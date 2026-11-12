Intervista

WEC

Ferrari contenta a metà: "La 296 GT3 EVO è ottima, ma c'è più difficoltà ad avere BoP buoni"

Dopo il primo anno di introduzione del pacchetto aggiornato, la vettura del Cavallino Rampante ha mostrato i miglioramenti auspicati a livello tecnico, mentre rimangono ancora da limare i parametri di livellamento delle prestazioni con le Federazioni competenti per potersi esprimere al meglio e alla pari con tutti.

Francesco Corghi

Pubblicato: 12 nov 2026, 11:40

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La prima stagione della 296 GT3 in versione EVO ha dato riscontri molto positivi in termini di prestazioni ed affidabilità, anche se in Ferrari è rimasto qualche cosa ancora in sospeso da chiarire per poter dire di avere il mezzo giusto per combattere.

Di base, le novità presentate a metà 2025 ed introdotte quest'anno sulla sua derivata di serie, hanno confermato che il Cavallino Rampante ha lavorato bene per risolvere le problematiche iniziali che l'avevano vista soffrire, specialmente nel traffico ed in lotta coi rivali.

Tutti i team clienti si sono mostrati soddisfatti e anche se nel FIA WEC non sono arrivati grossi risultati, a Maranello c'è comunque aria di ottimismo in vista dei prossimi anni, dove la 296 potrà comunque portare avanti una tradizione vincente, come per altro già dimostrato da un discreto numero di vittorie e titoli conquistati nella sua, fino ad ora, breve carriera.

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

Foto di: AG Photo

"Il primo anno della 296 GT3 EVO per me è molto positivo, la macchina funziona davvero molto bene e i riscontri ricevuti da tutti i clienti è che anche quelle piccole aree di miglioramento come le prestazioni in scia sono davvero migliorate, la possibilità di attaccare gli altri è sicuramente diventata quasi un punto di forza di questa macchina", ha sottolineato l'Ingegner Ferdinando Cannizzo parlando con i giornalisti presenti a Monza, tra cui Motorsport.com.

"È altrettanto vero che abbiamo sofferto in quasi tutti i campionati di prestazioni in rettilineo che hanno reso la guidabilità della vettura un po' difficile. Siamo forti nel tempo sul giro, costruiamo il nostro tempo in condizioni limite, quindi la macchina è sana dal punto di vista di vettura da corsa".

"Ci aspettiamo che questo venga tenuto in considerazione per il futuro, in modo tale che possiamo avere i nostri clienti in grado di competere anche durante la ripartenza dopo una Safety Car, senza perdere posizioni una dietro l'altra quando si riparte. A seguire, la vettura tira fuori le buone basi solide che ha".

"Dobbiamo lavorare con tutti quanti gli organizzatori e le Federazioni per far sì che ci sia una guidabilità buona, ma per me il riscontro è davvero molto positivo, non lo dico in modo retorico, ma perché ce lo dicono in nostri clienti".

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 EVO: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera

Foto di: AG Photo

Le analisi fatte dal Responsabile delle vetture Endurance della Casa emiliana sono state ampliate anche da Antonello Coletta, che ha evidenziato quanto sarà importante l'inverno per poter affinare tutti i dettagli, non solo tecnicamente, ma anche politicamente.

"Certamente nel primo anno della 296 GT3 EVO abbiamo raccolto meno di quanto avremmo auspicato. Le motivazioni sono molteplici e lunghe da spiegare, a nostro avviso potrebbe esserci una caratterizzazione della vettura per poi crearne il BoP, che evidentemente non è ben riuscito a chi si deve occupare di questo ambito", racconta il Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti.

"Non dico che sia stato fatto in malafede, anzi. Ma in buonafede, non è mai uscito un BoP che ci consentisse di difenderci ad armi pari. Lavoreremo durante l'inverno con gli organizzatori per cercare di trovare una soluzione che possa consentire ai nostri clienti di acquistare una vettura per potersi battere alla pari con gli altri".

"Ovviamente, una volta vincerà il migliore e un'altra perderà il peggiore, come è sempre stato. Ma quello che abbiamo notato è che con la EVO abbiamo avuto più difficoltà ad avere BoP buoni".

"Però siamo fermamente convinti di avere un'ottima vettura e del suo potenziale, c'è la fiducia di potersi riscattare il prossimo anno. D'altra parte, è appena stata omologata e potete immaginare che ci siano le certezze che la EVO sia al 100% superiore dell'originale. Ma in pista non lo si è potuto vedere".

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