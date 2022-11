Gounon e Auer rinnovano con la Mercedes-AMG

Carica lettore audio

Lucas Auer e Jules Gounon sono i primi piloti ad aver annunciato il prolungamento dei rispettivi contratti con Mercedes-AMG Motorsport per la stagione 2023.

In attesa della lista di piloti ufficiali che la Stella di Stoccarda schiererà nelle competizioni GT il prossimo anno, l'austriaco e il francese hanno anticipato i comunicati attraverso i propri social media, rivelando il rinnovo.

"Sono davvero felice che abbiamo raggiunto ancora un accordo dopo due anni di successo e che continueremo assieme il percorso", ha detto Auer, i cui programmi sono ancora in via di definizione.

"E' ancora presto per parlare di dettagli perché le decisioni finali debbono ancora essere prese, ma è probabile che mi vedrete ancora nel DTM".

"Sono previsti anche impegni in altre serie, farò qualcosa come una ventina di gare l'anno prossimo".

Lucas Auer, Mercedes-AMG Team WINWARD Photo by: Alexander Trienitz

Per Gounon invece c'è un impegno triennale sottoscritto, come lo stesso transalpino afferma: "Sono orgoglioso e onorato di aver firmato un nuovo contratto in esclusiva per i prossimi tre anni come pilota ufficiale di Mercedes-AMG".

"Gli ultimi due sono stati fantastici e mi sono goduto ogni singolo momento trascorso assieme coi membri della famiglia AMG con cui abbiamo ottenuto grandissimi successi".

"Ringrazio tutti per il supporto e non vedo l'ora di tornare in pista al più presto!"

#4 Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3: Jules Gounon Photo by: Alexander Trienitz