolotti con la Lamborghini-GRT #63.

Eliminate anche le BMW di Raffaele Marciello (Rowe #98) e Max Hesse (WRT #46), 21° e 23°, separati dalla McLaren-Greystone GT di Josh Rattican, sesto dei SILVER, indietro anche le Aston Martin di Mattia Drudi (Comtoyou #7) e Christian Krognes (Walkenhorst #15) che si ritrovano in 24a e 25a posizione.

Tra gli ultimi eliminati abbiamo pure Freddie Tomlison (McLaren-Optimum #4), Yannik Mettler (Mercedes-Motopark #20), Gilles Magnus (Porsche-Boutsen VDS #10), Ugo De Wilde (BMW-Rowe #998), Ivan Klymenko (Audi-Saintéloc #25), Jeff Machiels (Ferrari-AF Corse #52) e Patric Niederhauser (Lamborghini-Rutronik #96) a chiudere l'elenco dei 32.

In serata ci sarà una sessione da 30' di Warm-Up per controllare che tutto sia in ordine fra quelli che non hanno girato in Superpole, poi riposo fino a sabato alle 16;30, quando verrà sventolata la bandiera verde per il via della 24h.