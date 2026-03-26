GT World | Di Amato e Di Folco sull'Audi-Tresor per l'Endurance

Dopo la presentazione degli equipaggi #66 (Silver Cup) e #99 (Gold Cup) Tresor Attempto Racing completa la propria formazione per la stagione 2026 del GT World Challenge Europe, annunciando quella della vettura #88 iscritta in Bronze Cup.

L’Audi R8 LMS GT3 EVO II con livrea arancione si unirà alla squadra con un programma completo tra Endurance e Sprint Cup.

Per le gare Endurance, l’equipaggio sarà composto da Carrie Schreiner, Daniele Di Amato e Alberto Di Folco. Nella Sprint Cup, invece, Carrie Schreiner sarà affiancata dal danese Sebastian Øgaard.

La Schreiner è la grande novità della formazione 2026. 27 anni, rappresenta un ingresso particolarmente significativo per Tresor Attempto Racing, diventando la prima donna nella storia del team a prendere parte al GT World Challenge Europe.

La pilota tedesca vanta 265 gare disputate e una lunga esperienza nelle competizioni a ruote coperte oltre alla partecipazione nella F1 Academy 2024. Nel suo palmarès spiccano il successo nella 24 Ore del Nürburgring 2021 nella classe SP8, oltre a diversi risultati di rilievo nella Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) e nelle competizioni GT europee.

Nel 2025 ha inoltre conquistato il terzo posto nella classe SP8T della NLS Light, confermando la propria competitività sui circuiti più impegnativi.

Di Amato, 35 anni, torna a correre con Tresor Attempto Racing dopo le esperienze condivise nel GT World Challenge Europe e nell’Intercontinental GT Challenge nel 2022.

Il pilota romano porta con sé una solida esperienza internazionale nelle competizioni GT, impreziosita dai titoli conquistati nel Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli nel 2014 e nel 2017, oltre al secondo posto nel campionato italiano GT Sprint 2019 GT3 Pro Am e al terzo posto nel Campionato Italiano GT Sprint 2022 GT3 Pro.

Di Folco, 30 anni appena compiuti, torna a sua volta a far parte della squadra dopo aver già corso con Tresor nel 2022 e nel 2025.

Pilota estremamente competitivo nelle categorie GT3, ha ottenuto risultati di rilievo tra cui il secondo posto nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024 GT3 Pro e il secondo posto nella classe Am alla 24 Ore di Spa 2018 oltre che la medaglia d'argento nella Gold Cup overall della GT World Challenge Europe powered by AWS 2023. Nel suo palmarès figura inoltre il successo nella Lamborghini Super Trofeo Europe Pro Am 2014.

A completare l’equipaggio della vettura #88 nelle gare Sprint sarà Sebastian Øgaard, talento danese di 22 anni che ha debuttato con Tresor Attempto Racing nella stagione 2025. Nel suo primo anno con il team italiano ha contribuito alla conquista del secondo posto nella classifica Silver assoluta e i terzi posti nelle classifiche Silver della Endurance Cup.

Prima del passaggio alle GT, Øgaard si era distinto nelle formule propedeutiche, conquistando il secondo posto nel campionato Spanish F4 2021 e il terzo posto nella Eurocup-3 2023.