GT World | Costa, Ferrari e Lacorte sulle Ferrari di AF Corse a Portimão
La concomitanza con il WEC ha spinto la Casa di Maranello a lasciare i suoi titolari a Barcellona e quindi in Portogallo le formazioni delle 296 GT3 EVO di Classe PRO saranno rimaneggiate.
AF Corse e Ferrari si sono dovuti riorganizzare in vista dell'ultimo round del GT World Challenge Europe che si terrà a Portimão il fine settimana del 15-17 ottobre.
La gara conclusiva dell'Endurance Cup organizzata da SRO Motorsports Group nella serata di sabato all’Algarve International Circuit vedrà alcuni equipaggi rimaneggiati, in seguito alla concomitanza con il FIA World Endurance Championship che è di scena a Barcellona.
Pur con le modifiche ai programmi di entrambe le serie, la squadra piacentina e la Casa di Maranello hanno scelto di lasciare in Spagna i titolari delle 296 LMGT3, ovvero Davide Rigon ed Alessio Rovera; quest'ultimo avrebbe dovuto condividere il volante della 296 GT3 EVO #51 con Nicklas Nielsen in Portogallo, ma anche il danese rimarrà con la squadra di Maranello e sulla 499P.
Sui prototipi LMH, come noto, ci sono anche gli altri ufficiali del Cavallino Rampante che di solito prendono parte alle corse GT, ossia Antonio Fuoco, Miguel Molina, Alessandro Pier Guidi e James Calado, più Yifei Ye, Phil Hanson ed Antonio Giovinazzi.
Questo ha portato a scegliere Albert Costa come compagno dei titolari Lilou Wadoux ed Arthur Leclerc al volante della Ferrari #50 in sostituzione di Sean Gelael (che è anch'esso nel WEC con BMW-WRT in LMGT3).
Sulla 296 GT3 Evo #51 rimane soltanto Tommaso Mosca come alfiere della Casa emiliana - fresco di titolo conquistato in Classe GOLD CUP al termine della stagione di Sprint Cup - al fianco del quale ci saranno due novità come Nicola Lacorte e Lorenzo Ferrari.
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