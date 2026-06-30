GT World | Bicchiere mezzo pieno per Lamborghini a Spa: "Ma ora c'è da lavorare sulle prestazioni, correre così è dura"

La prima gara di 24h per la Lamborghini Temerario GT3 si conclude con una sola vettura al traguardo a Spa-Francorchamps, dove nel fine settimana si è svolto l'evento valido per GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

A vedere la bandiera a scacchi è stata la #96 di Rutronik Racing con la formazione Marco Mapelli/Luca Engstler/Patric Niederhauser, mentre la #63 di GRT con Mirko Bortolotti/Franck Perera/Maximilian Paul si è dovuta fermare per noie elettriche già al sabato sera, che poi spiegheremo più avanti.

Tornando a Rutronik, invece, l'aspetto positivo è stato appunto il concludere un impegno tutt'altro che semplice lungo i 7,004km delle Ardenne, considerando anche che la Temerario GT3, fino ad oggi, al massimo aveva svolto una gara di 12h in quel di Sebring.

"L'obiettivo di finire la gara è stato raggiunto, senza accusare particolari problemi tecnici, che è quello che volevamo in termini di affidabilità, considerando anche il lavoro svolto", sono le parole rilasciate da Mapelli nel post-gara per Motorsport.com.

"In generale, il team ha fatto un ottimo lavoro e anche le strategie sono state tutte messe in pratica bene, senza commettere errori o provando a fare cose strane".

#96 Rutronik Racing, Lamborghini Temerario GT3: Luca Engstler, Marco Mapelli, Patric Niederhauser Foto di: SRO

L'altro lato della medaglia, però, riguarda le prestazioni della nuovissima vettura di Sant'Agata Bolognese, che essendo appunto neonata e presente in pochi esemplari in giro per il mondo, sta facendo un percorso a piccoli passettini, anche tenendo conto che numero di persone che lavorano in azienda al Toro, molto inferiori ai colossi contro cui sta andando a confrontarsi e davanti ad una sfida inedita col motore turbo, dopo oltre una decade di aspirati.

Questo ha comportato chiaramente il vedere molto indietro la Temerario, giunta al traguardo in 19a posizione a 4 giri dalla vetta e con tempi alti, poiché la miglior media complessiva l'ha ottenuta Niederhauser in 2'20"591, ben lontano dal 2'18"882 segnato dal vincitore Thomas Prening con la Porsche-Lionspeed GP #80.

Engstler ha invece girato sulla media di 2'21"047 e Mapelli in 2'21"246, tanto che quest'ultimo è molto sincero nell'ammettere che ora bisogna entrare nella seconda fase, ossia cominciare a capire bene come tirare fuori il potenziale dal mezzo per poter poi essere della partita nelle gare future.

"Sicuramente le prestazioni ci vedono lontani, è stata una 24h dura e difficile, e anche solo mantenere la posizione è risultato complicato, in qualsiasi situazione ci si trovasse", prosegue il 38enne lombardo.

"Tutto è andato via liscio e il fatto che siamo riusciti a portarla a termine rende il bicchiere mezzo pieno, ma adesso c'è da lavorare per trovare le prestazioni perché correre così è difficile. Diciamo che per il momento va bene così".

#96 Rutronik Racing, Lamborghini Temerario GT3: Luca Engstler, Marco Mapelli, Patric Niederhauser Foto di: SRO

Anche Klaus Graf, Team Principal di Rutronik Racing, cerca di mettere in risalto gli stessi aspetti: "Il nostro obiettivo era portare a termine la gara e ci siamo riusciti senza incontrare problemi tecnici di rilievo. Abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente, ma è normale in una gara di 24h".

"Era prevedibile non riuscire a competere con i migliori in termini di prestazioni già dal primo anno; dobbiamo ancora lavorare su diversi aspetti a tutti i livelli. Le condizioni erano estreme, con il caldo che ha messo a dura prova sia i piloti che il team. Abbiamo superato i nostri limiti, il che rende la celebrazione del traguardo ancora più gratificante".

GRT ABDICA CON AMAREZZA

Per quanto riguarda GRT, la squadra vincitrice della passata edizione ha dovuto abdicare consegnando prima del via la coppa, come da tradizione, con la consapevolezza che sarebbe stato molto difficile poterla riportare a casa al termine.

Nonostante il solito eroico Bortolotti, partito 17° in griglia e in grado di risalire la china fino a sfiorare la Top10 all'inizio, la Temerario nero-oro griffata TGI non è riuscita a rimanere nella battaglia quando è toccato a Perera e Paul, entrambi alle prese con un problema tecnico.

Dopo 108 giri, il francese è stato costretto a rientrare ai box per una lunga sosta, Paul in nottata è risalito in vettura con l'obiettivo di controllare che tutti i sistemi fossero in ordine, prima di fermarsi definitivamente in via precauzionale per non mettere a repentaglio il motore, considerato che la squadra austriaca nel fine settimana dovrà andare al Norisring per il DTM.

“Per noi quest’anno la 24 Ore di Spa è stata molto frustrante e deludente. Alcuni problemi tecnici nelle prime fasi della gara hanno compromesso le nostre possibilità e alla fine ci hanno costretti al ritiro", si rammarica Bortolotti.

"Il lato positivo è che sono contento che siamo riusciti a sfruttare al massimo il potenziale della vettura. Allo stesso tempo, però, questo risultato ha messo in evidenza che il divario in termini di competitività rimane significativo. Sappiamo a che punto siamo e dobbiamo continuare a lavorare sodo per ridurre quel divario e tornare più forti nelle prossime gare".

Perera gli fa eco: "È un peccato dover ritirarsi così presto in una gara di 24 ore. Ma il team ha fatto di nuovo un lavoro brillante questa settimana e abbiamo imparato molto. Tutti noi piloti eravamo davvero soddisfatti del bilanciamento".

"Penso che avremmo potuto lottare per un posto nella Top10 alla lunga. Ma è una vettura nuova e gare come questa fanno tutte parte del processo di crescita. Grazie alla squadra, ai miei compagni di squadra e alla Lamborghini. Non vedo l’ora di tornare presto al volante e vedere ulteriori progressi".

D'accordo anche Paul: "Come squadra, ci eravamo preparati per disputare una gara senza intoppi. L’obiettivo era spingere al massimo ed evitare di commettere errori, e stavamo andando bene fino a quando non abbiamo riscontrato questo problema tecnico nella seconda ora di gara".

"Abbiamo quindi cercato di risolverlo e, tre stint dopo, eravamo quasi certi che fosse stato sistemato. Purtroppo, però, il problema si è ripresentato e abbiamo dovuto ritirarci. È davvero un peccato, perché questo weekend richiede un enorme impegno e sia il team che noi piloti ci abbiamo davvero messo tutto il nostro impegno".

Il Team Principal, Gottfried Grasser, chiosa: “Le sessioni di Prove Libere hanno confermato l’impressione che avevamo avuto già durante i test del Prologo, ovvero che con la nuova vettura non siamo ancora in grado di competere con i primi in termini di prestazioni. Tuttavia, abbiamo trovato un buon equilibrio e siamo riusciti a spremere fino all’ultimo briciolo di velocità".

"È stata una prestazione eccezionale da parte del team. Purtroppo, però, questo non ci è servito a molto in vista della gara. Ci siamo resi conto subito dopo la partenza che eravamo leggermente a corto di potenza. Abbiamo quindi proseguito la gara cercando di individuare il problema e, a tratti, le cose sembravano piuttosto promettenti. Ma a un certo punto abbiamo dovuto richiamare la vettura ai box".

"Abbiamo quindi sostituito diversi componenti e durante la notte siamo almeno riusciti a verificare che tutto funzionasse di nuovo alla perfezione. Dopo l’indimenticabile vittoria dello scorso anno, quest’anno abbiamo visto un altro volto della 24 Ore di Spa. Non aver portato a termine la gara è deludente, ma ci rialzeremo e andremo avanti. Tra pochi giorni avremo una nuova occasione al Norisring".