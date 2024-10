Ford sceglie HRT come nuovo team per GTWC e DTM nel 2025

Ford Performance ha scelto l'Haupt Racing Team come squadra cui affidare le proprie Mustang GT3 a partire dalla stagione 2025.

L'accordo prevede la presenza nei principali campionati europei, tra cui GT World Challenge e DTM in primis, ma anche ADAC GT Masters e 24h del Nürburgring con gare di preparazione in NLS.

Per 5 anni HRT è stata una delle più grandi squadre di riferimento del panorama clienti Mercedes - con cui ha pure vinto titoli - e il passaggio alla Mustang GT3 rappresenta un cambiamento piuttosto epocale per il pilota-fondatore Huber Haupt, con il ritorno del marchio Ford nel DTM, ove l'ultima apparizione risale al 1994.

Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 Foto di: Ford Performance

"Negli ultimi anni la HRT è continuamente cresciuta e migliorata. Abbiamo accumulato un elevato livello di competenza nell'uso e nello sviluppo delle auto da corsa e siamo quindi molto entusiasti di questo nuovo progetto", ha dichiarato Ulrich Fritz, AD di HRT.

"Il fatto che Ford abbia scelto HRT come punta di diamante in Europa è un grande onore. Ford è un vero e proprio marchio di potenza con una grande tradizione nel motorsport e una forte motivazione".

"La Ford Mustang GT3 è un'auto da corsa di ultima generazione che sicuramente saremo in grado di portare ad alto livello insieme. Saremo ben preparati per la prossima stagione e non vediamo l'ora di lavorare con Ford".

Mark Rushbrook, Direttore Globale di Ford Performance Motorsports, aggiunge: "Avere un team come HRT che si unisce alla famiglia mondiale di Ford Performance è un momento significativo per noi. Il comprovato successo di HRT nel DTM e in altre serie è una grande conferma della Mustang GT3, e siamo entusiasti di vederli impegnati nella leggendaria 24h del Nürburgring e in molti altri circuiti iconici d'Europa".

"Questo significa anche che, insieme ai nostri collaboratori di Multimatic e Proton Competition, la Ford Mustang GT3 parteciperà alla maggior parte delle gare iconiche di 24h su circuiti come Le Mans, Daytona e Spa".

"Questa collaborazione rafforza la nostra posizione globale nelle gare GT3 e ci apre nuove serie e pubblico in tutto il mondo, mentre continuiamo a far crescere il programma di corse Mustang nel 2025".