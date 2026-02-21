Grasser e Lamborghini pronti per la nuova sfida con la Temerario GT3 in DTM e GT World

Il Grasser Racing Team è pronto ad affrontare la nuovissima sfida che vedrà il team austriaco ancora una volta al via di GT World Challenge Europe e DTM per la stagione 2026 come portacolori ufficiale di Lamborghini Squadra Corse.

La compagine fondata e diretta da Gottfried Grasser, dopo anni con la Huracán, ora è pronta a scrivere altre pagine di storia con la neonata Temerario GT3, che porterà in azione in un unico esemplare per le cinque gare di Endurance Cup della serie di SRO Motorsports Group.

Vincitrice della 24h di Spa-Francorchamps 2025, GRT avrà lo sponsor TGI sulla vettura #63 di Classe PRO che condurranno i tre piloti ufficiali della Casa del Toro, ovvero Mirko Bortolotti, Franck Perera e Maximilian Paul, ultimo arrivato nella rosa di Sant'Agata Bolognese.

Per quanto riguarda il DTM, il TGI Team by GRT vedrà il ritorno del Campione 2024 Bortolotti, che aveva portato a battesimo l'esordio di Lamborghini nel campionato tedesco prioprio con GRT, prima di passare al vittorioso binomio con SSR e affrontare la passata annata con ABT Motorsport.

Come compagno di squadra del trentino vedremo anche Paul, che nel DTM finora ha corso con la sua squadra privata ed ora avrà tra le mani la Temerario #19 dotata di motore V8 biturbo da 4 litri.

GRT - Grasser Racing Team, Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

“Sono felicissimo di tornare con GRT e di affrontare insieme la nuova sfida con la Temerario GT3. In passato abbiamo festeggiato innumerevoli successi internazionali e, con questa combinazione, abbiamo anche ottenuto il miglior risultato della squadra fino ad oggi nel DTM. Vogliamo continuare su questa strada, ma sappiamo anche che per ora le priorità saranno altre con la nuova vettura”, ha sottolineato Bortolotti, consapevole che alla primissima uscita con la Temerario ci sarà parecchio lavoro da fare.

Paul aggiunge: "Sono incredibilmente grato per l'opportunità di gareggiare con GRT nel DTM e nel GTWC. Affrontare la stagione con questo team al fianco di Mirko è lo scenario migliore possibile per me. Guidare di nuovo una Lamborghini di GRT è qualcosa di molto speciale".

"Tempo fa, abbiamo festeggiato insieme la nostra prima vittoria nel DTM e abbiamo sempre mantenuto un rapporto stretto. La fiducia di Gottfried significa molto per me, così come quella dei miei altri sostenitori, senza i quali oggi non sarei in questa fantastica posizione".

Pronto anche Perera: "Sono felicissimo di iniziare il mio nono anno come pilota ufficiale Lamborghini e di guidare nuovamente per GRT. Questo team ha sempre significato molto per me durante tutta la mia carriera con la casa automobilistica del Toro; non potrebbe esserci modo migliore per iniziare questo nuovo capitolo con la Temerario GT3".

"Con Mirko e Max ho al mio fianco due compagni di squadra veloci nell'Endurance Cup. Abbiamo tutti gli ingredienti per scrivere la prossima storia di successo con la nuova vettura. Vorrei ringraziare Lamborghini Squadra Corse e GRT, nonché tutti gli sponsor, per avermi dato l'opportunità di far parte di questo progetto".

GRT - Grasser Racing Team, Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Il Team Principal, Grasser, commenta: "Siamo orgogliosi di intraprendere quest'anno una nuova era con Lamborghini. Dopo oltre un decennio con la nostra amata Huracán GT3, non vediamo l'ora di provare la Temerario. Abbiamo avuto una buona prima impressione durante i test, ma ci sono ancora diversi aspetti che possono essere migliorati".

"Con la nostra formazione, ci sentiamo perfettamente posizionati per il prossimo anno di apprendimento. Mirko, Franck e Max sono tre piloti con cui lavoriamo da tempo. Ognuno di noi conosce le rispettive e sappiamo tutti cosa aspettarci gli uni dagli altri. Con la Temerario GT3, Lamborghini ha progettato un'auto all'avanguardia e di ultima generazione, e siamo fiduciosi di poter ottenere buoni risultati fin dall'inizio".

"DTM e GTWC sono due punti di riferimento assoluti nelle gare GT3. Impareremo a conoscere la nuova vettura sia nelle gare sprint che in quelle endurance, nelle competizioni più difficili. Con i nostri piloti siamo pronti ad affrontare la sfida sotto ogni aspetto".

"Mirko è parte integrante della storia di successo di Lamborghini e GRT. Abbiamo lottato per il titolo nel DTM fin dall'inizio e siamo pronti alla rivincita. Anche Max, primo vincitore DTM del nostro team, è una parte importante di questa storia; insieme a lui formerà una squadra forte nel DTM. Siamo amici di tutti i nostri piloti da anni, e questo vale anche per Franck. Anche lui è un pilastro sia come atleta che come persona e completa quindi perfettamente la nostra squadra per l'Endurance Cup".

"Lo stesso vale per i nostri amici di TGI. Con il loro entusiasmo e la loro passione, la famiglia Kaltenegger sostiene le nostre ambizioni in questo sport ed è al nostro fianco con lealtà ormai da quattro anni. Sono loro grato e alla nostra famiglia di Lamborghini Squadra Corse, che rende possibile tutto questo".

GRT - Grasser Racing Team, Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Rouven Mohr, Capo del Motorsport di Lamborghini Squadra Corse, dice: "La collaborazione tra Lamborghini e Grasser Racing Team è stata una pietra miliare nella nostra storia di successi nel GT3. Insieme abbiamo plasmato la leggenda della Huracán GT3, dalla nostra prima vittoria a Monza nel 2015 alle vittorie consecutive alla 24h di Daytona nel 2018 e nel 2019, fino al recente trionfo alla 24h di Spa nel 2025".

"Dopo undici anni di successi, rinnovare la nostra fiducia in GRT è stata una decisione naturale. Nel 2026 inizieremo un nuovo capitolo con la Temerario GT3. Gareggiare insieme sia nel DTM che nell'Endurance Cup del GTWC rappresenta una sfida entusiasmante ai massimi livelli delle competizioni GT. Non vediamo l'ora di continuare questo viaggio con GRT e i nostri piloti ufficiali, con l'obiettivo di costruire la prossima era di successi per Lamborghini nelle competizioni GT3".

Helmut e Katarina Kaltenegger, fondatori e principali azionisti di TGI AG, concludono: "Siamo lieti di collaborare nuovamente con GRT per la nuova stagione DTM, come TGI Lamborghini Team by GRT. Quest'anno è speciale per noi: due auto nuovissime, due nuovi piloti e, inoltre, una terza Lamborghini-TGI nel GTWC".

"Siamo orgogliosi della solida collaborazione che abbiamo instaurato negli ultimi tre anni e siamo entusiasti di vedere cosa riusciranno a ottenere i nostri bolidi dorati e il team altamente motivato in questa stagione. Non vediamo l'ora di assistere a un inizio di successo, gare emozionanti e tanti momenti salienti da condividere."