Ferrari: novità Emil Frey Racing con la 296 GT3

Carica lettore audio

Nuova avventura per la Emil Frey Racing, che a partire dalla stagione 2023 lascerà Lamborghini per iniziare la collaborazione con la Ferrari.

La squadra svizzera era diventata un punto di riferimento per la Casa del Toro, che le aveva affidato le Huracán GT3 con supporto ufficiale nel GT World Challenge Europe.

Dopo le voci che si erano fatte sempre più insistenti nelle settimane seguenti alla conclusione dei campionati 2022, oggi è arrivata l'ufficialità che il team cambierà marchio, abbracciando la Scuderia di Maranello e la nuovissima 296 GT3.

Per il momento non sono stati annunciati gli impegni in una serie precisa, dato che la squadra vuole prima prendere confidenza con la vettura del Cavallino Rampante.

#14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Alex Fontana, Rolf Ineichen, Ricardo Feller Photo by: SRO

"Grazie all'ottima collaborazione con Lamborghini Squadra Corse, negli ultimi anni abbiamo potuto ottenere alcuni risultati di rilievo. Ringraziamo sinceramente questo marchio per la fiducia e la buona collaborazione", ha dichiarato il team principal, Lorenz Frey-Hilti.

"A partire da ottobre 2022, noi del Gruppo Emil Frey siamo stati autorizzati a rappresentare il marchio Ferrari a Monaco di Baviera. Siamo lieti di poter collaborare con la Ferrari anche nelle corse".

"Manca poco all'inizio della stagione. Tuttavia, con la nuovissima Ferrari 296 GT3 e la nostra lunga esperienza in GT3 siamo certi di essere ben preparati per l'inizio dei campionati".